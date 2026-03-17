Kreispokal Köln: Wer zieht in die Runde der letzten Vier? Alle vier Viertelfinalspiele heute Abend! von Andreas Santner · Heute, 13:12 Uhr · 0 Leser

Der SC Blau-Weiß Köln gilt als Favorit auf den Titel. – Foto: Sven Henke

Mit dem Viertelfinale im Kreispokal Köln stellt sich nicht nur die Frage nach den Halbfinalisten, sondern auch nach den ersten Tickets für den Mittelrheinpokal. Als einziger Vertreter der Landesliga ist noch der SC Blau-Weiß Köln verblieben, aus der Bezirksliga 1 sind die SpVg Rheindörfer und Ford Niehl gefordert. Mit dem SC Volkhoven, Borussia Köln-Kalk (beide Kreisliga A), Rot-Weiß Köln-Zollstock, dem SC Ossendorf (beide Kreisliga B1) sowie dem SV Westhoven-Ensen kämpfen auch fünf Teams aus dem Kreisfußball um einen Platz unter den letzten Vier.

Heute, 19:30 Uhr SC Köln Weiler Volkhoven 1948 SC Volkhoven SC Blau-Weiß 06 Köln Blau-Weiß 19:30 live PUSH

SC Köln Weiler Volkhoven – SC Blau-Weiß Köln

Der souveräne A-Liga-Spitzenreiter Weiler Volkhoven fordert den Vorjahresfinalisten Blau-Weiß Köln heraus. Während die Gäste aus der Landesliga nach der Winterpause einen Sieg aus drei Spielen feiern konnten, marschiert der SCWV mit neun Punkten Vorsprung Richtung Bezirksliga. Schafft der Underdog gegen den Favoriten den Sprung ins Halbfinale?

Heute, 20:00 Uhr SC Borussia Köln-Kalk 05 SC Köln-Kalk SpVg Rheindörfer Köln-Nord Rheindörfer 20:00 live PUSH

SC Borussia Köln-Kalk – SpVg Rheindörfer

Borussia Kalk brennt nach dem Coup gegen den TFC Köln auf die nächste Überraschung gegen einen Bezirksligisten. Mit der perfekten Ausbeute von vier Siegen im Jahr 2026 strotzt der A-Ligist vor Selbstbewusstsein, trifft nun aber auf die ebenfalls ungeschlagene Tillmann-Elf aus dem Kölner Norden. Es ist das hochspannende Duell zweier Top-Teams, die beide in ihren Ligen oben mitmischen.