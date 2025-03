Der TSV Bockum tritt am Donnerstag als Favorit in Schaag an. Oder gewinnt wieder der Underdog? – Foto: Ralph Görtz

Kreispokal Krefeld: TSV Bockum zieht mit 5:1 in Schaag ins Finale ein Im Kreispokal Kempen-Krefeld wird am Donnerstagabend ab 20 Uhr der Finalgegner des SSV Grefrath gesucht. Der SuS Schaag empfängt dabei als Außenseiter den TSV Krefeld-Bockum. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 3 Kreisliga B1 KEM/KRE Pokal Kempen-Krefeld VSF Amern DJK Dilkrath + 69 weitere

Am Mittwochabend gab es im ersten Halbfinale des Kreispokals Kempen-Krefeld eine Überraschung, setzte sich Bezirksligist SSV Grefrath doch trotz starker personeller Probleme mit 2:1 gegen den Landesligisten VfR Krefeld-Fischeln durch. Ein Spiel, das wir Euch live im Ticker und bei FuPa.tv präsentiert haben - und so ist es auch am Donnerstag mit Halbfinale Nummer zwei.

Mi., 26.03.2025, 20:00 Uhr SSV Grefrath 1910/24 SSV Grefrath VfR Krefeld-Fischeln VfR Fischeln 2 1 Abpfiff + Video Wer das erste Halbfinalspiel am Mittwoch verpasst hat, der kann über den Klick in die Spielpaarung die Höhepunkte jederzeit bei FuPa.tv sehen - oder hier auch die Partie gleich hier in voller Länge erleben - oder noch einmal erleben.

So lief das erste Halbfinale:

SSV Grefrath 1910/24 – VfR Krefeld-Fischeln 2:1

SSV Grefrath 1910/24: Felix Misko, Christopher Claeren, Fynn Glutting, Lorik Rashkaj (87. Vensan Klicic), Jan Nils Klinkenberg, Christofer Feyen, David Pries, Lukas Tölle, Niklas Schmitz (86. Luis Neber), Lukas Hanssen, Yannik Luca Zander (46. Gerrit Lenssen) - Trainer: Tobias Reichardt - Trainer: Michael Holthausen

VfR Krefeld-Fischeln: Timon Huybreghs, Ylber Rrahmani (80. Carlo Honoré Heinrich), Hope Noruwa Ogansuyi (80. Abdulhadi Alamad), Patrick Pasthy, Marc Knops, Leonidas Theodoros Altstaedten, Lars Marcel Werth-Jelitto, Jannick Geraets (37. Jasin Saiti), Andoni Sanchez Valverde Erice, Mats Platen, Niklas Geraets - Trainer: Josef Cherfi

Schiedsrichter: Mathäus Kobylanski (Willich) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Lars Marcel Werth-Jelitto (3.), 1:1 Christopher Claeren (63.), 2:1 Lukas Hanssen (71.) Zweites Halbfinale am Ende klar an den TSV Bockum