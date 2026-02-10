 2026-02-09T08:36:21.830Z

Allgemeines

Kreispokal Köln: Bezirksligisten unter sich, BW Köln klarer Favorit

Achtelfinale im Kreispokal Köln steht an

von Andreas Santner · Heute, 11:26 Uhr · 0 Leser
Blau-Weiß Köln geht gegen Cologne 11 aus der Kreisliga C als klarer Favorit ins Rennen.
Blau-Weiß Köln geht gegen Cologne 11 aus der Kreisliga C als klarer Favorit ins Rennen. – Foto: Udo Waffenschmidt

Kurz bevor sich die meisten Klubs und Spieler in die Karnevalspause begeben steht für die Kölner Teams das Achtelfinale im Kreispokal an. Mit von der Partie sind noch vier Bezirksligisten und mit dem SC Blau-Weiß Köln nur noch ein Landesligist verteten.

Heute, 20:00 Uhr
DJK Roland Köln-West
DJK Roland Köln-West
CfB Ford Köln-Niehl 09/52
CfB Ford Köln-Niehl 09/52
20:00

Trainer Oymak fordert Haltung statt Favoritendenken

Roland West, Tabellenelfter der Kreisliga B1 und nur zwei Punkte vom Abstiegsplatz entfernt, empfängt den Bezirksligisten CfB Ford Niehl, der in der Staffel 1 auf Rang neun im gesicherten Mittelfeld steht. Die Rollen scheinen auf dem Papier klar verteilt – doch genau davor warnt die Niehler Seite eindringlich.

Während Roland West kampflos die dritte Pokalrunde überstand, zog Ford Niehl mit einem 3:0-Erfolg beim C-Ligisten RSV Urbach ins Achtelfinale ein. Dennoch ist die Stimmung beim Bezirksligisten alles andere als entspannt. Trainer Dogan Oymak macht keinen Hehl daraus, dass er mit der bisherigen Vorbereitung unzufrieden ist. Zwar habe man zuletzt mit der U19 von Blau-Weiß Königsdorf noch einmal „einen richtig guten Gegner“ gehabt, der klar aufgezeigt habe, „wo wir aktuell stehen“, doch insgesamt sei die Entwicklung ernüchternd.

Die Winterpause habe seinem Team nicht gutgetan, erklärt Oymak offen. Wetterbedingte Ausfälle hätten den Rhythmus gestört, vor allem aber sei die Trainingsbeteiligung nicht auf dem nötigen Niveau gewesen. „Einige Jungs haben die Auszeit deutlich zu sehr genossen. Die Trainingsbeteiligung und -intensität waren nicht da, wo sie sein müssen“, sagt der Niehler Coach und wird deutlich: „Wir waren nicht bei 100 Prozent – und das ist für mich inakzeptabel.“ Ihn störe besonders eine gewisse Selbstzufriedenheit, „als wäre die Saison schon durch“.

Trotz der Favoritenrolle auf dem Papier will Oymak davon nichts wissen. Diese müsse man sich erst verdienen, betont er, Woche für Woche. Roland West werde seiner Mannschaft nichts schenken. Der B-Ligist sei zu Hause stark, spiele ein gefährliches Umschaltspiel und verfüge über eine dynamische Offensive. Entsprechend klar formuliert Oymak die entscheidende Frage vor dem Anpfiff: „Sind wir bereit, den Kampf anzunehmen – oder nicht?“

Antworten darauf, so macht der Trainer unmissverständlich klar, werde es nicht im Vorfeld geben. „Die gibt es morgen auf dem Platz.“ Genau dort entscheidet sich, ob Ford Niehl seiner Rolle gerecht wird – oder ob der Pokalabend für Roland West zum erhofften Coup wird.

