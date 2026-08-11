Kreispokal Krefeld: Derby-Sieg und Elfmeter-Drama

Mehr Mühe als erwartet hatte der TV Lobberich beim RSG Verberg. Nach einem frühen Rückstand sorgte Cihan Biricik mit seinen Treffern in der 39. und 72. Minute für den 2:1-Erfolg. Verberg vergab kurz vor der Pause zudem einen Handelfmeter. Einen Kantersieg landete der TSV Boisheim. Beim C-Ligisten VfR Krefeld setzte sich der B-Ligist mit 11:1 durch. Melvin Risse war mit vier Treffern der erfolgreichste Torschütze. Thomas Coenen-Wegener traf doppelt, die weiteren Tore erzielten Stefano Bratiscak, Paul Hammes, Leon Klöskes, Marvin Friederichs und Phillip Deutges. Für den SuS Schaag war gegen den Bezirksligisten VfR Fischeln dagegen nichts zu holen. Der A-Ligist unterlag mit 2:9. Die beiden Schaager Treffer erzielten Jona Aengenoordt zum zwischenzeitlichen 1:5 sowie Fynn Steuten zum 2:6.

Der FC Aura verpasste den Einzug in die nächste Runde nur knapp. Nach einem 1:1 in der regulären Spielzeit musste sich die Mannschaft gegen Viktoria Krefeld erst im Elfmeterschießen mit 3:5 geschlagen geben. Außerdem zog der Dülkener FC mit einem 3:2 gegen den SV Niersia Neersen in die nächste Runde ein. Die DJK Sportfreunde Leuten haben ihr Spiel gegen den VfB Uerdingen mit 2:4 verloren, der BSV Leutherheide unterlag dem FC Traar mit 2:5. Der SC Niederkrüchten behielt nach einem 1:1 nach regulärer Spielzeit im Elfmeterschießen mit 6:4 gegen Eintracht Vinhoven die Oberhand. Ebenfalls vom Punkt erfolgreich war TVAS Viersen, der sich gegen Borussia Oedt mit 8:7 im Elfmeterschießen durchsetzte.