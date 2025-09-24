Kreispokal Moers live: Drei Siege ohne Gegentore am Dienstag

Endlich wieder Pokalfieber im Fußballkreis Moers, denn die 1. Runde des Kreispokals wird zwischen Dienstag und Donnerstag ausgetragen! Die Landesliga-Klubs SV Budberg, 1. FC Lintfort, GSV Moers und SV Scherpenberg, bei dem vielleicht ein ganz aktueller Zugang sein Debüt feiern könnte, sind unter den Klubs im Teilnehmerfeld.
Update: Am Dienstag kamen Borussia Veen, SSV Lüttingen und SV Schwafheim weiter.
SV Vynen-Marienbaum – Borussia Veen 0:3
SV Vynen-Marienbaum: Nils Bremer, Dennis Jochums, Marvin Beyer (75. Alexander Markus Jentz), Niklas-Alexander Wolkow, Tim Beckemeyer, Marcel Krupp (62. Niklas Helling), Paul Jan Ziegler (88. Sandro Schuler), Louis Vincent Kazak (39. Matthias Otto), Maarten Peters, Nick Borgers, Kevin Ackermann (78. Karl Kutsch) - Trainer: Sebastian Wahle - Trainer: Karl Kutsch
Borussia Veen: Matthias Huxhagen, Simon Staymann, Noah Langert, Julian Schmelzer (46. George Michael Wiedemann), Leon van Bonn (82. Ken Klemmer), Jan Büren, Marius Gietmann, Christian Quernhorst, Jonas van den Brock, Linus van Treek (82. Janek Keusemann), Marc Balonier (58. Martin Willemsen) - Trainer: Alexander Wisniewski - Trainer: Lukas Höptner
Schiedsrichter: Christoph Stutz (Wesel) - Zuschauer: 125
Tore: 0:1 Marius Gietmann (50.), 0:2 Jan Büren (71.), 0:3 Janek Keusemann (89.)
SV Alemannia Kamp – SSV Lüttingen 0:2
SV Alemannia Kamp: Duncan Niklas Hoffmann, Cem Akdemir, Andre Hüsken, Maurice Szczepanowski, Jan Droste (58. Christopher Kuttig), Kevin Jellessen, Christopher Jordan, Marius Kuse, Marvin Wesel (79. Fitim Krasniqi), Jannis Falk (58. Haydar Alas), Justin Seidl - Trainer: Daniel Tepus - Trainer: Florian Painczyk
SSV Lüttingen: Lasse Gunnar Manten, Fabian Wenten, Johann Hildebrandt (43. Nicolas Mayer), Marius Neinhuis, Max Stapelmann (70. Thilo Hermsen), Julian Rüttermann, Paul Henrik Voß (65. Daniel Zarko), Björn Hopmann (52. Viktor Brem), Sebastian Kühn (52. Lars Neinhuis), Janik Schweers, Malte Peters - Trainer: Mirko Poplawski
Schiedsrichter: Patrick Kohlenberg - Zuschauer: 40
Tore: 0:1 Malte Peters (47.), 0:2 Malte Peters (77.)
SV Schwafheim – SV Menzelen 3:0
SV Schwafheim: Jan Germies, Anthony Amadi, Emmanuel Lucaßen, Kaan Aydin, Noah Schlebusch (69. Julian Klingen), Eren Okumus, Christoph Pinske, Jetmir Deskaj, Enes Parimli, Robin Morawa (58. Lars Dickmann), Aboubacar Fofana - Trainer: Alessandro Vergaro
SV Menzelen: Eloi Vives, Maximiliam Theis (46. David Utzka), Niklas Kiwitt, Jonah Schelleckes, Max Güllekes, Niclas Kolkenbrock, Luca Ackermann (54. Luca Terfloth), Fabio Keisers (71. Tim Hebbering), Jan Jörg Mosters (54. Jamie Mark Pittschi), Mario Alkämper (46. Marcel Timm), Constantin van Elten - Trainer: Frank Griesdorn
Schiedsrichter: Leah Kömpel - Zuschauer: 78
Tore: 1:0 Robin Morawa (13.), 2:0 Aboubacar Fofana (31.), 3:0 Aboubacar Fofana (51. Foulelfmeter)
1. Runde
Di., 23.09.25 19:30 Uhr SV Alemannia Kamp - SSV Lüttingen
Di., 23.09.25 19:30 Uhr SV Vynen-Marienbaum - Borussia Veen
Di., 23.09.25 20:00 Uhr SV Schwafheim - SV Menzelen
Mi., 24.09.25 19:00 Uhr MSV Moers - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SV Orsoy - GSV Moers
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SV Haesen-Hochheide - VfL Repelen
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SV Millingen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr FC Rot-Weiß Moers - FC Moers-Meerfeld
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr TV Kaldenhausen - ESV Hohenbudberg
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr OSC Rheinhausen - SV Viktoria Birten
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr Büdericher SV - TuS Asterlagen
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr TV Kapellen - Concordia Rheinberg
Mi., 24.09.25 19:45 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Budberg
Mi., 24.09.25 20:00 Uhr VfL Rheinhausen - SV Scherpenberg
Do., 25.09.25 20:00 Uhr Rumelner TV - 1. FC Lintfort
Do., 25.09.25 20:00 Uhr TV Asberg - TuS Xanten