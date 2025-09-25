Kreispokal Kleve-Geldern live: Teams laufen heiß - viele Tore!

Bei der klassentieferen Concordia Goch mühte sich der Uedemer SV, denn der erlösende Treffer fiel durch einen verwandelten Elfmeter von Tim Kerkmann erst nach einer Stunde. In der Folge erhöhte der USV Matthias van Gemmeren (87.) und Till Lennart Bienemann (90.) erst spät.

Concordia Goch – Uedemer SV 0:3

Concordia Goch: Cyril Paul Obi, Janik Müller, Louis Schaap, Massimo Elias Loosen, André Küppers, Lukas Ingram, Torben Koch, Dirk van de Mötter, Andre Koth, David van Rennings - Trainer: André Küppers

Uedemer SV: Till Hinckers, Tom Ebbing, David Pouwels, Mathis Neu, Jonas van den Heuvel, Nils Oliver Krey, Matti Kuypers, Till Lennart Bienemann, Levin Terlinden, Tim Kerkmann, Leon Schuler - Trainer: Peter Janßen

Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Tim Kerkmann (60. Foulelfmeter), 0:2 Matthias van Gemmeren (87.), 0:3 Till Lennart Bienemann (90.)

Der TSV Weeze hat beim SuS Kalkar ein Schützenfest gefeiert. Bereits in der ersten Halbzeit legte Nderim Cerkinaj mit einem Doppelpack (11., 35.) den Grundstein. Nach der Pause schraubten die Gäste das Ergebnis in die Höhe: Yannick Gorthmanns traf gleich doppelt (51., 79.), ehe auch Jordi Broekmanns (79.) und Nick Schwarma (90.) erfolgreich waren. In der Schlussphase erhöhten Eron Kashtanjeva (90.) und erneut Gorthmanns (90.+2) auf 8:0.

Schon früh traf Ibrahima Diogo Barry (3.), ehe Henning Klösters (26.) und Sebastian Eul (35.) auf 3:0 für den Kreisliga-A-Tabellenführer Siegfried Materborn beim SV Bedburg-Hau stellten. Kurz vor der Pause erhöhte Justus Horstmann (44.). Auch nach dem Seitenwechsel blieb Materborn torhungrig: Klösters (54.), Eul (66.) und Jonathan Klingbeil (69.) machten den 7:0-Erfolg perfekt.

Die Viktoria Goch setzte sich bei der SGE Bedburg-Hau souverän mit 3:0 durch. Bereits nach einer Minute brachte Andrija Kurandic die Gäste in Führung. In der 32. Minute legte Jacob Falkhofen das 2:0 nach, ehe Luca Plum (57.) den Endstand herstellte. Damit bleibt der starke Landesliga-Aufsteiger aus Goch das Team der Stunde des Fußballkreises.



Der SV Veert gewann das Derby beim SV Straelen klar mit 3:0. Kurz vor der Pause traf Routinier Skerdilaid Haxhimusa (44.), ehe Simon van Stephoudt per Foulelfmeter (50.) nachlegte. In der Schlussphase sorgte Joker Alan Mohamad (89.) für den Endstand. Trotz einer Roten Karte gegen Veerts Torhüter Joshua Claringbold (81.) brachte das Team den Vorsprung sicher ins Ziel.

Der Kevelaerer SV hat beim SV Walbeck einen Auswärtssieg eingefahren. Zwar brachte Marcel Giesen die Hausherren in der 22. Minute in Führung, doch noch vor der Pause drehten die Gäste die Partie: Andrea Dario Quarta (39.), Nils Theysen (41.) und Maximilian Gastens (45.+2) sorgten für eine komfortable 3:1-Pausenführung. Das Endergebnis durch fiel erst in der Schlussphase Tim Hillejan (84.).

Die Sportfreunde Broekhuysen setzten sich beim TSV Wachtendonk-Wankum mit 4:2 durch. Nick Maurice Ernst brachte die Gäste früh in Führung (18.), ehe Leonard Meyendriesch (43.) für den Ausgleich sorgte. Nach der Pause traf Tom Beterams per Foulelfmeter (51.) und erneut Ernst (60.) für Broekhuysen. Zwar verkürzte Nico Schottes (75.) noch einmal, doch Joker Sven van Bühren (87.) entschied die Partie endgültig für den Favoriten, der mit die meisten Mühen am Mittwoch hatte.