Allgemeines
Dominik Hansen traf in der Verlängerung doppelt für Arminia Kapellen/Hamb.
Dominik Hansen traf in der Verlängerung doppelt für Arminia Kapellen/Hamb. – Foto: Stickerfreunde

Kreispokal live: Nütterden & Wissel verhindern Blamage, Arminia jubelt

Im Kreispokal Kleve-Geldern steht die Runde 2 an, gespielt wird zwischen dem 23. September und dem 8. Oktober - natürlich live auf FuPa.

Im Kreispokal Kleve-Geldern steht bereits die 2. Runde an - und das mit vielen verschiedenen Anstoßzeiten. Den Auftakt machen Concordia Goch und der Uedemer SV am Dienstag, gespielt wird in der Woche auch am Mittwoch und Donnerstag, dann geht es aber in der ersten und zweiten Oktober-Woche bis zum Duell zwischen Viktoria Winnekendonk und DJK Twisteden am 8. Oktober weiter. FuPa hält euch auf dem Laufenden.

Update: Als erste Mannschaft kam der Uedemer SV weiter. Am 24. September setzten sich die Favoriten teilweise recht deutlich durch.

Kreispokal Kleve-Geldern: die Spiele am 23. September

Di., 23.09.2025, 19:30 Uhr
Concordia Goch
Concordia GochConc. Goch
Uedemer SV
Uedemer SVUedemer SV
0
3
Abpfiff
Bei der klassentieferen Concordia Goch mühte sich der Uedemer SV, denn der erlösende Treffer fiel durch einen verwandelten Elfmeter von Tim Kerkmann erst nach einer Stunde. In der Folge erhöhte der USV Matthias van Gemmeren (87.) und Till Lennart Bienemann (90.) erst spät.

Concordia Goch – Uedemer SV 0:3
Concordia Goch: Cyril Paul Obi, Janik Müller, Louis Schaap, Massimo Elias Loosen, André Küppers, Lukas Ingram, Torben Koch, Dirk van de Mötter, Andre Koth, David van Rennings - Trainer: André Küppers
Uedemer SV: Till Hinckers, Tom Ebbing, David Pouwels, Mathis Neu, Jonas van den Heuvel, Nils Oliver Krey, Matti Kuypers, Till Lennart Bienemann, Levin Terlinden, Tim Kerkmann, Leon Schuler - Trainer: Peter Janßen
Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Tim Kerkmann (60. Foulelfmeter), 0:2 Matthias van Gemmeren (87.), 0:3 Till Lennart Bienemann (90.)

_____

Kreispokal Kleve-Geldern: die Spiele am 24. September

Mi., 24.09.2025, 19:30 Uhr
SuS Kalkar
SuS KalkarKalkar
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
0
8
Abpfiff
Der TSV Weeze hat beim SuS Kalkar ein Schützenfest gefeiert. Bereits in der ersten Halbzeit legte Nderim Cerkinaj mit einem Doppelpack (11., 35.) den Grundstein. Nach der Pause schraubten die Gäste das Ergebnis in die Höhe: Yannick Gorthmanns traf gleich doppelt (51., 79.), ehe auch Jordi Broekmanns (79.) und Nick Schwarma (90.) erfolgreich waren. In der Schlussphase erhöhten Eron Kashtanjeva (90.) und erneut Gorthmanns (90.+2) auf 8:0.

Mi., 24.09.2025, 19:30 Uhr
SV Bedburg-Hau
SV Bedburg-HauSV Bedb.-Hau
Siegfried Materborn
Siegfried MaterbornMaterborn
0
7
Abpfiff
+Video
Schon früh traf Ibrahima Diogo Barry (3.), ehe Henning Klösters (26.) und Sebastian Eul (35.) auf 3:0 für den Kreisliga-A-Tabellenführer Siegfried Materborn beim SV Bedburg-Hau stellten. Kurz vor der Pause erhöhte Justus Horstmann (44.). Auch nach dem Seitenwechsel blieb Materborn torhungrig: Klösters (54.), Eul (66.) und Jonathan Klingbeil (69.) machten den 7:0-Erfolg perfekt.

Mi., 24.09.2025, 19:30 Uhr
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
0
3
Abpfiff
+Video
Die Viktoria Goch setzte sich bei der SGE Bedburg-Hau souverän mit 3:0 durch. Bereits nach einer Minute brachte Andrija Kurandic die Gäste in Führung. In der 32. Minute legte Jacob Falkhofen das 2:0 nach, ehe Luca Plum (57.) den Endstand herstellte. Damit bleibt der starke Landesliga-Aufsteiger aus Goch das Team der Stunde des Fußballkreises.

Mi., 24.09.2025, 19:30 Uhr
SV Straelen
SV StraelenSV Straelen
SV Veert
SV VeertSV Veert
0
3
Abpfiff

Der SV Veert gewann das Derby beim SV Straelen klar mit 3:0. Kurz vor der Pause traf Routinier Skerdilaid Haxhimusa (44.), ehe Simon van Stephoudt per Foulelfmeter (50.) nachlegte. In der Schlussphase sorgte Joker Alan Mohamad (89.) für den Endstand. Trotz einer Roten Karte gegen Veerts Torhüter Joshua Claringbold (81.) brachte das Team den Vorsprung sicher ins Ziel.

