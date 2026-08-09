Kreispokal MG-Viersen: Irre 1. Runde mit 18:0, 13:2, 8:7

Die 1. Runde im REWOVE-Kreispokal Mönchengladbach hat direkt viele Geschichten geliefert. Rot-Weiß Venn gewann einen Elfmeterkrimi gegen DJK Hehn, 1. FC Viersen feierte ein 18:0, SC Broich-Peel traf 13-mal - und auch DJK/VfL Giesenkirchen kam spät zurück.
Den dramatischsten Pokalabend erlebten die 270 Zuschauer bei Rot-Weiß Venn. Die Mannschaft von Andre Theißen setzte sich gegen DJK Hehn mit 8:7 nach Elfmeterschießen durch. Nach 90 Minuten hatte es 1:1 gestanden. Timo Busch brachte Hehn in der 27. Minute mit 1:0 in Führung, erst in der 89. Minute rettete Tim Kerfers Venn in die Entscheidung vom Punkt. Dort behielten die Gastgeber die Nerven. Bitter: Andre Bolten war zuvor mit einem Foulelfmeter gescheitert.
Auch DJK/VfL Giesenkirchen kam erst spät zurück. Gegen TuS Liedberg lag die Mannschaft von Tayfun Er bereits mit 0:2 hinten, ehe Thibaut Schmitz verkürzte. In der Nachspielzeit erzwang Elton Ajdini das Elfmeterschießen. Dort trafen unter anderem Schmitz, Lars Lüdtke und Rahul Dibrani zum 6:4-Erfolg.
Das deutlichste Ergebnis lieferte der 1. FC Viersen. Bei BW Meer gewann der Klub mit 18:0. Ebenfalls torreich wurde es beim 13:2 von SC Broich-Peel beim SV Wickrathberg. Nick Camps traf fünfmal, Gailor Merbecks viermal. Dazu erzielten Luca-Fabio Leuchter, Nico Schlief, Kevin Kohnen und David Pflipsen die weiteren Treffer. Für Wickrathberg trafen Lucas Haese und Niclas Möller.
Souverän weiter ist auch der ehemalige Bezirksliga-Klub SV Lürrip. Beim SC Viktoria 04 Rheydt gewann die Mannschaft von Ulrich Hamans mit 8:0. Pascal Faets war mit vier Treffern der Mann des Spiels, Amed Soumaoro traf doppelt. Außerdem waren Philipp Sasse und Thomas Pesch erfolgreich.
Red Stars Mönchengladbach gewann bei Germania Geistenbeck mit 4:1. Nach dem frühen 1:0 durch Tarik Bennar glich Geistenbeck zwar aus, nach der Pause entschieden Alexander Chilko mit zwei Treffern und Marc Klunk die Partie. Türkiyemspor Mönchengladbach setzte sich bei BW Concordia Viersen mit 3:1 durch. Mohamed Amin Mallouki Guerrid traf vor der Pause, Bashar Edo Dakhil legte doppelt nach. Mithat Sezgin erzielte spät den Ehrentreffer.
SV Schelsen drehte beim SV 1909 Otzenrath ein 0:1 noch in ein 2:1. Nico Wachmeister und Serge Koassi Dongo trafen für die Gäste. Otzenrath vergab durch Gian-Luca Jordans zudem einen Foulelfmeter. Zudem setzte sich der VfB Hochneukirch in einem Neun-Tore-Spiel mit 5:4 beim SC Hardt durch.
1. Runde
Mi., 05.08.26 20:00 Uhr Rot-Weiß Venn - DJK Hehn
So., 09.08.26 15:00 Uhr DJK/VfL Giesenkirchen - TuS Liedberg
So., 09.08.26 15:00 Uhr Germania Geistenbeck - Red Stars Mönchengladbach
So., 09.08.26 15:00 Uhr SC Hardt - VfB Hochneukirch
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Wickrathberg - SC Broich-Peel
So., 09.08.26 15:00 Uhr SC Viktoria 04 Rheydt - SV Lürrip
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV 1909 Otzenrath - SV Schelsen
So., 09.08.26 15:00 Uhr BW Meer - 1. FC Viersen
So., 09.08.26 15:00 Uhr BW Concordia Viersen - Türkiyemspor Mönchengladbach
2. Runde
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr KFC Welate Roj Mönchengladbach -
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr FC Eintracht Güdderath - SpVg Odenkirchen
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr SV 08 Rheydt -
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr - ASV Einigkeit Süchteln
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr BV Grün-Weiß Holt - FC Blau-Weiß Wickrathhahn
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr - Rheydter SV
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr VfB Korschenbroich - Sportfreunde Neersbroich
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr Polizei SV Mönchengladbach -
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr - SV Rot-Weiß Hockstein
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr Fortuna Mönchengladbach - TuS Wickrath
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr MSV Mönchengladbach - SC Rheindahlen
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - SC Viersen-Rahser
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr Teutonia Kleinenbroich - Sportfreunde Neuwerk
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr FSC Mönchengladbach - Victoria Mennrath
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr - Eintracht Gladbach
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr -