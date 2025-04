Kreispokal Kleve-Geldern: Viktoria Goch steht im Finale

Der Uedemer SV, der in der Kreisliga A Kleve-Geldern noch unbesiegt ist und hinter dem TSV Weeze derzeit einen Aufstiegsplatz belegt, hat dem Bezirksliga-Spitzenreiter SV Viktoria Goch im ersten Halbfinale des Klever Kreispokals am Dienstagabend einen starken Kampf geliefert, uterlag am Ende dann aber doch mit 0:2. Somit stehen die Gocher als erster Finalist für den Ostermontag fest und haben sich auch bereits für den kommenden Niederrheinpokal qualifiziert.

Für den Führungstreffer sorgte Levon Kürkciyan bereits nach 14 Minuten, eigentlich hatten die Gäste die Partie ganz ordentlich im Griff und drückten durchaus auf den zweiten Treffer. Kurz nach der Pause hatten allerdings auch die Gastgeber per Kopf nach einer Ecke eine gute Möglichkeit. Kristisch wurde es aber noch einmal, als sich Gochs Nils Rix verletzte, als Victoria-Coach Daniel Beine aber bereits fünfmal gewechselt hatte. So gab es noch eine Druckphase der Gastgeber, mit dem 2:0 durch Marvin Hitzek in der 90. Minute in Unterzahl war die Entscheidung dann aber gefallen.

So spielten sie: