Kreispokal Krefeld: Favoriten setzen sich durch

Die Amerner hatten im Pokal ihre Mühe. – Foto: Jacob Kingsley Amuah

Im Achtelfinale des Kreispokals Kempen-Krefeld haben die Favoriten am Mittwoch ihre Aufgaben gelöst und den Einzug in die nächste Runde geschafft. Damit stehen die Mannschaften fest, die im Viertelfinale weiter um den Pokal kämpfen.

Der Landesligist VSF Amern setzte sich beim A-Ligisten SSV Strümp mit 2:1 durch, tat sich dabei jedoch phasenweise schwer. Die Gäste erwischten einen guten Start und gingen früh in Führung: Luca Dorsch traf bereits in der 7. Minute zum 1:0. Danach verlor Amern allerdings etwas den Rhythmus. Im Aufbauspiel schlichen sich immer wieder Ungenauigkeiten ein, viele Pässe fanden nicht ihr Ziel. Strümp kam im ersten Durchgang zu zwei gefährlichen Aktionen, doch Amerns Torwart Kevin Pfaff reagierte jeweils aufmerksam.

Strümp gelang nur der Anschluss

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich der Außenseiter zunächst mutiger und übernahm zeitweise die Initiative. Amern blieb jedoch effizient. Nach einem Foul an Lamin Fuchs verwandelte Selman Sevinc in der 75. Minute einen Strafstoß zum 2:0. Fünf Minuten später verkürzte Strümp zwar noch einmal, doch zu mehr reichte es nicht mehr. Eine große Chance zur Entscheidung ließ Fuchs kurz vor Schluss noch liegen. Insgesamt musste Amern mehr investieren als erwartet, behielt am Ende aber die nötige Kontrolle.

Ebenfalls eine Runde weiter ist der SC Union Nettetal. Die Mannschaft von Trainer Kemal Kuc gewann beim Bezirksligisten TSV Bockum mit 2:1. Kuc nutzte die Partie für einige personelle Veränderungen und brachte mehrere Spieler von Beginn an, die zuletzt weniger Einsatzzeit erhalten hatten. So standen unter anderem Nick Münster und Neuzugang Anastasios Koutras in der Startelf. Nettetal legte früh vor: Florian Wolters traf in der 11. Minute zur Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Maurits Kermann in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf 2:0. Bockum gelang nach dem Seitenwechsel zwar der Anschlusstreffer in der 55. Minute, doch Nettetal brachte den Vorsprung mit einer konzentrierten Defensivleistung über die Zeit. In den Schlussminuten durfte zudem A-Jugendspieler Finn Padberg noch sein Debüt feiern.

Schaag siegt bei Union Krefeld

Auch SuS Schaag hat das Viertelfinale erreicht. Beim BV Union Krefeld setzte sich das Team mit 3:1 durch. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Marcel Offermanns die Gäste in der 57. Minute in Führung. Dmytro Dobrianskyi baute den Vorsprung in der 74. Minute aus, ehe Timo Winkels in der Nachspielzeit den Schlusspunkt setzte. Schaag zeigte sich dabei vor allem nach der Pause deutlich zielstrebiger vor dem Tor.

Ein torreiches Spiel lieferten sich Borussia Oedt und der TSV Kaldenkirchen. Kaldenkirchen behielt dabei mit 3:2 die Oberhand und steht ebenfalls im Viertelfinale. Nils Grae brachte sein Team in der 24. Minute in Führung und traf kurz vor Schluss erneut zum entscheidenden Treffer. Zwischenzeitlich hatte Lennox Wefers in der 37. Minute für das zweite Tor der Gäste gesorgt. In einer intensiven Partie blieb Kaldenkirchen vor dem Tor kaltschnäuziger und nutzte seine Chancen konsequent aus.

Der Termin für die Viertelfinal-Spiele steht noch aus.