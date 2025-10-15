 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Der Rheydter SV hat schon Süchteln rausgeworfen.
Der Rheydter SV hat schon Süchteln rausgeworfen. – Foto: Marcello Küppers

Kreispokal MG-Viersen live: Halbfinale 1 mit Rheydt - Odenkirchen

Kreispokal Mönchengladbach-Viersen live: Der Rheydter SV empfängt im Halbfinale die SpVg Odenkirchen.

Bezirksliga 3
Kreisliga A MG/VIE
Kreispokal MG/V
Odenkirchen
SF Neuwerk

Im REWOVE-Kreispokal Mönchengladbach-Viersen steht das Halbfinale an! Am Mittwoch will der Rheydter SV die SpVg Odenkirchen bezwingen, in der kommenden Woche empfangen die Sportfreunde Neuwerk den SV Lürrip - alles live auf FuPa.

Kreispokal Mönchengladbach: Halbfinale am 15. Oktober

Heute, 19:30 Uhr
Rheydter SV
Rheydter SV
SpVg Odenkirchen
SpVg Odenkirchen
19:30live
Spieltext Rheydter SV - Odenkirchen

Kreispokal Mönchengladbach: Halbfinale am 21. Oktober

Di., 21.10.2025, 19:30 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde Neuwerk
SV Lürrip
SV Lürrip
19:30live
Spieltext SF Neuwerk - SV Lürrip

Die zeitgenauen Ansetzungen für den Kreispokal

Achtelfinale
Di., 09.09.25 19:30 Uhr Sportfreunde Neersbroich - Polizei SV Mönchengladbach 6:3
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr SV Schelsen - SV Lürrip 2:3
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr BW Concordia Viersen - SC Rheindahlen 3:1
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - 1. FC Viersen 7:2
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr Rheydter SV - TuS Liedberg 2:0
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr BV Grün-Weiß Holt - SpVg Odenkirchen 3:9
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr MSV Mönchengladbach - Sportfreunde Neuwerk 1:3
Mi., 24.09.25 20:00 Uhr TuS Wickrath - Victoria Mennrath 2:0

Viertelfinale
Di., 30.09.25 19:30 Uhr SV Lürrip - TuS Wickrath 5:3
Di., 30.09.25 19:30 Uhr Sportfreunde Neersbroich - Rheydter SV 2:3
Mi., 01.10.25 19:30 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - SpVg Odenkirchen 0:5
Mi., 08.10.25 19:30 Uhr BW Concordia Viersen - Sportfreunde Neuwerk 0:3

Halbfinale
Mi., 15.10.25 19:30 Uhr Rheydter SV - SpVg Odenkirchen
Di., 21.10.25 19:30 Uhr Sportfreunde Neuwerk - SV Lürrip

André NückelAutor