Morgen, 19:30 Uhr
Cologne 11
Cologne 11
SC Blau-Weiß 06 Köln
SC Blau-Weiß 06 Köln
19:30

Henke erwartet Härtetest – und ein Weiterkommen

Im Achtelfinale des Kreispokals Köln treffen am Mittwochabend zwei Aufsteiger aufeinander, doch während Cologne 11 seine erste Saison in der Kreisliga C1 bestreitet und dort aktuell Rang sechs belegt, ist Blau-Weiß Köln nach dem Aufstieg in der Landesliga angekommen und steht ebenfalls auf Platz sechs.

Cologne 11 hat im Pokal bereits für Aufmerksamkeit gesorgt. In der dritten Runde setzte sich der C-Ligist mit 5:4 gegen den klassenhöheren TuS Stammheim aus der Kreisliga A durch – der entscheidende Treffer fiel erst in der 94. Minute. Auch in der Liga musste der Aufsteiger bislang nur drei Niederlagen hinnehmen und hat früh gezeigt, dass er konkurrenzfähig ist.

Blau-Weiß Köln kennt die Tücken des Wettbewerbs. In der dritten Runde musste der Landesligist lange zittern, ehe Fabio Dpierala in der Schlussminute den 2:1-Siegtreffer gegen den B-Ligisten SC Mülheim Nord erzielte. Trainer Sven Henke geht die nächste Aufgabe entsprechend mit Respekt, aber klarer Zielsetzung an.

Mit der bisherigen Vorbereitung zeigt sich der Coach zufrieden. „Die Vorbereitung lief ganz gut und bin froh, dass es bald losgeht“, sagt Henke. Bislang sei seine Mannschaft von Verletzungen und Krankheitswellen verschont geblieben, auch wenn unter der Woche nur 16 Spieler zur Verfügung stehen werden. Im Testspiel gegen Mittelrheinligist Frechen 20 habe man beim 2:2 allerdings in voller Besetzung gespielt. „Das war ein super Spiel, und man hat gesehen, was möglich wäre“, so der Trainer.

Im Pokal erwartet Henke einen unangenehmen Gegner. Cologne 11 werde „ebenfalls Jungs haben, die kicken können.“ Für Blau-Weiß Köln ist es der erste echte Prüfstein nach der Winterpause. „Der Pokal ist auch immer etwas Besonderes“, erklärt Henke, stellt aber zugleich klar: „Als Landesligist ist es unser Anspruch, eine Runde weiterzukommen.“

Ob dieser Anspruch reicht oder ob Cologne 11 erneut für eine Überraschung sorgt, entscheidet sich auf dem Platz – ganz im Sinne eines Wettbewerbs, der seine eigenen Gesetze schreibt.

Die weiteren Spiele in der Übersicht

Heute, 19:30 Uhr
VfL Rheingold Köln-Poll 1912
VfL Rheingold Köln-Poll 1912
SC Köln Weiler Volkhoven 1948
SC Köln Weiler Volkhoven 1948
19:30live

Heute, 19:30 Uhr
SpVg Rheindörfer Köln-Nord
SpVg Rheindörfer Köln-Nord
FC Germania Zündorf 1913
FC Germania Zündorf 1913
19:30

Heute, 19:30 Uhr
SC Borussia Köln-Kalk 05
SC Borussia Köln-Kalk 05
Türkischer FC Köln 2001
Türkischer FC Köln 2001
19:30

Morgen, 19:30 Uhr
SV Westhoven-Ensen
SV Westhoven-Ensen
TSV 07 Köln-Merheim
TSV 07 Köln-Merheim
19:30live

Heute, 19:30 Uhr
SV Rot-Weiß Köln-Zollstock 05
SV Rot-Weiß Köln-Zollstock 05
TuS Köln rechtsrheinisch 1874
TuS Köln rechtsrheinisch 1874
19:30

Morgen, 19:30 Uhr
FC Chorweiler 2022
FC Chorweiler 2022
SC Germania Köln-Ossendorf 1894
SC Germania Köln-Ossendorf 1894
19:30