 2026-08-06T13:32:42.897Z

Allgemeines

Kreispokal MG-Viersen: Irre 1. Runde mit 18:0, 13:2, 8:7

Die 1. Runde im REWOVE-Kreispokal Mönchengladbach hatte alles: Elfmeterschießen, Kantersiege und späte Wendungen. Rot-Weiß Venn, DJK/VfL Giesenkirchen und 1. FC Viersen stehen in der nächsten Runde.

von André Nückel · Gestern, 19:44 Uhr · 0 Leser
Im Kreispokal geht es weiter.
Im Kreispokal geht es weiter. – Foto: Sascha Hohnen

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Kreispokal MG/V
FC Viersen
SV Lürrip
Türkiyemspor
DJK Hehn

Die 1. Runde im REWOVE-Kreispokal Mönchengladbach hat direkt viele Geschichten geliefert. Rot-Weiß Venn gewann einen Elfmeterkrimi gegen DJK Hehn, 1. FC Viersen feierte ein 18:0, SC Broich-Peel traf 13-mal - und auch DJK/VfL Giesenkirchen kam spät zurück.

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Venn und Giesenkirchen zittern sich weiter

Den dramatischsten Pokalabend erlebten die 270 Zuschauer bei Rot-Weiß Venn. Die Mannschaft von Andre Theißen setzte sich gegen DJK Hehn mit 8:7 nach Elfmeterschießen durch. Nach 90 Minuten hatte es 1:1 gestanden. Timo Busch brachte Hehn in der 27. Minute mit 1:0 in Führung, erst in der 89. Minute rettete Tim Kerfers Venn in die Entscheidung vom Punkt. Dort behielten die Gastgeber die Nerven. Bitter: Andre Bolten war zuvor mit einem Foulelfmeter gescheitert.

Auch DJK/VfL Giesenkirchen kam erst spät zurück. Gegen TuS Liedberg lag die Mannschaft von Tayfun Er bereits mit 0:2 hinten, ehe Thibaut Schmitz verkürzte. In der Nachspielzeit erzwang Elton Ajdini das Elfmeterschießen. Dort trafen unter anderem Schmitz, Lars Lüdtke und Rahul Dibrani zum 6:4-Erfolg.

Viersen, Lürrip und Broich-Peel treffen zweistellig

Das deutlichste Ergebnis lieferte der 1. FC Viersen. Bei BW Meer gewann der Klub mit 18:0. Ebenfalls torreich wurde es beim 13:2 von SC Broich-Peel beim SV Wickrathberg. Nick Camps traf fünfmal, Gailor Merbecks viermal. Dazu erzielten Luca-Fabio Leuchter, Nico Schlief, Kevin Kohnen und David Pflipsen die weiteren Treffer. Für Wickrathberg trafen Lucas Haese und Niclas Möller.

Souverän weiter ist auch der ehemalige Bezirksliga-Klub SV Lürrip. Beim SC Viktoria 04 Rheydt gewann die Mannschaft von Ulrich Hamans mit 8:0. Pascal Faets war mit vier Treffern der Mann des Spiels, Amed Soumaoro traf doppelt. Außerdem waren Philipp Sasse und Thomas Pesch erfolgreich.

Red Stars, Türkiyemspor und Schelsen lösen ihre Aufgaben

Red Stars Mönchengladbach gewann bei Germania Geistenbeck mit 4:1. Nach dem frühen 1:0 durch Tarik Bennar glich Geistenbeck zwar aus, nach der Pause entschieden Alexander Chilko mit zwei Treffern und Marc Klunk die Partie. Türkiyemspor Mönchengladbach setzte sich bei BW Concordia Viersen mit 3:1 durch. Mohamed Amin Mallouki Guerrid traf vor der Pause, Bashar Edo Dakhil legte doppelt nach. Mithat Sezgin erzielte spät den Ehrentreffer.

SV Schelsen drehte beim SV 1909 Otzenrath ein 0:1 noch in ein 2:1. Nico Wachmeister und Serge Koassi Dongo trafen für die Gäste. Otzenrath vergab durch Gian-Luca Jordans zudem einen Foulelfmeter. Zudem setzte sich der VfB Hochneukirch in einem Neun-Tore-Spiel mit 5:4 beim SC Hardt durch.

REWOVE-Kreispokal Mönchengladbach-Viersen: die Spiele am 5. August

Mi., 05.08.2026, 20:00 Uhr
Rot-Weiß Venn
Rot-Weiß VennRW Venn
DJK Hehn
DJK HehnDJK Hehn
8
n.E.
7
Abpfiff

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REWOVE-Kreispokal Mönchengladbach-Viersen: die Spiele am 9. August

Gestern, 15:00 Uhr
Germania Geistenbeck
Germania GeistenbeckGeistenbeck
Red Stars Mönchengladbach
Red Stars MönchengladbachRed Stars MG
1
4
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
DJK/VfL Giesenkirchen
DJK/VfL GiesenkirchenGiesenkirch.
TuS Liedberg
TuS LiedbergLiedberg
6
n.E.
4
Abpfiff
+Video

Gestern, 15:00 Uhr
BW Concordia Viersen
BW Concordia ViersenBWC Viersen
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
1
3
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
BW Meer
BW MeerBW Meer
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
0
18
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SV 1909 Otzenrath
SV 1909 OtzenrathSV Otzenrath
SV Schelsen
SV SchelsenSV Schelsen
1
2
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SC Viktoria 04 Rheydt
SC Viktoria 04 RheydtSC Rheydt
SV Lürrip
SV LürripSV Lürrip
0
8
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SV Wickrathberg
SV WickrathbergWickrathberg
SC Broich-Peel
SC Broich-PeelBroich-Peel
2
13
Abpfiff
+Video

Gestern, 15:00 Uhr
SC Hardt
SC HardtSC Hardt
VfB Hochneukirch
VfB HochneukirchHochneukirch
4
5
Abpfiff

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Die zeitgenauen Ansetzungen für den Kreispokal

1. Runde
Mi., 05.08.26 20:00 Uhr Rot-Weiß Venn - DJK Hehn
So., 09.08.26 15:00 Uhr DJK/VfL Giesenkirchen - TuS Liedberg
So., 09.08.26 15:00 Uhr Germania Geistenbeck - Red Stars Mönchengladbach
So., 09.08.26 15:00 Uhr SC Hardt - VfB Hochneukirch
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Wickrathberg - SC Broich-Peel
So., 09.08.26 15:00 Uhr SC Viktoria 04 Rheydt - SV Lürrip
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV 1909 Otzenrath - SV Schelsen
So., 09.08.26 15:00 Uhr BW Meer - 1. FC Viersen
So., 09.08.26 15:00 Uhr BW Concordia Viersen - Türkiyemspor Mönchengladbach

2. Runde
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr KFC Welate Roj Mönchengladbach -
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr FC Eintracht Güdderath - SpVg Odenkirchen
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr SV 08 Rheydt -
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr - ASV Einigkeit Süchteln
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr BV Grün-Weiß Holt - FC Blau-Weiß Wickrathhahn
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr - Rheydter SV
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr VfB Korschenbroich - Sportfreunde Neersbroich
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr Polizei SV Mönchengladbach -
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr - SV Rot-Weiß Hockstein
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr Fortuna Mönchengladbach - TuS Wickrath
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr MSV Mönchengladbach - SC Rheindahlen
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - SC Viersen-Rahser
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr Teutonia Kleinenbroich - Sportfreunde Neuwerk
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr FSC Mönchengladbach - Victoria Mennrath
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr - Eintracht Gladbach
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr -

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