Kreispokal MG-Viersen live: Lürrip & RSV im Halbfinale, Duell am Abend

Im REWOVE-Kreispokal Mönchengladbach-Viersen läuft aktuell das Viertelfinale. Der SV Lürrip hat den TuS Wickrath im Elfmeterschießen eliminiert, der Rheydter SV setzte sich knapp bei Sportfreunde Neersbroich durch. Am 1. Oktober gastiert die SpVg Odenkirchen bei Türkiyemspor Mönchengladbach, die Sportfreunde Neuwerk gastieren am 8. Oktober bei Concordia Viersen.
Das gibt Selbstvertrauen für den SV Lürrip! Der angeschlagene Bezirksligist hat mit dem TuS Wickrath einen Mitfavoriten aus dem Turnier geworfen - und das im Elfmeterschießen. Michael Bohnen verwandelte den entscheidenden Strafstoß und ließ die Gladbacher jubeln.
SV Lürrip – TuS Wickrath 5:3 n.E.
SV Lürrip: Tanyu Engels, Mike Wieser, Marwin Tim Bachmann, Michael Zota, Silvio Cancian, Tiago Simoes Correia, Sefa Sürmeli, Joyeux Badiata, Michael Bohnen, Harith Jargavani, Daniel Jovelino Nkongo - Trainer: Marc Rüttgers - Trainer: Jonas Derrix - Trainer: Markus Lehnen
TuS Wickrath: Juel Maurice Lescher, Moritz Virkus, Emanuel Dacosta Boloko, Romel Seena Anyomi, Jermaine Isaiah Zerai (63. Jan Meuser), Luis Erkelentz (75. Nils Höffges), Niklas Clemens (106. Jason Rütten), Petar Popovic (83. Blessing Agyapong), Ruben Bruß, Quinton Washington, Niek Gabriel Mäder - Trainer: Gianluca Nurra
Tore: 0:1 Niek Gabriel Mäder (97.), 1:1 Michael Bohnen (104. Foulelfmeter), 2:1 Tiago Simoes Correia (121. i.E.), 2:2 Romel Seena Anyomi (121. i.E.), 3:2 Daniel Jovelino Nkongo (121. i.E.), 3:3 Quinton Washington (121. i.E.), 4:3 Saher Kalaf (121. i.E.), 5:3 Michael Bohnen (121. i.E.)
Besondere Vorkommnisse: Blessing Agyapong (TuS Wickrath) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.). Nils Höffges (TuS Wickrath) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.). Vadim Shkolnik (SV Lürrip) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.).
Im Kreisliga-A-Duell setzte sich der Rheydter SV gegen die Sportfreunde Neersbroich nach Rückstand durch. Melih Karakas erzielte nach der Pause das 2:1 für die Gäste, doch Christopher Link brachte Neersbroich per Elfmeter zurück zum Gleichstand (72.). Dass es nicht in die Verlängerung ging, lag an Mats Schleszies. Der 24-jährige Torjäger schlug in der 79. Minute zu und sicherte das Weiterkommen.
Sportfreunde Neersbroich – Rheydter SV 2:3
Sportfreunde Neersbroich: Christian Lodes, Robin Jungbluth, Tim Grümmer, Felix Klomp, Nicolas Puhe, Marco Glogau, Jan Pascal Kucklinski, Christopher Link, Felix Koch, Jonas Hintsches, Ben Julian Schwarzer - Trainer: Oliver Glogau
Rheydter SV: Oguz Aydin Ürkmez, Onur Altuntac (45. Joel Bernards), Vitali Kwitko, Nils Schleszies, Kevin Adrovic, Aleksandar Milenovic (70. Danyal Öviç), Matthis Zaum, Mats Schleszies, Melih Karakas (80. Baris Ibrahim Dalbun), Florian Vitia (88. Valon Bajraktari), Mohamedyasine Belhamri (60. Durukan Celik) - Trainer: Arian Gerguri
Tore: 1:0 Tim Grümmer (7.), 1:1 Florian Vitia (28.), 1:2 Melih Karakas (51.), 2:2 Christopher Link (72. Foulelfmeter), 2:3 Mats Schleszies (79.)