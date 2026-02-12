Kreispokal Köln: Siebenfacher Imping und ein C-Ligist im Viertelfinale

Der SV Westhoven muss im Viertelnale gegen den Bezirksligisten CfB Ford Niehl ran. – Foto: SV Westhoven

Kreispokal Köln: Während ein C-Ligist das Viertelfinal-Ticket bucht, sorgt ein siebenfacher Torschütze für lange Gesichter beim bisherigen Pokal-Überraschungsteam.

Die Begegnung begann mit hohem Tempo und zahlreichen Zweikämpfen im Mittelfeld. Beide Teams suchten früh den Weg nach vorn, klare Torchancen blieben zunächst jedoch Mangelware. Westhoven-Ensen übernahm im Verlauf der ersten Halbzeit zunehmend die Initiative und belohnte sich in der 35. Minute: Rojwar Hassan Abd brachte die Gastgeber nach einer druckvollen Phase mit 1:0 in Führung.

Nur fünf Minuten später legte der SVW nach. Thorge Kill erhöhte in der 40. Minute auf 2:0 und verschaffte seiner Mannschaft damit eine komfortable Ausgangsposition. Kurz vor dem Seitenwechsel geriet Westhoven-Ensen allerdings in Unterzahl, nachdem ein Spieler in der 44. Minute die Gelb-Rote Karte gesehen hatte. Mit zehn Akteuren konzentrierten sich die Hausherren im zweiten Durchgang verstärkt auf die Defensive. Der TSV Merheim versuchte, aus der numerischen Überlegenheit Kapital zu schlagen, erhöhte den Druck und suchte vermehrt den Abschluss. Die Abwehr des SVW präsentierte sich jedoch kompakt und diszipliniert, ließ nur wenige zwingende Möglichkeiten zu und konnte sich zudem auf einen sicheren Rückhalt im Tor verlassen.

SV Westhoven-Ensen – TSV 07 Köln-Merheim 2:0

SV Westhoven-Ensen: Anton Gutekunst, Jon Galle, Darin Gafur, Jesse Kill, Liam Besgen, Dijar Saitkasymov, Yannick Hennemann, Can Öztürk, Thorge Kill (86. Fabian Sakka), Rojwar Hassan Abd, Carlos Hoegen (74. Raffael Prescha) - Trainer: Rene Koura

TSV 07 Köln-Merheim: Mike Linden, Can Mahzuni Bakir, Nico Kratzheller, Luca Montana (72. Jaska Nuutinen), Maurice Weitere, Emir Dinc (46. Emre Yigit), Olcan Elmas, Benjamin Eckert, Jan Jensen, Dominic Seider (46. Alexandru Michels), Gianluca Epifani - Trainer: Massimo Napoletano - Trainer: Turgut Bakir

Tore: 1:0 Rojwar Hassan Abd (35.), 2:0 Thorge Kill (40.)

Der Landesligist Blau-Weiß Köln gab sich beim C-Ligisten Cologne 11 keine Blöße und siegte am Ende standesgemäß mit 6:1. Nach einer knappen Pausenführung schwanden beim Außenseiter im zweiten Durchgang die Kräfte, sodass der Favorit das Ergebnis verdient in die Höhe schraubte. Maik Spiekermann und Ben König zeichneten sich dabei jeweils als Doppeltorschützen aus.

Cologne 11 – SC Blau-Weiß 06 Köln 1:6

Cologne 11: Can Noah Kerkeling, Jonathan Bar-Hod, Felix Witte, Lion Di Marco (59. Oscar Plünnecke), Niklas Jansen (77. Pascal Lobitz), Jannik Hentschel, Erik May, Andre Werres, Malte Bonzol (73. Hope Elijah), Claudius Ludwig (80. Thomas Brings), Lukas Miethe (77. Paul Schulte) - Spielertrainer: Claudius Ludwig

SC Blau-Weiß 06 Köln: Matthis Benz, Tilman Demmer, Yannik Paul, Jonas Flatten (46. Friedrich Schultewolter), Marco Dolenga (46. Tom Gummich), Mirko Wiersch, Lukas Dolling, Jonas Baier (46. Zawadi Mograbi), Paulo Flender (59. Steffen Cramer), Ben König, Maik Spiekermann (59. Marco Schaaf) - Trainer: Sven Henke

Schiedsrichter: David Torres Gonzalez (Köln)

Tore: 0:1 Ben König (40.), 1:1 Niklas Jansen (43.), 1:2 Maik Spiekermann (45.), 1:3 Maik Spiekermann (51.), 1:4 Lukas Dolling (62.), 1:5 Ben König (67.), 1:6 Yannik Paul (82.)