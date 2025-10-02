 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
Im Kreispokal Beckum kommt es schon früh zur Neuauflage des letztjährigen Endspiels zwischen ASK und RWA.
Im Kreispokal Beckum kommt es schon früh zur Neuauflage des letztjährigen Endspiels zwischen ASK und RWA. – Foto: Marc Kreisel

Kreispokal LIVE: Drei Oberligisten im Einsatz - zahlreiche Ticker

Zahlreiche spannende Kreispokal-Partien vor dem Tag der Deutschen Einheit.

Verlinkte Inhalte

Oberliga Westfalen
Kreispokal Unna-Hamm
Kreispokal Recklingh
Kreispokal Beckum
Titania Erk.

Die drei Oberligisten Westfalia Rhynern (bei A-Ligist Eintracht Werne), Rot Weiss Ahlen (bei Landesligist ASK Ahlen) und SpVgg Erkenschwick (bei B-Ligist SG Titania/RW Erkenschwick) sind am Donnerstagabend im Einsatz. Alle Partien könnt ihr im Liveticker auf FuPa Westfalen verfolgen.

Heute, 19:00 Uhr
SV Titania Erkenschwick
SV Titania ErkenschwickTitania Erk.
SpVgg Erkenschwick
SpVgg ErkenschwickSpVgg Erkenschwick
0
5

SG Titania/RW Erkenschwick – SpVgg Erkenschwick
SpVgg Erkenschwick: Marcel Müller, Mike Jordan, Michael-Marvin West, Mehmet Kemal Kafkas, Anis El Hamassi, Luis Oliver Schultz, Dylan Pires, Bajrush Osmani, Veron Osmani, Elmar Skrijelj, Cem-Ali Dogan - Trainer: Nassir Malyar

Heute, 19:00 Uhr
Eintracht Werne
Eintracht WerneE. Werne
Westfalia Rhynern
Westfalia RhynernWestfalia Rhynern
0
2

Eintracht Werne – Westfalia Rhynern
Eintracht Werne: Jan Zollinger, Burak-Erdem Balci, Umut Algan, Can Bozkurt, Cem Bozkurt, Santino Benning, Kenan Ünal, Samet Sahin, Muhammed Emin Yilmazer, Tim Hölscher - Trainer: Mario Martinovic, Berat Özgüc - Trainer: Enes Akyüz
Westfalia Rhynern: Christopher Sander, Finn Schubert, Mohamed Lamine Kourouma, Semih Tirgil, Elias Kourouma, Connor Mc Leod, Justin Braun, Fabian Brall, Mathis Paschko, Michael Rzeha, Johannes Thiemann - Trainer: Tobias Langner - Trainer: David Schmidt

Heute, 19:00 Uhr
ASK Ahlen
ASK Ahlen ASK Ahlen
Rot Weiss Ahlen
Rot Weiss AhlenRW Ahlen
0
3

ASK Ahlen – Rot Weiss Ahlen
ASK Ahlen: Burak Karali, Sinan Özkara, Rasit Tekin, Ahmet Acar, Akil Cömcü, Emre Yildiz, Bertul Kocabas, Ilker Algan, Resul Topcu, Breno Ferreira Guimaraes, Cihan Özkara - Trainer: Erkan Baslarli
Rot Weiss Ahlen: Veith Walde, Mike Pihl, Tim Breuer, Kilian Hornbruch, Mattias Hanchard, Fabian Holthaus, Hakan Sezer, Ben Binyamin, Sergio Baris Gucciardo, Davin Wöstmann, Gianluca Di Vinti - Trainer: René Lewejohann

>>> Alle Liveticker am Donnerstagabend

Aufrufe: 02.10.2025, 18:44 Uhr
redAutor