Kreispokal Moers: 1. Runde ausgelost - Das sind die Paarungen

Der Fußballkreis Moers hat die 1. Runde des Kreispokals Moers ausgelost, gespielt werden soll in knapp zwei Monaten. Zuvor steht erst noch die Qualifikationsrunde an; hier fällt der Startschuss bereits in der kommenden Woche beim Heimspiel des SC Rheinkamp gegen Viktoria Birten. Alle Paarungen bzw. gelosten Paarungen der Qualifikationsrunde und 2. Runde gibt es nachfolgend in der Übersicht von FuPa Niederrhein.

Kreispokal Moers: Die Paarungen der Qualifikationsrunde

Fr., 08.08.25 20:00 Uhr SC Rheinkamp - SV Viktoria Birten

So., 10.08.25 15:00 Uhr TV Kaldenhausen - TuS Borth

So., 10.08.25 15:00 Uhr SuS Rayen - MSV Moers

So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Rheinkraft Ginderich - SV Haesen-Hochheide

So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Vynen-Marienbaum - FC Rumeln-Kaldenhausen

So., 10.08.25 15:00 Uhr TuS Baerl - FC Rot-Weiß Moers