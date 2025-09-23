Kreispokal Kleve-Geldern live: So läuft die 2. Runde

Im Kreispokal Kleve-Geldern steht bereits die 2. Runde an - und das mit vielen verschiedenen Anstoßzeiten. Den Auftakt machen Concordia Goch und der Uedemer SV am Dienstag, gespielt wird in der Woche auch am Mittwoch und Donnerstag, dann geht es aber in der ersten und zweiten Oktober-Woche bis zum Duell zwischen Viktoria Winnekendonk und DJK Twisteden am 8. Oktober weiter. FuPa hält euch auf dem Laufenden.