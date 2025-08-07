 2025-08-07T08:03:27.630Z

Allgemeines
Pfalzdorf muss gegen einen B-Ligisten bestehen.
Pfalzdorf muss gegen einen B-Ligisten bestehen. – Foto: Arno Wirths

Kreispokal Kleve-Geldern: Vollgepackte 1. Runde am Sonntag

Der Kreispokal Kleve-Geldern geht in die 1. Runde, alle Liveticker gibt es natürlich auf FuPa Niederrhein

Kreispokal Kleve/GE
Broekhuysen
TSV WaWa
SGE B.-Hau
Pfalzdorf

Die erste Partie in der Auftaktrunde des Kreispokals Kleve-Geldern ist bereits absolviert. Der SV Veert setzte sich gegen B-Ligist SC Auwel-Holt durch. Auch ansonsten ist das Feld breitgefüllt. Aus der Bezirksliga gastiert der Kevelaerer SV beim 1. FC Geldern. Viktoria Broekhuysen misst sich unter der Woche mit Germania Wemb. Alemannia Pfalzdorf bekommt es mit der SG Kessel/Ho-Ha zu tun. Hier gib es alle Spiele in der Übersicht.

Kreispokal Kleve-Geldern

5. August

Di., 05.08.2025, 20:00 Uhr
SC Auwel-Holt
SC Auwel-HoltAuwel-Holt
SV Veert
SV VeertSV Veert
0
2
Abpfiff

8. August

Morgen, 19:30 Uhr
SV Schottheide-Frasselt
SV Schottheide-FrasseltSchottheide
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau
19:30

10. August

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
SG Kessel / Ho-Ha
SG Kessel / Ho-HaSG Kessel / Ho-Ha
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
15:00

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
SG Mehr/Niel / Wyler
SG Mehr/Niel / WylerSG Mehr/Niel
Siegfried Materborn
Siegfried MaterbornMaterborn
15:00live

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
BV DJK Kellen
BV DJK KellenKellen
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
15:00live

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
SG Keeken / Schanz
SG Keeken / SchanzSG Keeken
Uedemer SV
Uedemer SVUedemer SV
15:00

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
DJK Rhenania Kleve
DJK Rhenania KleveDJK Kleve
VfR Warbeyen
VfR WarbeyenVfR Warbeyen
15:00

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
SV Griethausen
SV GriethausenGriethausen
SV Donsbrüggen
SV DonsbrüggenDonsbrüggen
15:00

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
SSV Louisendorf
SSV LouisendorfLouisendorf
Concordia Goch
Concordia GochConc. Goch
15:00

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
SV Grieth
SV GriethSV Grieth
DJK Grün-Weiß Appeldorn
DJK Grün-Weiß AppeldornAppeldorn
15:00

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
TuS Kranenburg
TuS KranenburgKranenburg
SuS Kalkar
SuS KalkarKalkar
15:00live

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
Union Kervenheim
Union KervenheimKervenheim
TSV Wachtendonk-Wankum
TSV Wachtendonk-WankumTSV WaWa
15:00

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
SV Straelen
SV StraelenSV Straelen
SV Issum
SV IssumSV Issum
15:00live

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
Rot-Weiß Geldern
Rot-Weiß GeldernRW Geldern
TSV Nieukerk
TSV NieukerkTSV Nieukerk
15:00

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
DJK Labbeck/Uedemerbruch
DJK Labbeck/UedemerbruchLabbeck/Ued.
FC Aldekerk
FC AldekerkAldekerk
15:00live

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
Union Wetten
Union WettenUnion Wetten
Viktoria Winnekendonk
Viktoria WinnekendonkSV WiDo
15:00

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
SV Herongen
SV HerongenHerongen
SV Walbeck
SV WalbeckSV Walbeck
15:00live

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
Arminia Kapellen/Hamb
Arminia Kapellen/HambKapellen/H.
Grün-Weiß Vernum
Grün-Weiß VernumVernum
15:00

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
SV Asperden
SV AsperdenSV Asperden
BV Sturm Wissel
BV Sturm WisselWissel
15:00

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
SSV Reichswalde
SSV ReichswaldeReichswalde
SV Nütterden
SV NütterdenNütterden
15:00

13. August

Mi., 13.08.2025, 19:00 Uhr
Germania Wemb
Germania WembWemb
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
19:00

20. August


SV Rheinwacht Erfgen - SV Bedburg
+++ Spielpaarung folgt +++

