Kreispokal Kleve-Geldern: Vollgepackte 1. Runde am Sonntag

Die erste Partie in der Auftaktrunde des Kreispokals Kleve-Geldern ist bereits absolviert. Der SV Veert setzte sich gegen B-Ligist SC Auwel-Holt durch. Auch ansonsten ist das Feld breitgefüllt. Aus der Bezirksliga gastiert der Kevelaerer SV beim 1. FC Geldern. Viktoria Broekhuysen misst sich unter der Woche mit Germania Wemb. Alemannia Pfalzdorf bekommt es mit der SG Kessel/Ho-Ha zu tun. Hier gib es alle Spiele in der Übersicht.
SV Rheinwacht Erfgen - SV Bedburg
1. Runde
05.08.25 SC Auwel-Holt - SV Veert 0:2
08.08.25 SV Schottheide-Frasselt - SGE Bedburg-Hau
10.08.25 SSV Reichswalde - SV Nütterden
10.08.25 SV Asperden - BV Sturm Wissel
10.08.25 Arminia Kapellen/Hamb - Grün-Weiß Vernum
10.08.25 SV Herongen - SV Walbeck
10.08.25 Union Wetten - Viktoria Winnekendonk
10.08.25 DJK Labbeck/Uedemerbruch - FC Aldekerk
10.08.25 Rot-Weiß Geldern - TSV Nieukerk
10.08.25 SV Straelen - SV Issum
10.08.25 Union Kervenheim - TSV Wachtendonk-Wankum
10.08.25 1. FC Geldern - Kevelaerer SV
10.08.25 TuS Kranenburg - SuS Kalkar
10.08.25 SV Grieth - DJK Grün-Weiß Appeldorn
10.08.25 SSV Louisendorf - Concordia Goch
10.08.25 SV Griethausen - SV Donsbrüggen
10.08.25 DJK Rhenania Kleve - VfR Warbeyen
10.08.25 SG Keeken / Schanz - Uedemer SV
10.08.25 BV DJK Kellen - SV Rindern
10.08.25 SG Mehr/Niel / Wyler - Siegfried Materborn
10.08.25 SG Kessel / Ho-Ha - Alemannia Pfalzdorf
13.08.25 Germania Wemb - Sportfreunde Broekhuysen
20.08.25 Rheinwacht Erfgen - SV Bedburg-Hau
