Kreispokal LIVE: Gerolfing gleicht aus

Im Kreispokal stehen am Dienstag, dem 26. August, vier Duelle an. Unter anderem sind drei Bezirksligisten im Einsatz. Der SB Rosenheim empfängt den SV Bruckmühl zum Derby. Gerolfing gastiert bei einem SV Hundszell. Beim alten Bekannten aus der Kreisliga soll die nächste Runde klargemacht werden. Ebenfalls im Einsatz: Ramberg/Rott und der SV Genclerbirligi Wasserburg sowie die SG Frasdorf/Söllhuben und der SV DJK Heufeld.