Kreispokal LIVE: Drei Oberligisten im Einsatz - zahlreiche Ticker

Die drei Oberligisten Westfalia Rhynern (bei A-Ligist Eintracht Werne), Rot Weiss Ahlen (bei Landesligist ASK Ahlen) und SpVgg Erkenschwick (bei B-Ligist SG Titania/RW Erkenschwick) sind am Donnerstagabend im Einsatz. Alle Partien könnt ihr im Liveticker auf FuPa Westfalen verfolgen.
SG Titania/RW Erkenschwick – SpVgg Erkenschwick
SpVgg Erkenschwick: Marcel Müller, Mike Jordan, Michael-Marvin West, Mehmet Kemal Kafkas, Anis El Hamassi, Luis Oliver Schultz, Dylan Pires, Bajrush Osmani, Veron Osmani, Elmar Skrijelj, Cem-Ali Dogan - Trainer: Nassir Malyar
Eintracht Werne – Westfalia Rhynern
Eintracht Werne: Jan Zollinger, Burak-Erdem Balci, Umut Algan, Can Bozkurt, Cem Bozkurt, Santino Benning, Kenan Ünal, Samet Sahin, Muhammed Emin Yilmazer, Tim Hölscher - Trainer: Mario Martinovic, Berat Özgüc - Trainer: Enes Akyüz
Westfalia Rhynern: Christopher Sander, Finn Schubert, Mohamed Lamine Kourouma, Semih Tirgil, Elias Kourouma, Connor Mc Leod, Justin Braun, Fabian Brall, Mathis Paschko, Michael Rzeha, Johannes Thiemann - Trainer: Tobias Langner - Trainer: David Schmidt
ASK Ahlen – Rot Weiss Ahlen
ASK Ahlen: Burak Karali, Sinan Özkara, Rasit Tekin, Ahmet Acar, Akil Cömcü, Emre Yildiz, Bertul Kocabas, Ilker Algan, Resul Topcu, Breno Ferreira Guimaraes, Cihan Özkara - Trainer: Erkan Baslarli
Rot Weiss Ahlen: Veith Walde, Mike Pihl, Tim Breuer, Kilian Hornbruch, Mattias Hanchard, Fabian Holthaus, Hakan Sezer, Ben Binyamin, Sergio Baris Gucciardo, Davin Wöstmann, Gianluca Di Vinti - Trainer: René Lewejohann