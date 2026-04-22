Kreispokal live: VSF Amern & Union Nettetal im Halbfinale

Meerbusch jubelt. – Foto: Michael Zöllner

Spannung im Kreispokal Kempen-Krefeld, denn die Finalisiten werden gesucht! Am Dienstag hofft A-Ligist TSV Kaldenkirchen auf den Coup gegen den Bezirksliga-Tabellenführer OSV Meerbusch, der vom Double träumt. Am Mittwoch folgen die Landesliga-Klubs im direkten Duell: SC Union Nettetal reist zur VSF Amern. Hier gibt es zunächst die Liveticker, im Anschluss folgen die Spielberichte.

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Kreispokal Kempen-Krefeld: Halbfinale 1 am 21. April

Der Kreispokal Kempen-Krefeld hat seinen ersten Finalisten: Bezirksliga-Tabellenführer OSV Meerbusch setzte sich beim A-Ligisten TSV Kaldenkirchen deutlich mit 5:1 durch und unterstrich damit seine Ambitionen auf das Double.

Frühe Entscheidung durch Doppelschlag Die Gäste stellten früh die Weichen auf Sieg. Andrea Spada brachte Meerbusch bereits in der 5. Minute in Führung, nur drei Minuten später erhöhte Marc Rommel auf 2:0. Kaldenkirchen fand gegen den druckvollen Beginn des Favoriten zunächst kaum Zugriff und lief früh einem klaren Rückstand hinterher. Nach dem Seitenwechsel baute Meerbusch den Vorsprung weiter aus. Tim Tetzlaff traf in der 59. Minute zum 3:0, ehe Lars Stieger mit einem Doppelpack (63., 71.) endgültig für klare Verhältnisse sorgte. Der Treffer von Nils Heines in der 87. Minute blieb lediglich Ergebniskosmetik.

Kaldenkirchen dennoch im Niederrheinpokal Trotz der deutlichen Niederlage gibt es für Kaldenkirchen einen positiven Aspekt: Durch die vier Startplätze aus dem Kreis Krefeld qualifiziert sich der A-Ligist dennoch für den Niederrheinpokal. Zudem wird ein Spiel um Platz drei ausgetragen. Das zweite Halbfinale steigt am Mittwochabend zwischen den Landesligisten VSF Amern und SC Union Nettetal. >>> Liveticker TSV Kaldenkirchen - OSV Meerbusch

Kreispokal Kempen-Krefeld: Halbfinale 2 am 22. April

Heute, 19:30 Uhr VSF Amern VSF Amern SC Union Nettetal Nettetal 19:30 PUSH

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Ergebnisse und Termine des Kreispokals Kempen-Krefeld

1. Runde

Mi., 10.09.25 19:30 Uhr BSV Leutherheide - TSV Boisheim 9:0

Do., 11.09.25 19:30 Uhr Adler Nierst - KTSV Preussen Krefeld 1:4

Di., 16.09.25 19:30 Uhr VfR Krefeld 1920 zg. - SC Niederkrüchten 0:2

Di., 16.09.25 19:30 Uhr DJK Oberkrüchten - FC Hellas Krefeld 1:9

Di., 16.09.25 19:30 Uhr SuS Krefeld - TVAS Viersen 7:1

Di., 16.09.25 19:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - OSV Meerbusch 3:6

Di., 16.09.25 20:00 Uhr SV Oppum - SSV Strümp 1:2

Mi., 17.09.25 19:30 Uhr TIV Nettetal - Linner SV 8:0

Mi., 17.09.25 19:30 Uhr FC Traar - SC Rhenania Hinsbeck 4:1

Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SC Viktoria 09 Krefeld - TSF Bracht 10:8

Mi., 17.09.25 19:30 Uhr Sportfreunde Leuth - Niersia Neersen 2:4

Mi., 17.09.25 19:30 Uhr Dülkener FC - TuS Gellep 8:6

Mi., 17.09.25 19:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - Thomasstadt Kempen 1:0

