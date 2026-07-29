 2026-07-28T09:36:08.541Z

Pokal

Kreispokal Lübeck: AKM Lübeck empfängt Groß Grönau

Zum Auftakt der 1. Runde im Kreispokal Lübeck trifft der Kreisligist AKM Lübeck am Mittwochabend auf den Verbandsligisten Groß Grönau. Die Gäste gehen als Favorit in die Partie und wollen den Einzug in die nächste Runde perfekt machen.

von Isaija Zecevic · Heute, 15:47 Uhr · 0 Leser
Groß Grönau möchte in der 1. Runde des Kreispokals Lübeck bei AKM Lübeck den Grundstein für einen erfolgreichen Pokalauftakt legen.
Groß Grönau möchte in der 1. Runde des Kreispokals Lübeck bei AKM Lübeck den Grundstein für einen erfolgreichen Pokalauftakt legen. – Foto: Marcel Eichholz

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Für Groß Grönau beginnt am heutigen Mittwochabend um 19:30 Uhr die Pokalsaison. Der Verbandsligist aus der Verbandsliga Süd Schleswig-Holstein tritt in der 1. Runde des Kreispokals Lübeck bei AKM Lübeck an und geht als klassenhöheres Team mit der Favoritenrolle in die Begegnung.

Heute, 19:30 Uhr
AKM Lübeck
AKM LübeckAKM Lübeck
Eintracht Groß Grönau
Eintracht Groß GrönauGroß Grönau
19:30

Nach der Vorbereitung bietet das Pokalspiel die erste Gelegenheit, sich im Pflichtspielbetrieb zu beweisen und mit einem Erfolg Selbstvertrauen für die anstehende Saison in der Verbandsliga Süd Schleswig-Holstein zu sammeln. Trotz der unterschiedlichen Ligazugehörigkeit dürfte AKM Lübeck alles daran setzen, dem Favoriten das Leben schwer zu machen.

Für Groß Grönau zählt jedoch einzig der Einzug in die nächste Runde. Mit einer konzentrierten Leistung möchte der Verbandsligist seiner Favoritenrolle gerecht werden und den Auftakt in den Wettbewerb erfolgreich gestalten.

Anstoß der Partie ist um 19:30 Uhr. Wer das Spiel live vom Sportplatz begleiten möchte, kann den Liveticker übernehmen. Dazu einfach das Spiel aufrufen und anschließend auf „LIVETICKER ÜBERNEHMEN“ klicken. So erhalten alle Fußballfans aktuelle Informationen direkt vom Geschehen vor Ort. Gedankt wird euch u.a durch 10 Punkte, die ihr im FuPa-Prämienshop einlösen könnt.

Heute, 19:30 Uhr
AKM Lübeck
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Eintracht Groß Grönau
Eintracht Groß GrönauGroß Grönau
19:30

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