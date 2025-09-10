 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
Odenkirchen ist in Holt der Favorit.
Odenkirchen ist in Holt der Favorit. – Foto: Martina Krämer-Lichtschla

Kreispokal MG-Viersen live: Viersen verliert hoch, Lürrip weiter

Kreispokal Mönchengladbach-Viersen: Zwei Partien wurden wegen der Witterung verschoben, ebenso die Auslosung! Der Rheydter SV kam kampflos weiter, der 1. FC Viersen ging unter und der SV Lürrip drehte die Partie.

Am Dienstag und am Mittwoch wird das Achtelfinale des ReWoVe-Kreispokals in Mönchengladbach-Viersen ausgetragen. Wie die Spiele laufen, erfahrt ihr hier. Der Text wird nach den Partien aktualisiert.

UPDATE: Wegen der Witterung wurden zwei Partien verschoben (siehe unten). Der Rheydter SV hat es kampflos in das Viertelfinale geschafft, auf den anderen Plätzen ging es dagegen torreich her. Rausgeflogen ist der 1. FC Viersen, der SV Lürrip hat den Trainer gewechselt und im Anschluss das Comeback beim SV Schelsen geschafft.

Kreispokal Mönchengladbach-Viersen: die Spiele am 9. September

Di., 09.09.2025, 19:30 Uhr
Sportfreunde Neersbroich
Sportfreunde NeersbroichNeersbroich
Polizei SV Mönchengladbach
Polizei SV MönchengladbachPolizei SV
6
3
Abpfiff
Wilder Pokalkick: Polizei SV führte 0:1, dann drehte Sportfreunde Neersbroich mit Nicolas Puhe (55., 60.) – nur um postwendend wieder in Rückstand zu geraten (63., 68.). Tim Glogau rettete in die Verlängerung (75.), dort entschieden Joker: Marco Glogau (96.) sowie Dennis Kylau mit Doppelpack (106., 111.). Neersbroich beweist Moral und Torhunger.

Kreispokal Mönchengladbach-Viersen: die Spiele am 10. September

Gestern, 20:00 Uhr
BV Grün-Weiß Holt
BV Grün-Weiß HoltGW Holt
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
3
9
Abpfiff
Die SpVg Odenkirchen überrollte GW Holt mit einer Offensiv-Gala: Frühe Treffer von Marcel Schulz, Simon Beermann, Vincent Schleifer und Anton Höpfner sorgten für klare Verhältnisse. Holt verkürzte zwar, kam aber nie wirklich heran. Spät legten Sven Moseler, Yassir Karroue, Pascal Moseler, Evgenij Pogorelov und Daniel Halm nach

Gestern, 19:30 Uhr
SV Schelsen
SV SchelsenSV Schelsen
SV Lürrip
SV LürripSV Lürrip
2
3
Abpfiff
Der SV Schelsen ging durch Luka Tanaskovic in Front (18.). Nach der Pause drehte SV Lürrip auf: Tiago Simoes Correia glich aus (63.), Tayler Helm stellte die Führung wieder her (72.). Doch Harith Jargavani (76.) und der späte Siegtreffer von Silvio Cancian (88.) ließen die Gäste jubeln.

Gestern, 19:30 Uhr
BW Concordia Viersen
BW Concordia ViersenBWC Viersen
SC Rheindahlen
SC RheindahlenRheindahlen
3
1
Abpfiff
Traumstart für BW Concordia Viersen: Moritz Kester Maas traf früh (2.) und legte nach (57.). SC Rheindahlen kam durch Tim Kiak zurück (64.), drückte auf den Ausgleich, doch in der Nachspielzeit konterte Concordia eiskalt – Lukas Wojtek (90.+5).

Gestern, 19:30 Uhr
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
7
2
Abpfiff
Torspektakel bei Türkiyemspor: Nathan Dibazingila legte einen Dreierpack hin (12., 15., 56.), Ehsan Amani traf doppelt (58., 63.). Für 1. FC Viersen hielt Ivan Jajetic kurz Anschluss (12., 63./FE), doch Benjamin Hilgers (68.) und Thomas Tümmers (85.) schraubten das Ergebnis hoch. Damit kassiert der punktlose Bezirksligist die nächste Abfuhr.

Gestern, 19:30 Uhr
Rheydter SV
Rheydter SVRheydter SV
TuS Liedberg
TuS LiedbergLiedberg
§ Urteil
Der Rheydter SV hat es kampflos in das Viertelfinale geschafft, denn der TuS Liedberg, immerhin Tabellensiebter in der Kreisliga A, tritt gegen den Traditionsverein nicht an. Schon am 26. September steht das Ligaduell der beiden Klubs an.

Mi., 17.09.2025, 19:30 Uhr
MSV Mönchengladbach
MSV MönchengladbachMSV MG
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
Abgesagt
Wegen der Witterung verschoben.

Mi., 24.09.2025, 20:00 Uhr
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
20:00live
Wegen der Witterung verschoben.

So lief die 2. Runde

Mi., 20.08.25 19:30 Uhr Teutonia Kleinenbroich - SV Schelsen 9:10
Di., 26.08.25 19:30 Uhr Polizei SV Mönchengladbach - FC Blau-Weiß Wickrathhahn 3:0
Di., 26.08.25 19:30 Uhr Rheydter SV - ASV Einigkeit Süchteln 2:1
Di., 26.08.25 19:45 Uhr Fortuna Mönchengladbach - Sportfreunde Neersbroich 2:6
Di., 26.08.25 20:00 Uhr VfB Hochneukirch - Türkiyemspor Mönchengladbach 1:4
Mi., 27.08.25 19:30 Uhr Rot-Weiß Venn - 1. FC Viersen 1:6
Mi., 27.08.25 19:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - SpVg Odenkirchen 2:4
Mi., 27.08.25 19:30 Uhr FSC Mönchengladbach - Sportfreunde Neuwerk 0:2
Mi., 27.08.25 19:30 Uhr SC Viktoria 04 Rheydt - MSV Mönchengladbach 2:4
Mi., 27.08.25 19:30 Uhr KFC Welate Roj Mönchengladbach - Victoria Mennrath 1:13
Mi., 27.08.25 19:30 Uhr DJK/VfL Giesenkirchen - TuS Wickrath 0:4
Mi., 27.08.25 19:30 Uhr BW Concordia Viersen - SV 1909 Otzenrath 2:1
Mi., 27.08.25 19:30 Uhr BW Meer - SV Lürrip 1:2
Mi., 27.08.25 19:45 Uhr TuS Liedberg - FC Eintracht Güdderath II 2:1
Mi., 27.08.25 20:00 Uhr BV Grün-Weiß Holt - SC Hardt 5:2
Do., 28.08.25 19:30 Uhr SC Rheindahlen - Eintracht Gladbach 2:0

