Kreispokal Mainz-Bingen: Ein Überblick zur 2. Runde

Die SG Rhein-Selz ist eine von 32 Mannschaften, die noch in der dritten Runde des Kreispokals Mainz-Bingen vertreten ist. – Foto: Dan Kokoscha

MAINZ-BINGEN. Bis Donnerstag, den 14. August 2025, fand die zweite Runde des Kreispokals Mainz-Bingen statt. 54 Teams waren in dieser Runde gefordert, während die Bezirksliga-Absteiger FSV Oppenheim und FC Aksu Mainz sowie drei Pokal-Halbfinalisten der letzten Spielzeit (TSV Wackernheim, 1. FC Schwabsburg, TSVgg. Stadecken-Elsheim) erst in der dritten Runde einsteigen und das – dann verbleibende – 32er-Feld komplettieren.

SV BW Münster-Sarmsheim – VfL Fontana Finthen II 0:7 (0:3)

Mergim Ramadani, der sportliche Leiter und zugleich Spieler der Fontana, sagte: „Auf einem schwer bespielbaren Rasenplatz hat die Mannschaft nichts anbrennen lassen und ist souverän in die nächste Runde des Kreispokals eingezogen. Nun richtet sich der Blick auf den Saisonstart am kommenden Sonntag – die Vorfreude im Team ist spürbar.” Tore: 0:1 Luca Nonnenmacher (10.), 0:2 Lars Johnson (18., Nachschuss nach FE), 0:3 Jerome Zachariae (27.), 0:4 Paul Murawski (54.), 0:5 L. Johnson (56.), 0:6 David Häfner (60.), 0:7 Leon Gerlach (77.), Besondere Vorkommnisse: Markus Wolfarth (SV BW Münster-Sarmsheim) hält HE von L. Johnson (18.); Rote Karte für Mohammad Al Sweid (SV BW Münster-Sarmsheim) wegen Nachtretens (52.)

Spvgg. Ingelheim II – FV Budenheim 3:4 (0:2) Spvgg.-Trainer Marcel Hohnstein fasste den „Pokalkrimi” so zusammen: „Budenheim hat zur Halbzeit glücklich mit 2:0 geführt. Nach der Halbzeit haben es die Gäste bis zur 70. Minute routiniert gespielt und auf 3:0 erhöht. Anschließend haben wir nochmal alle Kräfte mobilisiert und innerhalb von sieben Minuten ausgeglichen. Mit der letzten Aktion ist Budenheim der überraschende 4:3-Siegtreffer gelungen.” Tore: 0:1 Karl Vlatten (20.), 0:2 Luis Wachsmuth (40.), 0:3 Leon Brunnett (68.), 1:3 Timo Nuß (81.), 2:3 Nils Mayer (85.), 3:3 Nico Kocikowski (88.), 3:4 L. Brunnett (90.)