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Kreispokal Köln: Wer zieht in die Runde der letzten Vier?
Alle vier Viertelfinalspiele heute Abend!
von Andreas Santner · Heute, 13:12 Uhr · 0 Leser
Der SC Blau-Weiß Köln gilt als Favorit auf den Titel. – Foto: Sven Henke
Mit dem Viertelfinale im Kreispokal Köln stellt sich nicht nur die Frage nach den Halbfinalisten, sondern auch nach den ersten Tickets für den Mittelrheinpokal. Als einziger Vertreter der Landesliga ist noch der SC Blau-Weiß Köln verblieben, aus der Bezirksliga 1 sind die SpVg Rheindörfer und Ford Niehl gefordert. Mit dem SC Volkhoven, Borussia Köln-Kalk (beide Kreisliga A), Rot-Weiß Köln-Zollstock, dem SC Ossendorf (beide Kreisliga B1) sowie dem SV Westhoven-Ensen kämpfen auch fünf Teams aus dem Kreisfußball um einen Platz unter den letzten Vier.
SC Köln Weiler Volkhoven – SC Blau-Weiß Köln Der souveräne A-Liga-Spitzenreiter Weiler Volkhoven fordert den Vorjahresfinalisten Blau-Weiß Köln heraus. Während die Gäste aus der Landesliga nach der Winterpause einen Sieg aus drei Spielen feiern konnten, marschiert der SCWV mit neun Punkten Vorsprung Richtung Bezirksliga. Schafft der Underdog gegen den Favoriten den Sprung ins Halbfinale?
SC Borussia Köln-Kalk – SpVg Rheindörfer Borussia Kalk brennt nach dem Coup gegen den TFC Köln auf die nächste Überraschung gegen einen Bezirksligisten. Mit der perfekten Ausbeute von vier Siegen im Jahr 2026 strotzt der A-Ligist vor Selbstbewusstsein, trifft nun aber auf die ebenfalls ungeschlagene Tillmann-Elf aus dem Kölner Norden. Es ist das hochspannende Duell zweier Top-Teams, die beide in ihren Ligen oben mitmischen.
SV Rot-Weiß Köln-Zollstock – SC Germania Köln-Ossendorf In diesem rein ligainternen Duell empfängt der verlustpunktfreie Tabellenführer Zollstock (vier Siege nach dem Restart) den Aufsteiger aus Ossendorf. Die Germania braucht noch Punkte für den Klassenerhalt der Kreisliga B1, tankte beim deutlichen 7:2-Achtelfinalerfolg gegen Chorweiler aber ordentlich Selbstvertrauen. Zollstock geht aufgrund der aktuellen Form als klarer Favorit in die Partie. Auch beide Ligaspiele gingen deutlich an die heimische Kloiber-Elf.
SV Westhoven-Ensen – CfB Ford Niehl Der größte Klassenunterschied der Runde: C-Liga-Dominator Westhoven empfängt den Bezirksligisten Ford Niehl. Die Oymak-Elf holte 2026 erst einen Punkt und reist mit massiven Personalsorgen an. Westhoven hat als Merheim-Schreck bereits bewiesen, dass man klassenhöhere Teams erfolgreich ärgern kann.