Kreispokal: Lützelbacher Derby verspricht Hochspannung

Odenwaldkreis. Im Odenwälder Kreispokal steht am Freitag und Sonntag die erste Hauptrunde an. Insgesamt 31 Mannschaften gehen an den Start. Alle jagen Titelverteidiger SV Hummetroth, der erst vor wenigen Wochen die SSV Brensbach im Endspiel mit 5:1 schlug und damit seine Titelsammlung erweiterte. Jetzt geht es also wieder los: Bis zum 20. August gehen acht weitere Begegnungen über die Bühne. Türkspor Beerfelden bringt ein Freilos in Runde zwei.