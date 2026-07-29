Kreispokal Lübeck: AKM Lübeck empfängt Groß Grönau

Für Groß Grönau beginnt am heutigen Mittwochabend um 19:30 Uhr die Pokalsaison. Der Verbandsligist aus der Verbandsliga Süd Schleswig-Holstein tritt in der 1. Runde des Kreispokals Lübeck bei AKM Lübeck an und geht als klassenhöheres Team mit der Favoritenrolle in die Begegnung.
Nach der Vorbereitung bietet das Pokalspiel die erste Gelegenheit, sich im Pflichtspielbetrieb zu beweisen und mit einem Erfolg Selbstvertrauen für die anstehende Saison in der Verbandsliga Süd Schleswig-Holstein zu sammeln. Trotz der unterschiedlichen Ligazugehörigkeit dürfte AKM Lübeck alles daran setzen, dem Favoriten das Leben schwer zu machen.
Für Groß Grönau zählt jedoch einzig der Einzug in die nächste Runde. Mit einer konzentrierten Leistung möchte der Verbandsligist seiner Favoritenrolle gerecht werden und den Auftakt in den Wettbewerb erfolgreich gestalten.
Anstoß der Partie ist um 19:30 Uhr. Wer das Spiel live vom Sportplatz begleiten möchte, kann den Liveticker übernehmen. Dazu einfach das Spiel aufrufen und anschließend auf „LIVETICKER ÜBERNEHMEN“ klicken. So erhalten alle Fußballfans aktuelle Informationen direkt vom Geschehen vor Ort. Gedankt wird euch u.a durch 10 Punkte, die ihr im FuPa-Prämienshop einlösen könnt.
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