Kreispokal Krefeld: Nettetal mit Mühe, Brüggen raus

Der SC Union Nettetal hat am Mittwochabend im Kreispokal seine Pflichtaufgabe erfüllt und steht in der dritten Runde. Der Landesligist setzte sich beim B-Ligisten TIV Nettetal allerdings nur knapp mit 2:1 durch. Trainer Kemal Kuc nutzte die Partie, um seiner Mannschaft ein anderes Gesicht zu geben – mit einer Mischung aus Spielern der ersten und der zweiten Mannschaft. Zahlreiche Stammkräfte bekamen zunächst eine Pause, ehe in der 58. Minute gleich vier Akteure aus dem Landesligateam eingewechselt wurden.

Weniger erfolgreich verlief der Pokalabend für TuRa Brüggen. Im Bezirksliga-Duell gegen den OSV Meerbusch lag die Mannschaft bereits mit 0:3 zurück, ehe Kacper Ciupa mit einem Doppelpack noch einmal Spannung aufkommen ließ – am Ende stand dennoch eine 2:3-Niederlage und das Aus für den aktuellen Tabellenzweiten der Bezirksliga.

Bereits nach zwei Minuten traf Leon Chuontu Tumbarinu zur frühen Führung für Union. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Mohamad Alhamwi, der sonst für die Reserve in der Bezirksliga spielt, auf 2:0 (49.). TIV ließ sich davon nicht entmutigen und kam durch Jeremy Wilmsmeyer in der 77. Minute noch zum Anschlusstreffer. Die Schlussoffensive der Gastgeber blieb jedoch ohne Erfolg – am Ende stand der Favoritensieg für die Kuc-Elf und der Einzug ins Achtelfinale.

Tapfer wehrte sich indes der B-Ligist BSV Leutherheide gegen den Landesliga-Absteiger VfR Fischeln. Erst in den Schlussminuten entschied die Elf von Trainer Jakob Scheller das Duell mit zwei späten Treffern mit 2:0 für sich.

Schiefbahn gelingt der Coup

Für eine faustdicke Überraschung sorgte der SC Schiefbahn: Der A-Ligist fegte den Bezirksligisten DJK Fortuna Dilkrath mit 5:0 vom Platz. Die Gäste erwischten einen rabenschwarzen Abend, zu allem Überfluss sah Tacettin Muslubas in der 84. Minute wegen Nachtretens die Rote Karte.

Auch der B-Ligist Dülkener FC musste eine herbe Niederlage einstecken. Zwar gelang Jakob Beeck der zwischenzeitliche Ausgleich, doch am Ende wurde es deutlich – mit 1:8 zog Dülken gegen den TSV Bockum klar den Kürzeren.

Der SC Niederkrüchten verpasste ebenfalls das Weiterkommen. Durch die Tore von Niklas Zirkel und Tobias Ludwig führten die Gäste bereits mit 2:0, doch BV Union Krefeld drehte die Partie in der zweiten Halbzeit und siegte mit 4:2.

Bereits am Dienstagabend hatten sich die VSF Amern durchgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Willi Kehrberg gewann mit 2:1 beim Hülser SV. Toya Okada und Adam El Edghiri sorgten mit ihren Treffern für den Einzug in die nächste Runde.

Einen bemerkenswerten Pokalfight lieferte der TSV Kaldenkirchen. Trotz eines frühen 0:2-Rückstands beim B-Ligisten SV Niersia Neersen drehte das Team von Trainer Fabian Wiegers die Partie und gewann durch einen Treffer von Tom Büsen und einem Doppelpack von Kevin Kleier mit 3:2.

Ohne Chance blieb dagegen der TV Lobberich, der gegen den FC Traar mit 0:7 deutlich unterlag. Die abschließende Partie zwischen SuS Schaag und KTSV Preußen Krefeld findet am Donnerstagabend statt. Das Ergebnis stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.