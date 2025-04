Kreispokal Köln: Blau-Weiß Köln schaltet nächsten Landesligisten aus

Blau-Weiß Köln steht im Finale des Kölner Kreispokals. Der Tabellenführer der Bezirksliga 1 setzte sich am Dienstagabend überraschend deutlich mit 4:1 (0:1) gegen den Landesligisten Borussia Lindenthal-Hohenlind durch und trifft im Endspiel auf die SpVg. Deutz 05.

Der Favorit aus Hohenlind ging zunächst durch René Eschmann in Führung (16.) und kontrollierte die Partie in der Anfangsphase. „Hohenlind war die ersten 25 Minuten überlegen und führte verdient mit 1:0“, erklärte Blau-Weiß-Coach Heiko Dietz. Doch eine Rote Karte wegen Unsportlichkeit gegen Sebastian Stupp (43.) brachte die Wende zugunsten der Gastgeber.

Nach der Pause spielte Blau-Weiß seine numerische Überzahl konsequent aus. Innerhalb von sechs Minuten drehten Friedrich Schultewolter (50.), Tim-Maxim Harwardt (52.) und Niklas Lohrer (56.) die Partie. In der Schlussminute setzte Joker Maik Spiekermann den Schlusspunkt zum 4:1-Endstand.

„Ein Knackpunkt war mit Sicherheit die rote Karte in der ersten Halbzeit. Das war aber mit Sicherheit nicht alles entscheidend und auch wenn wir in der zweiten Halbzeit gegen zehn Mann gespielt haben, bin ich sehr stolz auf die Jungs. Für uns als Verein ist das ein Mega-Erfolg, dass es die Mannschaft ins Finale geschafft hat“, so Dietz.