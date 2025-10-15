 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Rheydt steht im Finale.
Rheydt steht im Finale. – Foto: Michael Heinz Kelleners

Kreispokal MG-Viersen live: Rheydter SV zieht in das Finale ein

Kreispokal Mönchengladbach-Viersen live: Der Rheydter SV schafft die Überraschung und wirft die SpVg Odenkirchen raus.

Im REWOVE-Kreispokal Mönchengladbach-Viersen steht das Halbfinale an! Am Mittwoch hat der Rheydter SV die SpVg Odenkirchen rausgeworfen, in der kommenden Woche empfangen die Sportfreunde Neuwerk den SV Lürrip - alles live auf FuPa.

Kreispokal Mönchengladbach: Halbfinale am 15. Oktober

Heute, 19:30 Uhr
Rheydter SV
Rheydter SVRheydter SV
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
2
0
Abpfiff
+Video
Was für ein Pokalabend in Rheydt: Der Rheydter SV sorgte im Halbfinale für eine faustdicke Überraschung und warf den favorisierten Bezirksliga-Zweiten SpVg Odenkirchen mit 2:0 aus dem Wettbewerb. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase brachte Mats Schleszies sein Team in der 25. Minute mit einem präzisen Schuss in Führung – der Treffer gab den Hausherren Rückenwind. In der Schlussphase setzte der eingewechselte Florian Vitia per Foulelfmeter den entscheidenden Treffer (85.) und machte den Finaleinzug perfekt. Ein Foul von Marcel Schulz kurz vor Abpfiff bescherte Odenkirchen zudem noch eine Rote Karte für den Titelkandidaten, der maximal noch Dritter werden kann.

_____

Kreispokal Mönchengladbach: Halbfinale am 21. Oktober

Di., 21.10.2025, 19:30 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
SV Lürrip
SV LürripSV Lürrip
19:30live
Spieltext SF Neuwerk - SV Lürrip

_____

Die zeitgenauen Ansetzungen für den Kreispokal

Achtelfinale
Di., 09.09.25 19:30 Uhr Sportfreunde Neersbroich - Polizei SV Mönchengladbach 6:3
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr SV Schelsen - SV Lürrip 2:3
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr BW Concordia Viersen - SC Rheindahlen 3:1
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - 1. FC Viersen 7:2
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr Rheydter SV - TuS Liedberg 2:0
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr BV Grün-Weiß Holt - SpVg Odenkirchen 3:9
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr MSV Mönchengladbach - Sportfreunde Neuwerk 1:3
Mi., 24.09.25 20:00 Uhr TuS Wickrath - Victoria Mennrath 2:0

Viertelfinale
Di., 30.09.25 19:30 Uhr SV Lürrip - TuS Wickrath 5:3
Di., 30.09.25 19:30 Uhr Sportfreunde Neersbroich - Rheydter SV 2:3
Mi., 01.10.25 19:30 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - SpVg Odenkirchen 0:5
Mi., 08.10.25 19:30 Uhr BW Concordia Viersen - Sportfreunde Neuwerk 0:3

Halbfinale
Mi., 15.10.25 19:30 Uhr Rheydter SV - SpVg Odenkirchen
Di., 21.10.25 19:30 Uhr Sportfreunde Neuwerk - SV Lürrip

