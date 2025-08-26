 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
– Foto: Markus Nebl

Kreispokal LIVE: Gerolfing gleicht aus

Kreispokal 3. Runde und Achtelfinale

Im Kreispokal stehen am Dienstag, dem 26. August, vier Duelle an. Unter anderem sind drei Bezirksligisten im Einsatz. Der SB Rosenheim empfängt den SV Bruckmühl zum Derby. Gerolfing gastiert bei einem SV Hundszell. Beim alten Bekannten aus der Kreisliga soll die nächste Runde klargemacht werden. Ebenfalls im Einsatz: Ramberg/Rott und der SV Genclerbirligi Wasserburg sowie die SG Frasdorf/Söllhuben und der SV DJK Heufeld.

Kreispokal Donau/Isar: Gerolfing bei Kreisligisten gefordert

Heute, 18:30 Uhr
SV Ingolstadt-Hundszell
SV Ingolstadt-HundszellSV Hundszell
FC Gerolfing
FC GerolfingGerolfing
1
1

Kreispokal Inn/Salzach: Derby in Rosenheim – A-Klassen-Duelle im Achtelfinale

Heute, 18:00 Uhr
SG Ramerberg/Rott
SG Ramerberg/RottSG Ramerberg/Rott
SV Genc. Wasserburg
SV Genc. WasserburgSV G. Wassb.
18:00

Heute, 19:00 Uhr
SG SC Frasdorf / SV Söllhuben
SG SC Frasdorf / SV SöllhubenSG SC Frasdorf
SV DJK Heufeld
SV DJK HeufeldDJK Heufeld
19:00

Heute, 19:00 Uhr
SB DJK Rosenheim
SB DJK RosenheimSB Rosenheim
SV Bruckmühl
SV BruckmühlSV Bruckmühl
19:00

Boris ManzAutor