Kreispokal MG-Viersen live: Odenkirchen stark, Halbfinale ausgelost

SV Lürrip – TuS Wickrath 5:3 n.E. SV Lürrip: Tanyu Engels, Mike Wieser, Marwin Tim Bachmann, Michael Zota, Silvio Cancian, Tiago Simoes Correia, Sefa Sürmeli, Joyeux Badiata, Michael Bohnen, Harith Jargavani, Daniel Jovelino Nkongo - Trainer: Marc Rüttgers - Trainer: Jonas Derrix - Trainer: Markus Lehnen TuS Wickrath: Juel Maurice Lescher, Moritz Virkus, Emanuel Dacosta Boloko, Romel Seena Anyomi, Jermaine Isaiah Zerai (63. Jan Meuser), Luis Erkelentz (75. Nils Höffges), Niklas Clemens (106. Jason Rütten), Petar Popovic (83. Blessing Agyapong), Ruben Bruß, Quinton Washington, Niek Gabriel Mäder - Trainer: Gianluca Nurra Tore: 0:1 Niek Gabriel Mäder (97.), 1:1 Michael Bohnen (104. Foulelfmeter), 2:1 Tiago Simoes Correia (121. i.E.), 2:2 Romel Seena Anyomi (121. i.E.), 3:2 Daniel Jovelino Nkongo (121. i.E.), 3:3 Quinton Washington (121. i.E.), 4:3 Saher Kalaf (121. i.E.), 5:3 Michael Bohnen (121. i.E.) Besondere Vorkommnisse: Blessing Agyapong (TuS Wickrath) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.). Nils Höffges (TuS Wickrath) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.). Vadim Shkolnik (SV Lürrip) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.).

Das gibt Selbstvertrauen für den SV Lürrip! Der angeschlagene Bezirksligist hat mit dem TuS Wickrath einen Mitfavoriten aus dem Turnier geworfen - und das im Elfmeterschießen. Michael Bohnen verwandelte den entscheidenden Strafstoß und ließ die Gladbacher jubeln.

Im Kreisliga-A-Duell setzte sich der Rheydter SV gegen die Sportfreunde Neersbroich nach Rückstand durch. Melih Karakas erzielte nach der Pause das 2:1 für die Gäste, doch Christopher Link brachte Neersbroich per Elfmeter zurück zum Gleichstand (72.). Dass es nicht in die Verlängerung ging, lag an Mats Schleszies. Der 24-jährige Torjäger schlug in der 79. Minute zu und sicherte das Weiterkommen.

Die Bezirksliga-Form hat sich bestätigt: Die SpVg Odenkirchen war eine Nummer zu groß für Türkiyemspor Mönchengladbach und machte im ersten Durchgang alles klar, als Sven Moseler, Robin Wolf und Semir Purisevic innerhalb von fünf Minuten dreimal trafen (27., 29., 32.). Im zweiten Durchgang jubelte Purisevic erneut (61.), ehe Vincent Schleifer in der Nachspielzeit den Endstand markierte.

Im Anschluss an die Partie loste der Fußballkreis Mönchengladbach-Viersen das Halbfinale aus, das um den 15. Oktober ausgetragen werden soll. Wie die Lose gefallen sind, erfahrt ihr an dieser Stelle - ZUM VIDEO!

Hinweis: Wegen der Länge des Videos hat YouTube das Video als "Shorts" eingestuft, weshalb wir es leider nicht einbetten können. Folgt entweder dem vorigen Link oder geht auf unseren WhatsApp-Kanal, um die Auslosung zu sehen:

Kreispokal Mönchengladbach-Viersen: die Spiele am 8. Oktober

Mi., 08.10.2025, 19:30 Uhr BW Concordia Viersen BWC Viersen Sportfreunde Neuwerk SF Neuwerk 19:30 PUSH

