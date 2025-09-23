Kreispokal-Kracher: SKG 23 fordert den Türkischen SV

Yildiz erwartet 400 Zuschauer

In der Gruppenliga scheint sich die SKG stabilisiert zu haben. Nach dem Trainerwechsel (Efkan Yildiz übernahm für Amin Ahmed) ist man seit drei Spielen ungeschlagen, steht derzeit auf dem achten Platz. "Die Priorität lag darauf, dass wir wieder Spaß am Fußball haben. Zudem haben wir taktisch etwas angepasst und haben uns stabilisiert", sagt Yildiz mit Blick die vergangenen Wochen. "Die Jungs sind heiß", ist er nun voller Vorfreude auf den Flutlicht-Pokalabend, bei dem er "bei hoffentlich gutem Wetter" 400 Zuschauer erwartet. Gespielt wird auf dem Kunstrasen im Helmut-Schön-Sportpark, in dem die 23er ihre Heimspiele austragen.

Pokalabend für SKG als "Spiegelbild für nächsten Ligaspiele"

In der vergangenen Saison schaffte es die Sport- und Kulturgemeinschaft bis ins Finale, kegelte im Achtelfinale den FV Biebrich 02 im Elfmeterschießen aus dem Pokal. Im Endspiel war der FC Bierstadt dann die abgezocktere Mannschaft. "Das war kein Thema bei uns", betont Yildiz, der sich auf das Hier und Jetzt konzentriere. "Ich freue mich darauf, wie sich die Mannschaft gegen einen spielstarken Türkischen SV präsentiert. Das wird ein Spiegelbild für die nächsten Ligaspiele." Dort gehe es nur um eins: "Uns in der Gruppenliga zu etablieren". Baldassar Nikolic (Innenband) fehlt weiterhin verletzungsbedingt, beim TSV sind laut Caliskan alle an Bord. Wenn Schiedsrichter Fynn Walter (SV Wiesbaden) die Partie anpfeift, ist das jedoch verflogen – dann geht es um nichts weniger als den Einzug in die zweite Runde.