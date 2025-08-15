 2025-08-14T11:39:53.462Z

Allgemeines
Die SG Rhein-Selz ist eine von 32 Mannschaften, die noch in der dritten Runde des Kreispokals Mainz-Bingen vertreten ist.
Die SG Rhein-Selz ist eine von 32 Mannschaften, die noch in der dritten Runde des Kreispokals Mainz-Bingen vertreten ist. – Foto: Dan Kokoscha

Kreispokal Mainz-Bingen: Ein Überblick zur 2. Runde

Fontana Finthen II mit souveränem Auftritt +++ Aufholjagd der Ingelheimer Zweiten bleibt unbelohnt +++ FIAM nach Verlängerung weiter +++ Kalte Dusche schockt 1817 nicht

Verlinkte Inhalte

Kreispokal MZ-BI
TSG Bretzenh II
Budenheim
Al. Laubenh.
SG Bingerbrück

MAINZ-BINGEN. Bis Donnerstag, den 14. August 2025, fand die zweite Runde des Kreispokals Mainz-Bingen statt. 54 Teams waren in dieser Runde gefordert, während die Bezirksliga-Absteiger FSV Oppenheim und FC Aksu Mainz sowie drei Pokal-Halbfinalisten der letzten Spielzeit (TSV Wackernheim, 1. FC Schwabsburg, TSVgg. Stadecken-Elsheim) erst in der dritten Runde einsteigen und das – dann verbleibende – 32er-Feld komplettieren.

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiss Münster-Sarmsheim
SV Blau-Weiss Münster-SarmsheimMün.-Sarmsh.
VfL Fontana Finthen
VfL Fontana FinthenFon. Finthen II
0
7
Abpfiff

SV BW Münster-Sarmsheim – VfL Fontana Finthen II 0:7 (0:3)

Mergim Ramadani, der sportliche Leiter und zugleich Spieler der Fontana, sagte: „Auf einem schwer bespielbaren Rasenplatz hat die Mannschaft nichts anbrennen lassen und ist souverän in die nächste Runde des Kreispokals eingezogen. Nun richtet sich der Blick auf den Saisonstart am kommenden Sonntag – die Vorfreude im Team ist spürbar.”

Tore: 0:1 Luca Nonnenmacher (10.), 0:2 Lars Johnson (18., Nachschuss nach FE), 0:3 Jerome Zachariae (27.), 0:4 Paul Murawski (54.), 0:5 L. Johnson (56.), 0:6 David Häfner (60.), 0:7 Leon Gerlach (77.), Besondere Vorkommnisse: Markus Wolfarth (SV BW Münster-Sarmsheim) hält HE von L. Johnson (18.); Rote Karte für Mohammad Al Sweid (SV BW Münster-Sarmsheim) wegen Nachtretens (52.)

So., 10.08.2025, 16:00 Uhr
SpVgg Ingelheim
SpVgg IngelheimIngelheim II
FV Budenheim
FV BudenheimBudenheim
3
4
Abpfiff

Spvgg. Ingelheim II – FV Budenheim 3:4 (0:2)

Spvgg.-Trainer Marcel Hohnstein fasste den „Pokalkrimi” so zusammen: „Budenheim hat zur Halbzeit glücklich mit 2:0 geführt. Nach der Halbzeit haben es die Gäste bis zur 70. Minute routiniert gespielt und auf 3:0 erhöht. Anschließend haben wir nochmal alle Kräfte mobilisiert und innerhalb von sieben Minuten ausgeglichen. Mit der letzten Aktion ist Budenheim der überraschende 4:3-Siegtreffer gelungen.”

Tore: 0:1 Karl Vlatten (20.), 0:2 Luis Wachsmuth (40.), 0:3 Leon Brunnett (68.), 1:3 Timo Nuß (81.), 2:3 Nils Mayer (85.), 3:3 Nico Kocikowski (88.), 3:4 L. Brunnett (90.)

Di., 12.08.2025, 19:30 Uhr
1. FC Nackenheim
1. FC NackenheimNackenheim
SC Fiam Italia Mainz
SC Fiam Italia MainzFiam Italia
2
n.V.
3
Abpfiff

1.FC Nackenheim – SC FIAM Italia Mainz 2:3 n.V.

„Ein kämpferisches Spiel mit vielen guten, aber auch vielen vergebenen Chancen auf unserer Seite. Insgesamt war unser Weiterkommen verdient. Gerade einen Rückstand zu drehen, zeugt von Charakter”, berichtete Salvatore D’ Avino, Teammanager und Spieler von FIAM.

Tore: 0:1 Fabrizio Serratore (37.), 1:1 Pietro-Danilo Siragusa (48.), 2:1 Norman Loos (68.), 2:2 Tugay Genc (82.), 2:3 Ayoub Hartit (112., FE, herausgeholt von Ilias Lamrini), Besonderes Vorkommnis: 10-Minuten-Zeitstrafe für Keyvan Abdollahnia (114.)

Gestern, 19:00 Uhr
FSC Ingelheim
FSC IngelheimIngelheim
TV 1817 Mainz
TV 1817 MainzTV 1817 Mainz
2
7
Abpfiff

FSC Ingelheim – TV 1817 Mainz 2:7 (2:5)

Die kalte Dusche in der ersten Minute schüttelte der TV gekonnt ab und lag schon zehn Minuten später mit zwei Treffern in Front. Tim Reske – mit einem Doppelpack – und Giuseppe D’ Apote – mit drei Buden – waren maßgeblich am 7:2-Erfolg der Mainzer beteiligt.

Tore: 1:0 Ahmet Özdemir (1.), 1:1 Julian Günther (7., per Kopf), 1:2 Tim Reske (8.), 1:3 Lias Thomas (11.), 1:4 Giuseppe D’ Apote (37.), 2:4 Talha Samur (44.), 2:5 T. Reske (45.), 2:6, 2:7 G. D’ Apote (77., FE; 78.)

Nachfolgend findet Ihr einen Überblick der weiteren Partien der zweiten Runde des Kreispokals Mainz-Bingen.

Di., 05.08.2025, 19:30 Uhr
VfB Bodenheim
VfB BodenheimBodenheim II
SG 03 Harxheim/Gau-Bischofsheim
SG 03 Harxheim/Gau-BischofsheimHarxheim
3
2
Abpfiff

So., 10.08.2025, 14:00 Uhr
SG Gensingen/Grolsheim
SG Gensingen/GrolsheimSG Gens./Gr.
SV Gau-Algesheim
SV Gau-AlgesheimGau-Algesh.
0
3
Abpfiff

Di., 12.08.2025, 19:00 Uhr
FV Hassia Kempten
FV Hassia KemptenHas. Kempten
VfL Frei-Weinheim
VfL Frei-WeinheimFrei-Weinhei
2
n.V.
4
Abpfiff

Mi., 13.08.2025, 19:30 Uhr
1. FC Schwabsburg
1. FC SchwabsburgSchwabsburg III
FSV Oppenheim
FSV OppenheimOppenheim II
0
12
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
FV Budenheim
FV BudenheimBudenheim II
FC Fortuna Mombach
FC Fortuna MombachFort Mombach II
10
0
Abpfiff

Do., 07.08.2025, 19:30 Uhr
1. FC Schwabsburg
1. FC SchwabsburgSchwabsburg II
SG Rhein-Selz
SG Rhein-SelzSG Rhein-Selz II
7
1
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
SG 03 Harxheim/Gau-Bischofsheim
SG 03 Harxheim/Gau-BischofsheimHarxheim II
FC Lörzweiler
FC LörzweilerLörzweiler
1
2
Abpfiff

Mi., 06.08.2025, 19:30 Uhr
FC Inter Mainz
FC Inter MainzInter Mainz
SVW Mainz
SVW MainzSVW Mainz II
3
1
Abpfiff

Mi., 13.08.2025, 19:30 Uhr
SV Vitesse Mayence
SV Vitesse MayenceVit. Mayence
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh III
1
2
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
VfB Bodenheim
VfB BodenheimBodenheim III
FSV Alemannia Laubenheim
FSV Alemannia LaubenheimAl. Laubenh.
1
4
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
FSV Alemannia Laubenheim
FSV Alemannia LaubenheimAl. Laubenh. II
TSG Hechtsheim
TSG HechtsheimHechtsheim
3
2
Abpfiff

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
UDP Mainz
UDP MainzUDP Mainz
SG Basara/Moguntia Mainz
SG Basara/Moguntia MainzSG Basara/Moguntia Mainz II
0
7
Abpfiff

Do., 07.08.2025, 19:30 Uhr
SpVgg Essenheim
SpVgg EssenheimEssenheim
SV Ober-Olm
SV Ober-OlmOber-Olm II
1
0
Abpfiff

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
FSG Jugenheim-Partenheim
FSG Jugenheim-PartenheimFSG Jugenheim-Partenheim
SV Klein-Winternheim
SV Klein-WinternheimSV Kl.-Wint.
0
2
Abpfiff

Di., 05.08.2025, 19:30 Uhr
SV Bretzenheim 12
SV Bretzenheim 12SV Bretzenh
TSG Drais
TSG DraisDrais
0
2
Abpfiff

Di., 12.08.2025, 19:45 Uhr
FSV Saulheim
FSV SaulheimSaulheim II
SV Ober-Olm
SV Ober-OlmOber-Olm
1
4
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
SV Klein-Winternheim
SV Klein-WinternheimSV Kl.-Wint. II
SG Undenheim / Schornsheim
SG Undenheim / SchornsheimSG Undenheim
2
1
Abpfiff

Mi., 13.08.2025, 19:30 Uhr
TSG Drais
TSG DraisDrais II
TV 1817 Mainz
TV 1817 MainzTV 1817 Mainz II
1
6
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FC livingroom Mainz
FC livingroom Mainzliving. MZ
SNK Bosnjak Mainz
SNK Bosnjak MainzBosnjak MZ
8
n.E.
6
Abpfiff

Di., 12.08.2025, 19:00 Uhr
SV Alemannia Waldalgesheim
SV Alemannia WaldalgesheimAlem. Walda. II
SG Bingerbrück / Teut. Weiler
SG Bingerbrück / Teut. WeilerSG Bingerbrück
3
n.V.
4
Abpfiff

Mi., 13.08.2025, 19:00 Uhr
Türkischer SV Saulheim
Türkischer SV SaulheimTSV Saulheim
SpVgg Selzen
SpVgg SelzenSelzen
3
2
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
1. FC Nackenheim
1. FC NackenheimNackenheim II
SG Rhein-Selz
SG Rhein-SelzSG Rhein-Selz
1
7

Aufrufe: 015.8.2025, 13:40 Uhr
Thomas MirkesAutor