Kreispokal MG-Viersen live: Nichtantritt im Achtelfinale

Am Dienstag und am Mittwoch wird das Achtelfinale des ReWoVe-Kreispokals in Mönchengladbach-Viersen ausgetragen. Wie die Spiele laufen, erfahrt ihr hier. Der Text wird nach den Partien aktualisiert.
Hinweis: Zeitnah nach den Partien wird bereits die nächste Runde ausgelost. Habt also FuPa im Blick!
Update: Es gibt einen Nichtantritt am Mittwoch!
Mi., 20.08.25 19:30 Uhr Teutonia Kleinenbroich - SV Schelsen 9:10
Di., 26.08.25 19:30 Uhr Polizei SV Mönchengladbach - FC Blau-Weiß Wickrathhahn 3:0
Di., 26.08.25 19:30 Uhr Rheydter SV - ASV Einigkeit Süchteln 2:1
Di., 26.08.25 19:45 Uhr Fortuna Mönchengladbach - Sportfreunde Neersbroich 2:6
Di., 26.08.25 20:00 Uhr VfB Hochneukirch - Türkiyemspor Mönchengladbach 1:4
Mi., 27.08.25 19:30 Uhr Rot-Weiß Venn - 1. FC Viersen 1:6
Mi., 27.08.25 19:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - SpVg Odenkirchen 2:4
Mi., 27.08.25 19:30 Uhr FSC Mönchengladbach - Sportfreunde Neuwerk 0:2
Mi., 27.08.25 19:30 Uhr SC Viktoria 04 Rheydt - MSV Mönchengladbach 2:4
Mi., 27.08.25 19:30 Uhr KFC Welate Roj Mönchengladbach - Victoria Mennrath 1:13
Mi., 27.08.25 19:30 Uhr DJK/VfL Giesenkirchen - TuS Wickrath 0:4
Mi., 27.08.25 19:30 Uhr BW Concordia Viersen - SV 1909 Otzenrath 2:1
Mi., 27.08.25 19:30 Uhr BW Meer - SV Lürrip 1:2
Mi., 27.08.25 19:45 Uhr TuS Liedberg - FC Eintracht Güdderath II 2:1
Mi., 27.08.25 20:00 Uhr BV Grün-Weiß Holt - SC Hardt 5:2
Do., 28.08.25 19:30 Uhr SC Rheindahlen - Eintracht Gladbach 2:0