Kreispokal Köln: Bezirksligisten unter sich, BW Köln klarer Favorit

Kurz bevor sich die meisten Klubs und Spieler in die Karnevalspause begeben steht für die Kölner Teams das Achtelfinale im Kreispokal an. Mit von der Partie sind noch vier Bezirksligisten und mit dem SC Blau-Weiß Köln nur noch ein Landesligist verteten.
Roland West, Tabellenelfter der Kreisliga B1 und nur zwei Punkte vom Abstiegsplatz entfernt, empfängt den Bezirksligisten CfB Ford Niehl, der in der Staffel 1 auf Rang neun im gesicherten Mittelfeld steht. Die Rollen scheinen auf dem Papier klar verteilt – doch genau davor warnt die Niehler Seite eindringlich.
Während Roland West kampflos die dritte Pokalrunde überstand, zog Ford Niehl mit einem 3:0-Erfolg beim C-Ligisten RSV Urbach ins Achtelfinale ein. Dennoch ist die Stimmung beim Bezirksligisten alles andere als entspannt. Trainer Dogan Oymak macht keinen Hehl daraus, dass er mit der bisherigen Vorbereitung unzufrieden ist. Zwar habe man zuletzt mit der U19 von Blau-Weiß Königsdorf noch einmal „einen richtig guten Gegner“ gehabt, der klar aufgezeigt habe, „wo wir aktuell stehen“, doch insgesamt sei die Entwicklung ernüchternd.
Die Winterpause habe seinem Team nicht gutgetan, erklärt Oymak offen. Wetterbedingte Ausfälle hätten den Rhythmus gestört, vor allem aber sei die Trainingsbeteiligung nicht auf dem nötigen Niveau gewesen. „Einige Jungs haben die Auszeit deutlich zu sehr genossen. Die Trainingsbeteiligung und -intensität waren nicht da, wo sie sein müssen“, sagt der Niehler Coach und wird deutlich: „Wir waren nicht bei 100 Prozent – und das ist für mich inakzeptabel.“ Ihn störe besonders eine gewisse Selbstzufriedenheit, „als wäre die Saison schon durch“.
Trotz der Favoritenrolle auf dem Papier will Oymak davon nichts wissen. Diese müsse man sich erst verdienen, betont er, Woche für Woche. Roland West werde seiner Mannschaft nichts schenken. Der B-Ligist sei zu Hause stark, spiele ein gefährliches Umschaltspiel und verfüge über eine dynamische Offensive. Entsprechend klar formuliert Oymak die entscheidende Frage vor dem Anpfiff: „Sind wir bereit, den Kampf anzunehmen – oder nicht?“