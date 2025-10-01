Kreispokal MG-Viersen live: Lürrip & RSV im Halbfinale, Duell am Abend

Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung oberhalb klicken! Dort gibt es dann auch die entsprechende Tabelle.

Hier wirst du Vereinsverwalter und kannst Daten deines Teams bearbeiten.

Die Vereinsverwaltung findest du hier.

Kreispokal Mönchengladbach-Viersen: die Spiele am 30. September

Das gibt Selbstvertrauen für den SV Lürrip! Der angeschlagene Bezirksligist hat mit dem TuS Wickrath einen Mitfavoriten aus dem Turnier geworfen - und das im Elfmeterschießen. Michael Bohnen verwandelte den entscheidenden Strafstoß und ließ die Gladbacher jubeln.

SV Lürrip – TuS Wickrath 5:3 n.E.

SV Lürrip: Tanyu Engels, Mike Wieser, Marwin Tim Bachmann, Michael Zota, Silvio Cancian, Tiago Simoes Correia, Sefa Sürmeli, Joyeux Badiata, Michael Bohnen, Harith Jargavani, Daniel Jovelino Nkongo - Trainer: Marc Rüttgers - Trainer: Jonas Derrix - Trainer: Markus Lehnen

TuS Wickrath: Juel Maurice Lescher, Moritz Virkus, Emanuel Dacosta Boloko, Romel Seena Anyomi, Jermaine Isaiah Zerai (63. Jan Meuser), Luis Erkelentz (75. Nils Höffges), Niklas Clemens (106. Jason Rütten), Petar Popovic (83. Blessing Agyapong), Ruben Bruß, Quinton Washington, Niek Gabriel Mäder - Trainer: Gianluca Nurra

Tore: 0:1 Niek Gabriel Mäder (97.), 1:1 Michael Bohnen (104. Foulelfmeter), 2:1 Tiago Simoes Correia (121. i.E.), 2:2 Romel Seena Anyomi (121. i.E.), 3:2 Daniel Jovelino Nkongo (121. i.E.), 3:3 Quinton Washington (121. i.E.), 4:3 Saher Kalaf (121. i.E.), 5:3 Michael Bohnen (121. i.E.)

Besondere Vorkommnisse: Blessing Agyapong (TuS Wickrath) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.). Nils Höffges (TuS Wickrath) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.). Vadim Shkolnik (SV Lürrip) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.).