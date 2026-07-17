Kreispokal Kleve/Geldern: Die Erstrunden-Partien in der Übersicht

Die Auslosung der ersten Runde des Kreispokals Kleve/Geldern ist erfolgt. Bei den Herren dürfen sich der 1. FC Kleve, Viktoria Goch, die Sportfreunde Broekhuysen und die DJK Twisteden als Vertreter des Kreises auf Verbandsebene vorerst entspannt zurücklehnen – sie greifen ab Pokalrunde zwei ein.
Ähnliches gilt bei den Frauen für Viktoria Winnekendonk, Union Wetten und den DJK Kleve. Der VfR Warbeyen ist dort als Regionalligist direkt für den Verbandspokal qualifiziert.
Das ist die erste Pokalrunde in der Übersicht:
So., 09.08.26 15:00 Uhr SC Blau-Weiß Auwel-Holt - SV Grün-Weiß Vernum
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV BW Herongen - FC Aldekerk 1928/52
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Arminia Kapellen-Hamb - SV Walbeck
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Union Wetten - SV 1934 Veert
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Germania Wemb - TSV Weeze
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Issum - Kevelaerer SV
So., 09.08.26 15:00 Uhr DJK Labbeck-Uedemerbruch - TSV Wachtendonk-Wankum
So., 09.08.26 15:00 Uhr TSV Nieukerk - SV 19 Sevelen
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Straelen - Viktoria Winnekendonk
So., 09.08.26 15:00 Uhr FC Concordia e.V. 1919 Goch I - SG Grieth/Erfgen
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Griethausen - DJK Grün-Weiß Appeldorn
So., 09.08.26 15:00 Uhr SG Kalkar / Hö-Nie - BV DJK Kellen
So., 09.08.26 15:00 Uhr SG Mehr-Niel/Wyler-Zyfflich - SV Bedburg-Hau
So., 09.08.26 15:00 Uhr SSV Reichswalde - SGE Bedburg-Hau
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Asperden - SV Siegfried Materborn
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV 06 Donsbrüggen - SG Keeken/Schanz
So., 09.08.26 15:00 Uhr SSV Louisendorf - Uedemer SV
So., 09.08.26 15:00 Uhr VFR SW Warbeyen 1945 E.V. - DJK Rhenania Kleve
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Schottheide-Frasselt - SV Nütterden
So., 09.08.26 15:00 Uhr SG Kessel/Ho-Ha - Alemannia Pfalzdorf
So., 09.08.26 15:00 Uhr TUS 07 Kranenburg - SV 1926 Rindern
So., 23.08.26 13:00 Uhr TSV Weeze - Alemannia Pfalzdorf
So., 23.08.26 13:00 Uhr SC Blau-Weiß Auwel-Holt - SG Issum-Sevelen-Kapellen/Hamb
So., 23.08.26 15:00 Uhr DJK Twisteden - SV Siegfried Materborn
So., 23.08.26 17:00 Uhr SF Broekhuysen - SV 1913 Walbeck
____
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
____
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: