Kreispokal Krefeld: SSV Grefrath wirft Fischeln raus (mit Video)

In den Kreispokalen am Niederrhein rücken die Entscheidungen näher, in einigen Kreisen stehen die Teilnehmer am Finale bereits fest. Ganz so weit ist der Kreis Kempen-Krefeld noch nicht, doch am Donnerstagabend ist das auch hier anders. Denn am Mittwoch und Donnerstag stehen die beiden Halbfinalpartien auf dem Programm, und da hält FuPa für Euch einen ganz besonderen Service bereit. Denn wir präsentieren Euch beide Partien bei FuPa.tv - und im Nachgang könnt ihr die Spiele dann auf dem YouTube-Kanal von FuPa Niederrhein auch noch in voller Länge anschauen.