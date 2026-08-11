Kreispokal Krefeld: Derby-Sieg und Elfmeter-Drama

Vor mehr als 200 Zuschauern feierte TuRa Brüggen beim ersten Derby gegen die TSF Bracht seit rund zehn Jahren einen ungefährdeten 5:0-Erfolg. Nils Bonsels brachte den Bezirksligisten bereits in der vierten Minute in Führung und schnürte mit weiteren Treffern in der 41. und 61. Minute einen Dreierpack. Lamin Fuchs (23.) und Mehmet Akkus (90.+1) sorgten für den Endstand. Der SC Waldniel setzte sich beim C-Ligisten Adler Nierst mit 5:1 durch. Alexander Stricker brachte die Gäste per Foulelfmeter früh in Führung (9.), Philipp Last erhöhte mit einem Doppelpack (14., 28.). Nach einem Eigentor der Gastgeber (53.) stellte Maximilian Last den 5:1-Endstand her (74.). Zudem parierte Waldniels Torhüter Thimo Mergel beim Stand von 3:1 einen Handelfmeter.
Der SC Rhenania Hinsbeck ließ beim B-Ligisten SV Oppum ebenfalls keine Zweifel am Weiterkommen aufkommen. Beim klaren 6:0 trafen Jona Anhut (8.), Lukas Hanssen (15., 59.), Linus Kunze (16., Foulelfmeter), Tom Heydhausen (44.) und Marius Wenzel (83.). Eine starke zweite Halbzeit spielte der SV Concordia Lötsch beim 6:2-Erfolg gegen den TuS St. Hubert. Zur Pause stand es nach Treffern von Niklas Funken (17., 45.+1) noch 2:2. Trainer Lukas Inderfurth wechselte in der Halbzeit gleich viermal und bewies damit ein glückliches Händchen. Patrick Geraats brachte Lötsch in der 60. Minute erstmals wieder in Führung, ehe Joker Lucas Mertens mit einem lupenreinen Hattrick (70., 75., 80.) die Partie entschied.
Mehr Mühe als erwartet hatte der TV Lobberich beim RSG Verberg. Nach einem frühen Rückstand sorgte Cihan Biricik mit seinen Treffern in der 39. und 72. Minute für den 2:1-Erfolg. Verberg vergab kurz vor der Pause zudem einen Handelfmeter. Einen Kantersieg landete der TSV Boisheim. Beim C-Ligisten VfR Krefeld setzte sich der B-Ligist mit 11:1 durch. Melvin Risse war mit vier Treffern der erfolgreichste Torschütze. Thomas Coenen-Wegener traf doppelt, die weiteren Tore erzielten Stefano Bratiscak, Paul Hammes, Leon Klöskes, Marvin Friederichs und Phillip Deutges. Für den SuS Schaag war gegen den Bezirksligisten VfR Fischeln dagegen nichts zu holen. Der A-Ligist unterlag mit 2:9. Die beiden Schaager Treffer erzielten Jona Aengenoordt zum zwischenzeitlichen 1:5 sowie Fynn Steuten zum 2:6.
Der FC Aura verpasste den Einzug in die nächste Runde nur knapp. Nach einem 1:1 in der regulären Spielzeit musste sich die Mannschaft gegen Viktoria Krefeld erst im Elfmeterschießen mit 3:5 geschlagen geben. Außerdem zog der Dülkener FC mit einem 3:2 gegen den SV Niersia Neersen in die nächste Runde ein. Die DJK Sportfreunde Leuten haben ihr Spiel gegen den VfB Uerdingen mit 2:4 verloren, der BSV Leutherheide unterlag dem FC Traar mit 2:5. Der SC Niederkrüchten behielt nach einem 1:1 nach regulärer Spielzeit im Elfmeterschießen mit 6:4 gegen Eintracht Vinhoven die Oberhand. Ebenfalls vom Punkt erfolgreich war TVAS Viersen, der sich gegen Borussia Oedt mit 8:7 im Elfmeterschießen durchsetzte.