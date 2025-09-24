 2025-09-23T12:48:49.527Z

Allgemeines
Es geht weiter!
Es geht weiter! – Foto: Tommy Thielen

Kreispokal Moers live: Drei Siege ohne Gegentore am Dienstag

Der Kreispokal Moers startet in dieser Woche mit der 1. Runde durch - die Top-Teams um SV Budberg, 1. FC Lintfort, GSV Moers und SV Scherpenberg sind allesamt im Einsatz.

Endlich wieder Pokalfieber im Fußballkreis Moers, denn die 1. Runde des Kreispokals wird zwischen Dienstag und Donnerstag ausgetragen! Die Landesliga-Klubs SV Budberg, 1. FC Lintfort, GSV Moers und SV Scherpenberg, bei dem vielleicht ein ganz aktueller Zugang sein Debüt feiern könnte, sind unter den Klubs im Teilnehmerfeld.

Update: Am Dienstag kamen Borussia Veen, SSV Lüttingen und SV Schwafheim weiter.

>>> Zum Kreispokal Moers

Kreispokal Moers: die Spiele am 23. September

Gestern, 19:30 Uhr
SV Vynen-Marienbaum
SV Vynen-MarienbaumSV Vyma
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
0
3
Abpfiff
Der SV Vynen-Marienbaum konnte dem Bezirksligisten Borussia Veen zur Pause ein 0:3 abtrotzen, verlor dann aber nach dem Seitenwechsel standesgemäß: Marius Gietmann (50.), Jan Büren (71.) und Janek Keusemann (89.) ließen Veen über einen Arbeitssieg jubeln.

SV Vynen-Marienbaum – Borussia Veen 0:3
SV Vynen-Marienbaum: Nils Bremer, Dennis Jochums, Marvin Beyer (75. Alexander Markus Jentz), Niklas-Alexander Wolkow, Tim Beckemeyer, Marcel Krupp (62. Niklas Helling), Paul Jan Ziegler (88. Sandro Schuler), Louis Vincent Kazak (39. Matthias Otto), Maarten Peters, Nick Borgers, Kevin Ackermann (78. Karl Kutsch) - Trainer: Sebastian Wahle - Trainer: Karl Kutsch
Borussia Veen: Matthias Huxhagen, Simon Staymann, Noah Langert, Julian Schmelzer (46. George Michael Wiedemann), Leon van Bonn (82. Ken Klemmer), Jan Büren, Marius Gietmann, Christian Quernhorst, Jonas van den Brock, Linus van Treek (82. Janek Keusemann), Marc Balonier (58. Martin Willemsen) - Trainer: Alexander Wisniewski - Trainer: Lukas Höptner
Schiedsrichter: Christoph Stutz (Wesel) - Zuschauer: 125
Tore: 0:1 Marius Gietmann (50.), 0:2 Jan Büren (71.), 0:3 Janek Keusemann (89.)

Gestern, 19:30 Uhr
SV Alemannia Kamp
SV Alemannia KampSV Kamp
SSV Lüttingen
SSV LüttingenLüttingen
0
2
Abpfiff
Ein ähnliches Bild zeichnete sich bei Alemannia Kamp, wenngleich der Klassenunterschied hier nur eine Liga betrug. Malte Peters, der Torjäger vom Dienst vom SSV Lüttingen, knipste im zweiten Abschnitt doppelt (47. & 77.) und sicherte Runde 2.

SV Alemannia Kamp – SSV Lüttingen 0:2
SV Alemannia Kamp: Duncan Niklas Hoffmann, Cem Akdemir, Andre Hüsken, Maurice Szczepanowski, Jan Droste (58. Christopher Kuttig), Kevin Jellessen, Christopher Jordan, Marius Kuse, Marvin Wesel (79. Fitim Krasniqi), Jannis Falk (58. Haydar Alas), Justin Seidl - Trainer: Daniel Tepus - Trainer: Florian Painczyk
SSV Lüttingen: Lasse Gunnar Manten, Fabian Wenten, Johann Hildebrandt (43. Nicolas Mayer), Marius Neinhuis, Max Stapelmann (70. Thilo Hermsen), Julian Rüttermann, Paul Henrik Voß (65. Daniel Zarko), Björn Hopmann (52. Viktor Brem), Sebastian Kühn (52. Lars Neinhuis), Janik Schweers, Malte Peters - Trainer: Mirko Poplawski
Schiedsrichter: Patrick Kohlenberg - Zuschauer: 40
Tore: 0:1 Malte Peters (47.), 0:2 Malte Peters (77.)

