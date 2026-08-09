Kreispokal MG-Viersen: Irre 1. Runde mit 18:0, 13:2, 8:7

Im Kreispokal geht es weiter. – Foto: Sascha Hohnen

Die 1. Runde im REWOVE-Kreispokal Mönchengladbach hat direkt viele Geschichten geliefert. Rot-Weiß Venn gewann einen Elfmeterkrimi gegen DJK Hehn, 1. FC Viersen feierte ein 18:0, SC Broich-Peel traf 13-mal - und auch DJK/VfL Giesenkirchen kam spät zurück.

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Venn und Giesenkirchen zittern sich weiter Den dramatischsten Pokalabend erlebten die 270 Zuschauer bei Rot-Weiß Venn. Die Mannschaft von Andre Theißen setzte sich gegen DJK Hehn mit 8:7 nach Elfmeterschießen durch. Nach 90 Minuten hatte es 1:1 gestanden. Timo Busch brachte Hehn in der 27. Minute mit 1:0 in Führung, erst in der 89. Minute rettete Tim Kerfers Venn in die Entscheidung vom Punkt. Dort behielten die Gastgeber die Nerven. Bitter: Andre Bolten war zuvor mit einem Foulelfmeter gescheitert.

Auch DJK/VfL Giesenkirchen kam erst spät zurück. Gegen TuS Liedberg lag die Mannschaft von Tayfun Er bereits mit 0:2 hinten, ehe Thibaut Schmitz verkürzte. In der Nachspielzeit erzwang Elton Ajdini das Elfmeterschießen. Dort trafen unter anderem Schmitz, Lars Lüdtke und Rahul Dibrani zum 6:4-Erfolg. Viersen, Lürrip und Broich-Peel treffen zweistellig Das deutlichste Ergebnis lieferte der 1. FC Viersen. Bei BW Meer gewann der Klub mit 18:0. Ebenfalls torreich wurde es beim 13:2 von SC Broich-Peel beim SV Wickrathberg. Nick Camps traf fünfmal, Gailor Merbecks viermal. Dazu erzielten Luca-Fabio Leuchter, Nico Schlief, Kevin Kohnen und David Pflipsen die weiteren Treffer. Für Wickrathberg trafen Lucas Haese und Niclas Möller.

Souverän weiter ist auch der ehemalige Bezirksliga-Klub SV Lürrip. Beim SC Viktoria 04 Rheydt gewann die Mannschaft von Ulrich Hamans mit 8:0. Pascal Faets war mit vier Treffern der Mann des Spiels, Amed Soumaoro traf doppelt. Außerdem waren Philipp Sasse und Thomas Pesch erfolgreich. Red Stars, Türkiyemspor und Schelsen lösen ihre Aufgaben Red Stars Mönchengladbach gewann bei Germania Geistenbeck mit 4:1. Nach dem frühen 1:0 durch Tarik Bennar glich Geistenbeck zwar aus, nach der Pause entschieden Alexander Chilko mit zwei Treffern und Marc Klunk die Partie. Türkiyemspor Mönchengladbach setzte sich bei BW Concordia Viersen mit 3:1 durch. Mohamed Amin Mallouki Guerrid traf vor der Pause, Bashar Edo Dakhil legte doppelt nach. Mithat Sezgin erzielte spät den Ehrentreffer. SV Schelsen drehte beim SV 1909 Otzenrath ein 0:1 noch in ein 2:1. Nico Wachmeister und Serge Koassi Dongo trafen für die Gäste. Otzenrath vergab durch Gian-Luca Jordans zudem einen Foulelfmeter. Zudem setzte sich der VfB Hochneukirch in einem Neun-Tore-Spiel mit 5:4 beim SC Hardt durch. REWOVE-Kreispokal Mönchengladbach-Viersen: die Spiele am 5. August Mi., 05.08.2026, 20:00 Uhr Rot-Weiß Venn RW Venn DJK Hehn DJK Hehn 8 n.E. 7 Abpfiff

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