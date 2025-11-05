 2025-10-30T14:25:35.653Z

Spielvorbericht

Kreispokal-Kracher im Emsland!

Acht Teams kämpfen heute ums Halbfinale

Heute Abend wird’s ernst im Emsland!

Vier Viertelfinals, acht Teams, alle mit dem Ziel: Halbfinale im Kreispokal!

Anstoß überall um 19.30 Uhr.

Heute, 19:30 Uhr
FC 47 Leschede
FC 47 LeschedeLeschede II
SV Erika-Altenberge
SV Erika-AltenbergeErika/Altenb
19:30live

David gegen Goliath!

Leschede II (1. Kreisklasse Süd) empfängt den Kreisligisten aus Altenberge.

Klarer Favorit? Auf dem Papier ja.

Aber im Pokal hat’s schon ganz andere erwischt ...

Heute, 19:30 Uhr
DJK Grün-Weiß Spahnharrenstätte
DJK Grün-Weiß SpahnharrenstätteGW Spah.
SV Sigiltra Sögel 1920
SV Sigiltra Sögel 1920Sögel
19:30live

Der Kreispokalsieger 2024 ist gefordert!

Spahnharrenstätte will den Pokal-Traum von 2024 wiederholen.

Doch Sögel ist heiß und will den Ex-Champion stürzen.

Heute, 19:30 Uhr
SV Bokeloh
SV BokelohBokeloh
SV Grenzland Twist
SV Grenzland TwistSV G. Twist
19:30

Emslandliga-Duell!

Beide Teams kennen sich, beide wissen: Hier zählt kein Tabellenplatz.

Wer heute patzt, ist raus g wer trifft, steht im Rampenlicht.

Heute, 19:30 Uhr
SV Neubörger
SV NeubörgerNeubörger
SuS Darme 1926
SuS Darme 1926SuS Darme
Abgesagt

Klassenduell Nummer vier!

Neubörger (1. Kreisklasse Nord) empfängt Darme (Kreisliga Süd/Mitte).

Die Gastgeber wittern die Sensation, Darme will’s trocken regeln.

Das Halbfinale steigt am 4. April 2026 (Karsamstag).

Dann trifft der Sieger aus Leschede II/Altenberge auf Bokeloh oder Twist.

Und der Gewinner aus Spahnharrenstätte/Sögel bekommt es mit Neubörger oder Darme zu tun.

Heute zählt nur eins:

Flutlicht. Einsatz. Leidenschaft.

Der Kreispokal, wo kleine Vereine groß träumen dürfen.