Gestern, 20:00 Uhr
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim
SV Menzelen
SV MenzelenSV Menzelen
3
0
Abpfiff
In der Kreisliga A rangiert der SV Menzelen knapp vor dem SV Schwafheim, der die Weichen auf Weiterkommen frühzeitig stellte. Auf das 1:0 von Robin Morawa (13.) ließ Aboubacar Fofana einen weiteren Zweierpack an diesem Abend folgen (31. & 51.).

SV Schwafheim – SV Menzelen 3:0
SV Schwafheim: Jan Germies, Anthony Amadi, Emmanuel Lucaßen, Kaan Aydin, Noah Schlebusch (69. Julian Klingen), Eren Okumus, Christoph Pinske, Jetmir Deskaj, Enes Parimli, Robin Morawa (58. Lars Dickmann), Aboubacar Fofana - Trainer: Alessandro Vergaro
SV Menzelen: Eloi Vives, Maximiliam Theis (46. David Utzka), Niklas Kiwitt, Jonah Schelleckes, Max Güllekes, Niclas Kolkenbrock, Luca Ackermann (54. Luca Terfloth), Fabio Keisers (71. Tim Hebbering), Jan Jörg Mosters (54. Jamie Mark Pittschi), Mario Alkämper (46. Marcel Timm), Constantin van Elten - Trainer: Frank Griesdorn
Schiedsrichter: Leah Kömpel - Zuschauer: 78
Tore: 1:0 Robin Morawa (13.), 2:0 Aboubacar Fofana (31.), 3:0 Aboubacar Fofana (51. Foulelfmeter)

Kreispokal Moers: die Spiele am 24. September

Heute, 19:30 Uhr
Büdericher SV
Büdericher SVBüdericherSV
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
19:30live
Spieltext BüdericherSV - Asterlagen

Heute, 20:00 Uhr
VfL Rheinhausen
VfL RheinhausenVfL R´hausen
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
20:00
Spieltext VfL R´hausen - Scherpenberg

Heute, 19:30 Uhr
SV Orsoy
SV OrsoySV Orsoy
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
19:30live
Spieltext SV Orsoy - GSV Moers

Heute, 19:30 Uhr
SV Haesen-Hochheide
SV Haesen-HochheideSV Hochheide
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
19:30
Spieltext SV Hochheide - VfL Repelen

Heute, 19:30 Uhr
SV Millingen
SV MillingenSV Millingen
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
19:30live
Spieltext SV Millingen - FC Neuk.-Vlu

Heute, 19:45 Uhr
SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
SpVgg Rheurdt-SchaephuysenRheurdt-Sch.
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
19:45live
Spieltext Rheurdt-Sch. - SV Budberg

Heute, 19:30 Uhr
FC Rot-Weiß Moers
FC Rot-Weiß MoersRW Moers
FC Moers-Meerfeld
FC Moers-MeerfeldFC Meerfeld
19:30
Spieltext RW Moers - FC Meerfeld

Heute, 19:00 Uhr
MSV Moers
MSV MoersMSV Moers
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.FC Alpen
19:00live
Spieltext MSV Moers - FC Alpen

Heute, 19:30 Uhr
TV Kaldenhausen
TV Kaldenhausen Kaldenhausen
ESV Hohenbudberg
ESV HohenbudbergHohenbudb.
19:30live
Spieltext Kaldenhausen - Hohenbudb.

Heute, 19:30 Uhr
OSC Rheinhausen
OSC RheinhausenOSC R'hausen
SV Viktoria Birten
SV Viktoria BirtenSV Birten
19:30live
Spieltext OSC R'hausen - SV Birten

Heute, 19:30 Uhr
TV Kapellen
TV KapellenTV Kapellen
Concordia Rheinberg
Concordia RheinbergC. Rheinberg
19:30
Spieltext TV Kapellen - C. Rheinberg

Kreispokal Moers: die Spiele am 25. September

Morgen, 20:00 Uhr
Rumelner TV
Rumelner TVRumelner TV
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
20:00live
Spieltext Rumelner TV - FC Lintfort

Morgen, 20:00 Uhr
TV Asberg
TV AsbergTV Asberg
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
20:00live
Spieltext TV Asberg - TuS Xanten

Aufrufe: 024.9.2025, 09:56 Uhr
André NückelAutor