Mi., 17.09.25 19:30 Uhr Concordia Lötsch - TuRa Brüggen 0:2

Mi., 17.09.25 19:30 Uhr KSV Pascha Spor zg. - VSF Amern 0:11

Mi., 17.09.25 20:00 Uhr Borussia Oedt - SV Vorst 5:0

Do., 18.09.25 19:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - SC Waldniel 10:9

Do., 18.09.25 19:30 Uhr TV Lobberich - SG Dülken 2:0

Di., 23.09.25 19:30 Uhr Hülser SV - DJK VfL Willich 4:1

Di., 23.09.25 20:00 Uhr VfB Uerdingen - VfL Tönisberg 2:1



2. Runde

Di., 21.10.25 19:30 Uhr Hülser SV - VSF Amern 1:2

Di., 21.10.25 19:30 Uhr Niersia Neersen - TSV Kaldenkirchen 2:3

Di., 21.10.25 19:30 Uhr TV Lobberich - FC Traar 0:7

Mi., 22.10.25 19:30 Uhr Dülkener FC - TSV Krefeld-Bockum 1:8

Mi., 22.10.25 19:30 Uhr FC Hellas Krefeld - SSV Grefrath 1910/24 2:4

Mi., 22.10.25 19:30 Uhr SC Schiefbahn - DJK Fortuna Dilkrath 5:0

Mi., 22.10.25 19:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - Anadolu Türkspor Krefeld 6:1

Mi., 22.10.25 19:30 Uhr OSV Meerbusch - TuRa Brüggen 3:2

Mi., 22.10.25 19:30 Uhr TIV Nettetal - SC Union Nettetal 1:2

Mi., 22.10.25 19:30 Uhr BSV Leutherheide - VfR Krefeld-Fischeln 0:2

Mi., 22.10.25 19:30 Uhr BV Union Krefeld - SC Niederkrüchten 4:2

Mi., 22.10.25 20:00 Uhr SC Krefeld 05 - VfB Uerdingen 0:2

Mi., 22.10.25 20:00 Uhr Eintracht Vinhoven - SSV Strümp 2:4

Mi., 22.10.25 20:00 Uhr SC Viktoria 09 Krefeld - TuS St. Hubert zg. 13:0

Mi., 22.10.25 20:00 Uhr Borussia Oedt - SuS Krefeld 2:1

Do., 23.10.25 20:00 Uhr SuS Schaag - KTSV Preussen Krefeld 3:0



Achtelfinale

Mi., 04.03.26 19:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - SC Schiefbahn 3:1

Mi., 04.03.26 19:30 Uhr FC Traar - SC Viktoria 09 Krefeld 0:1

Mi., 04.03.26 19:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - SSV Grefrath 1910/24 3:6

Mi., 04.03.26 19:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - SC Union Nettetal 1:2

Mi., 04.03.26 19:30 Uhr VfB Uerdingen - OSV Meerbusch 1:4

Mi., 04.03.26 19:30 Uhr BV Union Krefeld - SuS Schaag 1:3

Mi., 04.03.26 19:30 Uhr SSV Strümp - VSF Amern 1:2

Mi., 04.03.26 20:00 Uhr Borussia Oedt - TSV Kaldenkirchen 2:3



Viertelfinale

Di., 07.04.26 19:30 Uhr OSV Meerbusch - SSV Grefrath 1910/24 7:2

Mi., 08.04.26 19:30 Uhr TSV Kaldenkirchen - SC Viktoria 07 Anrath 3:1

Mi., 08.04.26 19:30 Uhr SC Viktoria 09 Krefeld - SC Union Nettetal 0:2

Do., 09.04.26 19:30 Uhr SuS Schaag - VSF Amern 1:4



Halbfinale

Di., 21.04.26 19:30 Uhr TSV Kaldenkirchen - OSV Meerbusch

Mi., 22.04.26 19:30 Uhr VSF Amern - SC Union Nettetal