Mi., 24.09.2025, 19:30 Uhr
SV Walbeck
SV WalbeckSV Walbeck
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
1
4
Abpfiff
Der Kevelaerer SV hat beim SV Walbeck einen Auswärtssieg eingefahren. Zwar brachte Marcel Giesen die Hausherren in der 22. Minute in Führung, doch noch vor der Pause drehten die Gäste die Partie: Andrea Dario Quarta (39.), Nils Theysen (41.) und Maximilian Gastens (45.+2) sorgten für eine komfortable 3:1-Pausenführung. Das Endergebnis durch fiel erst in der Schlussphase Tim Hillejan (84.).

Mi., 24.09.2025, 19:30 Uhr
TSV Wachtendonk-Wankum
TSV Wachtendonk-WankumTSV WaWa
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
2
4
Abpfiff
Die Sportfreunde Broekhuysen setzten sich beim TSV Wachtendonk-Wankum mit 4:2 durch. Nick Maurice Ernst brachte die Gäste früh in Führung (18.), ehe Leonard Meyendriesch (43.) für den Ausgleich sorgte. Nach der Pause traf Tom Beterams per Foulelfmeter (51.) und erneut Ernst (60.) für Broekhuysen. Zwar verkürzte Nico Schottes (75.) noch einmal, doch Joker Sven van Bühren (87.) entschied die Partie endgültig für den Favoriten, der mit die meisten Mühen am Mittwoch hatte.

_____

Kreispokal Kleve-Geldern: die Spiele am 25. September

Do., 25.09.2025, 20:00 Uhr
FC Aldekerk
FC AldekerkAldekerk
SV Sevelen
SV SevelenSevelen
3
0
Abpfiff
Mit dem dritten Tor des Abends machte Matthias Diepers in der 83. Minute alles klar: Der FC Aldekerk setzte sich souverän mit 3:0 gegen den Klassenkameraden SV Sevelen durch und kam eine Runde weiter.

_____

Kreispokal Kleve-Geldern: die Spiele am 1. Oktober

Gestern, 19:30 Uhr
SV Donsbrüggen
SV DonsbrüggenDonsbrüggen
SV Nütterden
SV NütterdenNütterden
3
n.E.
5
Abpfiff
Der SV Nütterden musste beim SV Donsbrüggen, der mittlerweile in der Kreisliga C spielt, in das Elfmeterschießen. Frederik Jansen glich in der regulären Spielzeit zunächst aus, dann traf er nach einer torlosen Verlängerung mit dem ersten Strafstoß für den SVN. Bei Donsbrüggen zeigten gleich zwei Akteure Nerven, was Nütterden für sich nutzte.

Gestern, 19:30 Uhr
DJK Rhenania Kleve
DJK Rhenania KleveDJK Kleve
BV Sturm Wissel
BV Sturm WisselWissel
2
4
Abpfiff
Mit Rhenania Kleve machte ein weiterer C-Ligist einem A-Ligisten das Leben besonders schwierig, denn die Gastgeber drehten nach frühem Rückstand die Partie und führten zur Pause 2:1. In der Halbzeit wählte Coach Robin Deckers offenbar die richtige Worte, denn Wissel stürmte zu einem 4:2-Erfolg. Entscheidend dabei der sofortige Ausgleich von Aaron Kreiß, der nur wenige Sekunden nach Wiederanpfiff jubelte.

Gestern, 19:30 Uhr
Arminia Kapellen/Hamb
Arminia Kapellen/HambKapellen/H.
TSV Nieukerk
TSV NieukerkTSV Nieukerk
4
n.V.
3
Abpfiff
Arminia Kapellen/Hamb, vergangene Saison noch ein Ligarivale des TSV Nieukerk, schaffte als einzige Mannschaft aus einer tieferen Liga am Mittwoch die Überraschung, musste dafür aber auch die Extrameilen gehen. Nach 90 Minuten stand es 2:2, ehe Dominik Hansen die Platzelf jubeln ließ. Zunächst glich Felix Brusius noch für Nieukerk aus, aber auf den zweiten Treffer in der Verlängerung von Hansen fanden die TSV-Kicker keine Antwort mehr (94. & 112.).

_____

Kreispokal Kleve-Geldern: die Spiele am 7. Oktober

Di., 07.10.2025, 19:30 Uhr
DJK Grün-Weiß Appeldorn
DJK Grün-Weiß AppeldornAppeldorn
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
19:30
Spieltext Appeldorn - SV Rindern

_____

Kreispokal Kleve-Geldern: die Spiele am 8. Oktober

Mi., 08.10.2025, 19:30 Uhr
Viktoria Winnekendonk
Viktoria WinnekendonkSV WiDo
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
19:30live
Spieltext SV WiDo - Twisteden

_____

Die zeitgenauen Ansetzungen für den Kreispokal

2. Runde
Di., 23.09.25 19:30 Uhr Concordia Goch - Uedemer SV
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SuS Kalkar - TSV Weeze
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SV Bedburg-Hau - Siegfried Materborn
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SGE Bedburg-Hau - Viktoria Goch
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SV Straelen - SV Veert
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SV Walbeck - Kevelaerer SV
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - Sportfreunde Broekhuysen
Do., 25.09.25 20:00 Uhr FC Aldekerk - SV Sevelen
Mi., 01.10.25 19:30 Uhr SV Donsbrüggen - SV Nütterden
Mi., 01.10.25 19:30 Uhr Arminia Kapellen/Hamb - TSV Nieukerk
Mi., 01.10.25 19:30 Uhr DJK Rhenania Kleve - BV Sturm Wissel
Di., 07.10.25 19:30 Uhr DJK Grün-Weiß Appeldorn - SV Rindern
Mi., 08.10.25 19:30 Uhr Viktoria Winnekendonk - DJK Twisteden

