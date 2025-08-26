Kreispokal LIVE: Gerolfing gleicht aus

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Im Kreispokal stehen am Dienstag, dem 26. August, vier Duelle an. Unter anderem sind drei Bezirksligisten im Einsatz. Der SB Rosenheim empfängt den SV Bruckmühl zum Derby. Gerolfing gastiert bei einem SV Hundszell. Beim alten Bekannten aus der Kreisliga soll die nächste Runde klargemacht werden. Ebenfalls im Einsatz: Ramberg/Rott und der SV Genclerbirligi Wasserburg sowie die SG Frasdorf/Söllhuben und der SV DJK Heufeld.
Kreispokal Donau/Isar: Gerolfing bei Kreisligisten gefordert