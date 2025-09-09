Kreispokal MG-Viersen live: Nichtantritt im Achtelfinale

Am Dienstag und am Mittwoch wird das Achtelfinale des ReWoVe-Kreispokals in Mönchengladbach-Viersen ausgetragen. Wie die Spiele laufen, erfahrt ihr hier. Der Text wird nach den Partien aktualisiert.

Hinweis: Zeitnah nach den Partien wird bereits die nächste Runde ausgelost. Habt also FuPa im Blick!





Update: Es gibt einen Nichtantritt am Mittwoch!