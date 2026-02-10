Kreispokal Köln: Bezirksligisten unter sich, BW Köln klarer Favorit

Antworten darauf, so macht der Trainer unmissverständlich klar, werde es nicht im Vorfeld geben. „Die gibt es morgen auf dem Platz.“ Genau dort entscheidet sich, ob Ford Niehl seiner Rolle gerecht wird – oder ob der Pokalabend für Roland West zum erhofften Coup wird.

Henke erwartet Härtetest – und ein Weiterkommen

Im Achtelfinale des Kreispokals Köln treffen am Mittwochabend zwei Aufsteiger aufeinander, doch während Cologne 11 seine erste Saison in der Kreisliga C1 bestreitet und dort aktuell Rang sechs belegt, ist Blau-Weiß Köln nach dem Aufstieg in der Landesliga angekommen und steht ebenfalls auf Platz sechs.

Cologne 11 hat im Pokal bereits für Aufmerksamkeit gesorgt. In der dritten Runde setzte sich der C-Ligist mit 5:4 gegen den klassenhöheren TuS Stammheim aus der Kreisliga A durch – der entscheidende Treffer fiel erst in der 94. Minute. Auch in der Liga musste der Aufsteiger bislang nur drei Niederlagen hinnehmen und hat früh gezeigt, dass er konkurrenzfähig ist.

Blau-Weiß Köln kennt die Tücken des Wettbewerbs. In der dritten Runde musste der Landesligist lange zittern, ehe Fabio Dpierala in der Schlussminute den 2:1-Siegtreffer gegen den B-Ligisten SC Mülheim Nord erzielte. Trainer Sven Henke geht die nächste Aufgabe entsprechend mit Respekt, aber klarer Zielsetzung an.

Mit der bisherigen Vorbereitung zeigt sich der Coach zufrieden. „Die Vorbereitung lief ganz gut und bin froh, dass es bald losgeht“, sagt Henke. Bislang sei seine Mannschaft von Verletzungen und Krankheitswellen verschont geblieben, auch wenn unter der Woche nur 16 Spieler zur Verfügung stehen werden. Im Testspiel gegen Mittelrheinligist Frechen 20 habe man beim 2:2 allerdings in voller Besetzung gespielt. „Das war ein super Spiel, und man hat gesehen, was möglich wäre“, so der Trainer.

Im Pokal erwartet Henke einen unangenehmen Gegner. Cologne 11 werde „ebenfalls Jungs haben, die kicken können.“ Für Blau-Weiß Köln ist es der erste echte Prüfstein nach der Winterpause. „Der Pokal ist auch immer etwas Besonderes“, erklärt Henke, stellt aber zugleich klar: „Als Landesligist ist es unser Anspruch, eine Runde weiterzukommen.“

Ob dieser Anspruch reicht oder ob Cologne 11 erneut für eine Überraschung sorgt, entscheidet sich auf dem Platz – ganz im Sinne eines Wettbewerbs, der seine eigenen Gesetze schreibt.