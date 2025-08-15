Kreispokal Mainz-Bingen: Ein Überblick zur 2. Runde

MAINZ-BINGEN. Bis Donnerstag, den 14. August 2025, fand die zweite Runde des Kreispokals Mainz-Bingen statt. 54 Teams waren in dieser Runde gefordert, während die Bezirksliga-Absteiger FSV Oppenheim und FC Aksu Mainz sowie drei Pokal-Halbfinalisten der letzten Spielzeit (TSV Wackernheim, 1. FC Schwabsburg, TSVgg. Stadecken-Elsheim) erst in der dritten Runde einsteigen und das – dann verbleibende – 32er-Feld komplettieren.
SV BW Münster-Sarmsheim – VfL Fontana Finthen II 0:7 (0:3)
Mergim Ramadani, der sportliche Leiter und zugleich Spieler der Fontana, sagte: „Auf einem schwer bespielbaren Rasenplatz hat die Mannschaft nichts anbrennen lassen und ist souverän in die nächste Runde des Kreispokals eingezogen. Nun richtet sich der Blick auf den Saisonstart am kommenden Sonntag – die Vorfreude im Team ist spürbar.”
Tore: 0:1 Luca Nonnenmacher (10.), 0:2 Lars Johnson (18., Nachschuss nach FE), 0:3 Jerome Zachariae (27.), 0:4 Paul Murawski (54.), 0:5 L. Johnson (56.), 0:6 David Häfner (60.), 0:7 Leon Gerlach (77.), Besondere Vorkommnisse: Markus Wolfarth (SV BW Münster-Sarmsheim) hält HE von L. Johnson (18.); Rote Karte für Mohammad Al Sweid (SV BW Münster-Sarmsheim) wegen Nachtretens (52.)
Spvgg. Ingelheim II – FV Budenheim 3:4 (0:2)
Spvgg.-Trainer Marcel Hohnstein fasste den „Pokalkrimi” so zusammen: „Budenheim hat zur Halbzeit glücklich mit 2:0 geführt. Nach der Halbzeit haben es die Gäste bis zur 70. Minute routiniert gespielt und auf 3:0 erhöht. Anschließend haben wir nochmal alle Kräfte mobilisiert und innerhalb von sieben Minuten ausgeglichen. Mit der letzten Aktion ist Budenheim der überraschende 4:3-Siegtreffer gelungen.”
Tore: 0:1 Karl Vlatten (20.), 0:2 Luis Wachsmuth (40.), 0:3 Leon Brunnett (68.), 1:3 Timo Nuß (81.), 2:3 Nils Mayer (85.), 3:3 Nico Kocikowski (88.), 3:4 L. Brunnett (90.)
1.FC Nackenheim – SC FIAM Italia Mainz 2:3 n.V.
„Ein kämpferisches Spiel mit vielen guten, aber auch vielen vergebenen Chancen auf unserer Seite. Insgesamt war unser Weiterkommen verdient. Gerade einen Rückstand zu drehen, zeugt von Charakter”, berichtete Salvatore D’ Avino, Teammanager und Spieler von FIAM.
Tore: 0:1 Fabrizio Serratore (37.), 1:1 Pietro-Danilo Siragusa (48.), 2:1 Norman Loos (68.), 2:2 Tugay Genc (82.), 2:3 Ayoub Hartit (112., FE, herausgeholt von Ilias Lamrini), Besonderes Vorkommnis: 10-Minuten-Zeitstrafe für Keyvan Abdollahnia (114.)
FSC Ingelheim – TV 1817 Mainz 2:7 (2:5)
Die kalte Dusche in der ersten Minute schüttelte der TV gekonnt ab und lag schon zehn Minuten später mit zwei Treffern in Front. Tim Reske – mit einem Doppelpack – und Giuseppe D’ Apote – mit drei Buden – waren maßgeblich am 7:2-Erfolg der Mainzer beteiligt.
Tore: 1:0 Ahmet Özdemir (1.), 1:1 Julian Günther (7., per Kopf), 1:2 Tim Reske (8.), 1:3 Lias Thomas (11.), 1:4 Giuseppe D’ Apote (37.), 2:4 Talha Samur (44.), 2:5 T. Reske (45.), 2:6, 2:7 G. D’ Apote (77., FE; 78.)
Nachfolgend findet Ihr einen Überblick der weiteren Partien der zweiten Runde des Kreispokals Mainz-Bingen.