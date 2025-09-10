Kreispokal MG-Viersen live: Viersen verliert hoch, Lürrip weiter

Am Dienstag und am Mittwoch wird das Achtelfinale des ReWoVe-Kreispokals in Mönchengladbach-Viersen ausgetragen. Wie die Spiele laufen, erfahrt ihr hier. Der Text wird nach den Partien aktualisiert.
UPDATE: Wegen der Witterung wurden zwei Partien verschoben (siehe unten). Der Rheydter SV hat es kampflos in das Viertelfinale geschafft, auf den anderen Plätzen ging es dagegen torreich her. Rausgeflogen ist der 1. FC Viersen, der SV Lürrip hat den Trainer gewechselt und im Anschluss das Comeback beim SV Schelsen geschafft.
Mi., 20.08.25 19:30 Uhr Teutonia Kleinenbroich - SV Schelsen 9:10
Di., 26.08.25 19:30 Uhr Polizei SV Mönchengladbach - FC Blau-Weiß Wickrathhahn 3:0
Di., 26.08.25 19:30 Uhr Rheydter SV - ASV Einigkeit Süchteln 2:1
Di., 26.08.25 19:45 Uhr Fortuna Mönchengladbach - Sportfreunde Neersbroich 2:6
Di., 26.08.25 20:00 Uhr VfB Hochneukirch - Türkiyemspor Mönchengladbach 1:4
Mi., 27.08.25 19:30 Uhr Rot-Weiß Venn - 1. FC Viersen 1:6
Mi., 27.08.25 19:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - SpVg Odenkirchen 2:4
Mi., 27.08.25 19:30 Uhr FSC Mönchengladbach - Sportfreunde Neuwerk 0:2
Mi., 27.08.25 19:30 Uhr SC Viktoria 04 Rheydt - MSV Mönchengladbach 2:4
Mi., 27.08.25 19:30 Uhr KFC Welate Roj Mönchengladbach - Victoria Mennrath 1:13
Mi., 27.08.25 19:30 Uhr DJK/VfL Giesenkirchen - TuS Wickrath 0:4
Mi., 27.08.25 19:30 Uhr BW Concordia Viersen - SV 1909 Otzenrath 2:1
Mi., 27.08.25 19:30 Uhr BW Meer - SV Lürrip 1:2
Mi., 27.08.25 19:45 Uhr TuS Liedberg - FC Eintracht Güdderath II 2:1
Mi., 27.08.25 20:00 Uhr BV Grün-Weiß Holt - SC Hardt 5:2
Do., 28.08.25 19:30 Uhr SC Rheindahlen - Eintracht Gladbach 2:0