Allgemeines
Odenkirchen ist in Holt der Favorit.
Odenkirchen ist in Holt der Favorit. – Foto: Martina Krämer-Lichtschla

Kreispokal MG-Viersen live: Nichtantritt im Achtelfinale

Kreispokal Mönchengladbach-Viersen: So läuft das Achtelfinale - klickt euch rein!

Am Dienstag und am Mittwoch wird das Achtelfinale des ReWoVe-Kreispokals in Mönchengladbach-Viersen ausgetragen. Wie die Spiele laufen, erfahrt ihr hier. Der Text wird nach den Partien aktualisiert.

Hinweis: Zeitnah nach den Partien wird bereits die nächste Runde ausgelost. Habt also FuPa im Blick!

Update: Es gibt einen Nichtantritt am Mittwoch!

Kreispokal Mönchengladbach-Viersen: die Spiele am 9. September

Heute, 19:30 Uhr
Sportfreunde Neersbroich
Sportfreunde NeersbroichNeersbroich
Polizei SV Mönchengladbach
Polizei SV MönchengladbachPolizei SV
6
3
Abpfiff
Kreispokal Mönchengladbach-Viersen: die Spiele am 10. September

Morgen, 20:00 Uhr
BV Grün-Weiß Holt
BV Grün-Weiß HoltGW Holt
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
20:00live
Morgen, 19:30 Uhr
SV Schelsen
SV SchelsenSV Schelsen
SV Lürrip
SV LürripSV Lürrip
19:30
Morgen, 20:00 Uhr
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
20:00live
Morgen, 19:30 Uhr
BW Concordia Viersen
BW Concordia ViersenBWC Viersen
SC Rheindahlen
SC RheindahlenRheindahlen
19:30
Morgen, 19:30 Uhr
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
19:30
Morgen, 19:30 Uhr
MSV Mönchengladbach
MSV MönchengladbachMSV MG
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
19:30
Morgen, 19:30 Uhr
Rheydter SV
Rheydter SVRheydter SV
TuS Liedberg
TuS LiedbergLiedberg
§ Urteil
Der Rheydter SV hat es kampflos in das Viertelfinale geschafft, denn der TuS Liedberg, immerhin Tabellensiebter in der Kreisliga A, tritt gegen den Traditionsverein nicht an. Schon am 26. September steht das Ligaduell der beiden Klubs an.

So lief die 2. Runde

Mi., 20.08.25 19:30 Uhr Teutonia Kleinenbroich - SV Schelsen 9:10
Di., 26.08.25 19:30 Uhr Polizei SV Mönchengladbach - FC Blau-Weiß Wickrathhahn 3:0
Di., 26.08.25 19:30 Uhr Rheydter SV - ASV Einigkeit Süchteln 2:1
Di., 26.08.25 19:45 Uhr Fortuna Mönchengladbach - Sportfreunde Neersbroich 2:6
Di., 26.08.25 20:00 Uhr VfB Hochneukirch - Türkiyemspor Mönchengladbach 1:4
Mi., 27.08.25 19:30 Uhr Rot-Weiß Venn - 1. FC Viersen 1:6
Mi., 27.08.25 19:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - SpVg Odenkirchen 2:4
Mi., 27.08.25 19:30 Uhr FSC Mönchengladbach - Sportfreunde Neuwerk 0:2
Mi., 27.08.25 19:30 Uhr SC Viktoria 04 Rheydt - MSV Mönchengladbach 2:4
Mi., 27.08.25 19:30 Uhr KFC Welate Roj Mönchengladbach - Victoria Mennrath 1:13
Mi., 27.08.25 19:30 Uhr DJK/VfL Giesenkirchen - TuS Wickrath 0:4
Mi., 27.08.25 19:30 Uhr BW Concordia Viersen - SV 1909 Otzenrath 2:1
Mi., 27.08.25 19:30 Uhr BW Meer - SV Lürrip 1:2
Mi., 27.08.25 19:45 Uhr TuS Liedberg - FC Eintracht Güdderath II 2:1
Mi., 27.08.25 20:00 Uhr BV Grün-Weiß Holt - SC Hardt 5:2
Do., 28.08.25 19:30 Uhr SC Rheindahlen - Eintracht Gladbach 2:0

