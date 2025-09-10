Kreispokal MG-Viersen live: Viersen verliert hoch, Lürrip weiter

Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung oberhalb klicken! Dort gibt es dann auch die entsprechende Tabelle.

Hier wirst du Vereinsverwalter und kannst Daten deines Teams bearbeiten.

Die Vereinsverwaltung findest du hier.

Kreispokal Mönchengladbach-Viersen: die Spiele am 9. September

Wilder Pokalkick: Polizei SV führte 0:1, dann drehte Sportfreunde Neersbroich mit Nicolas Puhe (55., 60.) – nur um postwendend wieder in Rückstand zu geraten (63., 68.). Tim Glogau rettete in die Verlängerung (75.), dort entschieden Joker: Marco Glogau (96.) sowie Dennis Kylau mit Doppelpack (106., 111.). Neersbroich beweist Moral und Torhunger.

_____

Kreispokal Mönchengladbach-Viersen: die Spiele am 10. September

Die SpVg Odenkirchen überrollte GW Holt mit einer Offensiv-Gala: Frühe Treffer von Marcel Schulz, Simon Beermann, Vincent Schleifer und Anton Höpfner sorgten für klare Verhältnisse. Holt verkürzte zwar, kam aber nie wirklich heran. Spät legten Sven Moseler, Yassir Karroue, Pascal Moseler, Evgenij Pogorelov und Daniel Halm nach

Der SV Schelsen ging durch Luka Tanaskovic in Front (18.). Nach der Pause drehte SV Lürrip auf: Tiago Simoes Correia glich aus (63.), Tayler Helm stellte die Führung wieder her (72.). Doch Harith Jargavani (76.) und der späte Siegtreffer von Silvio Cancian (88.) ließen die Gäste jubeln.

Traumstart für BW Concordia Viersen: Moritz Kester Maas traf früh (2.) und legte nach (57.). SC Rheindahlen kam durch Tim Kiak zurück (64.), drückte auf den Ausgleich, doch in der Nachspielzeit konterte Concordia eiskalt – Lukas Wojtek (90.+5).

Torspektakel bei Türkiyemspor: Nathan Dibazingila legte einen Dreierpack hin (12., 15., 56.), Ehsan Amani traf doppelt (58., 63.). Für 1. FC Viersen hielt Ivan Jajetic kurz Anschluss (12., 63./FE), doch Benjamin Hilgers (68.) und Thomas Tümmers (85.) schraubten das Ergebnis hoch. Damit kassiert der punktlose Bezirksligist die nächste Abfuhr.

Der Rheydter SV hat es kampflos in das Viertelfinale geschafft, denn der TuS Liedberg, immerhin Tabellensiebter in der Kreisliga A, tritt gegen den Traditionsverein nicht an. Schon am 26. September steht das Ligaduell der beiden Klubs an.

Wegen der Witterung verschoben.

Mi., 24.09.2025, 20:00 Uhr TuS Wickrath TuS Wickrath Victoria Mennrath Mennrath 20:00 live PUSH

Wegen der Witterung verschoben.

_____

So lief die 2. Runde

Mi., 20.08.25 19:30 Uhr Teutonia Kleinenbroich - SV Schelsen 9:10

Di., 26.08.25 19:30 Uhr Polizei SV Mönchengladbach - FC Blau-Weiß Wickrathhahn 3:0

Di., 26.08.25 19:30 Uhr Rheydter SV - ASV Einigkeit Süchteln 2:1

Di., 26.08.25 19:45 Uhr Fortuna Mönchengladbach - Sportfreunde Neersbroich 2:6

Di., 26.08.25 20:00 Uhr VfB Hochneukirch - Türkiyemspor Mönchengladbach 1:4

Mi., 27.08.25 19:30 Uhr Rot-Weiß Venn - 1. FC Viersen 1:6

Mi., 27.08.25 19:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - SpVg Odenkirchen 2:4

Mi., 27.08.25 19:30 Uhr FSC Mönchengladbach - Sportfreunde Neuwerk 0:2

Mi., 27.08.25 19:30 Uhr SC Viktoria 04 Rheydt - MSV Mönchengladbach 2:4

Mi., 27.08.25 19:30 Uhr KFC Welate Roj Mönchengladbach - Victoria Mennrath 1:13

Mi., 27.08.25 19:30 Uhr DJK/VfL Giesenkirchen - TuS Wickrath 0:4

Mi., 27.08.25 19:30 Uhr BW Concordia Viersen - SV 1909 Otzenrath 2:1

Mi., 27.08.25 19:30 Uhr BW Meer - SV Lürrip 1:2

Mi., 27.08.25 19:45 Uhr TuS Liedberg - FC Eintracht Güdderath II 2:1

Mi., 27.08.25 20:00 Uhr BV Grün-Weiß Holt - SC Hardt 5:2

Do., 28.08.25 19:30 Uhr SC Rheindahlen - Eintracht Gladbach 2:0