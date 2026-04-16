 2026-04-16T10:11:10.190Z

Allgemeines

Kreispokal LIVE: Rhynern, Gievenbeck und Vreden peilen Endspiel an

Zahlreiche Partien am Donnerstagabend im Liveticker

von red · Heute, 19:05 Uhr · 0 Leser
Auch im vergangenen Jahr standen sich Holzwickede und Rhynern im Kreispokal-Halbfinale gegenüber. Der Oberligist setzte sich damals mit 2:0 durch.
Auch im vergangenen Jahr standen sich Holzwickede und Rhynern im Kreispokal-Halbfinale gegenüber. Der Oberligist setzte sich damals mit 2:0 durch. – Foto: Matthias Keil

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BZL Westfalen St. 6
BZL Westfalen St 12
Kreispokal Unna-Hamm
Kreisp. Ahaus-Coesf.
Kreispokal Herford

Die Oberligisten SV Westfalia Rhynern (bei Westfalenligist Holzwickeder SC), 1. FC Gievenbeck (bei Bezirksligist Concordia Albachten) und SpVgg Vreden (gegen Westfalenligist GW Nottuln) möchten in ihren Kreispokal-Wettbewerben in das Finale einziehen.

In der Bezirksliga 6 marschiert der Kirchhörder SC Richtung Landesliga. Ein Sieg im Nachholspiel beim FC Hellas/Makedonikos Hagen ist Voraussetzung, um Verfolger Ararat Gevelsberg auf Distanz zu halten.

In der Bezirksliga 12 braucht Verfolger SC Greven 09 im Nachholspiel bei Germania Hauenhorst einen Dreier, um Druck auf Spitzenreiter SC Münster 08 auszuüben.

Diese und mehr Partien im Liveticker auf FuPa Westfalen.

Heute, 19:00 Uhr
FC Hellas Makedonikos Hagen
FC Hellas Makedonikos HagenHellas Hagen
Kirchhörder SC
Kirchhörder SCKirchhörder SC
0
0

Hellas Hagen - Kirchhörder SC (Bezirksliga 6)

Heute, 18:30 Uhr
Germania Hauenhorst
Germania HauenhorstGermania Hauenhorst
SC Greven 09
SC Greven 09SC Greven 09
0
0

Germania Hauenhorst - SC Greven 09 (Bezirksliga 12)

Heute, 19:00 Uhr
Holzwickeder SC
Holzwickeder SCHolzwickeder SC
Westfalia Rhynern
Westfalia RhynernWestfalia Rhynern
0
0

Holzwickeder SC - Westfalia Rhynern (Kreispokal Unna/Hamm)

Heute, 19:30 Uhr
Concordia Albachten
Concordia AlbachtenConcordia Albachten
1. FC Gievenbeck
1. FC Gievenbeck1. FC Gievenbeck
19:30live

Concordia Albacten - 1. FC Gievenbeck (Kreispokal Münster)

Heute, 19:00 Uhr
SpVgg Vreden
SpVgg VredenSpVgg Vreden
DJK GW Nottuln
DJK GW NottulnGW Nottuln
0
1

SpVgg Vreden - GW Nottuln (Kreispokal Ahaus/Coesfeld)

Heute, 19:30 Uhr
TuS Frisch Auf Dünne
TuS Frisch Auf DünneTuS Dünne
SC Herford
SC HerfordSC Herford
19:30live

TuS Dünne - SC Herford (Kreispokal Herford)

Heute, 19:00 Uhr
TSV Werdohl
TSV WerdohlTSV Werdohl
RSV Meinerzhagen
RSV MeinerzhagenRSV Meinerzhagen
0
0

TSV Werdohl - RSV Meinerzhagen (Kreispokal Lüdenscheid)

Heute, 19:30 Uhr
SG Oesterweg
SG OesterwegSG Oesterweg
SpVg. Heepen
SpVg. HeepenSpVg. Heepen
19:30live

SG Oesterweg - SpVg. Heepen (Kreispokal Bielefeld)