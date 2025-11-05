Kreispokal-Kracher im Emsland!

+ 4 weitere

Vier Viertelfinals, acht Teams, alle mit dem Ziel: Halbfinale im Kreispokal!

Heute Abend wird’s ernst im Emsland!

David gegen Goliath!

Leschede II (1. Kreisklasse Süd) empfängt den Kreisligisten aus Altenberge.

Klarer Favorit? Auf dem Papier ja.

Aber im Pokal hat’s schon ganz andere erwischt ...

Der Kreispokalsieger 2024 ist gefordert!

Spahnharrenstätte will den Pokal-Traum von 2024 wiederholen.

Doch Sögel ist heiß und will den Ex-Champion stürzen.

Emslandliga-Duell!

Beide Teams kennen sich, beide wissen: Hier zählt kein Tabellenplatz.

Wer heute patzt, ist raus g wer trifft, steht im Rampenlicht.

Klassenduell Nummer vier!

Neubörger (1. Kreisklasse Nord) empfängt Darme (Kreisliga Süd/Mitte).

Die Gastgeber wittern die Sensation, Darme will’s trocken regeln.

Das Halbfinale steigt am 4. April 2026 (Karsamstag).

Dann trifft der Sieger aus Leschede II/Altenberge auf Bokeloh oder Twist.

Und der Gewinner aus Spahnharrenstätte/Sögel bekommt es mit Neubörger oder Darme zu tun.

Heute zählt nur eins:

Flutlicht. Einsatz. Leidenschaft.

Der Kreispokal, wo kleine Vereine groß träumen dürfen.