Kreispokal Kleve-Geldern: Vollgepackte 1. Runde am Sonntag

Die erste Partie in der Auftaktrunde des Kreispokals Kleve-Geldern ist bereits absolviert. Der SV Veert setzte sich gegen B-Ligist SC Auwel-Holt durch. Auch ansonsten ist das Feld breitgefüllt. Aus der Bezirksliga gastiert der Kevelaerer SV beim 1. FC Geldern. Viktoria Broekhuysen misst sich unter der Woche mit Germania Wemb. Alemannia Pfalzdorf bekommt es mit der SG Kessel/Ho-Ha zu tun. Hier gib es alle Spiele in der Übersicht.