Kreispokal Kleve-Geldern live: So läuft die 2. Runde

Im Kreispokal Kleve-Geldern steht bereits die 2. Runde an - und das mit vielen verschiedenen Anstoßzeiten. Den Auftakt machen Concordia Goch und der Uedemer SV am Dienstag, gespielt wird in der Woche auch am Mittwoch und Donnerstag, dann geht es aber in der ersten und zweiten Oktober-Woche bis zum Duell zwischen Viktoria Winnekendonk und DJK Twisteden am 8. Oktober weiter. FuPa hält euch auf dem Laufenden.
Die Matchpaarung zu Grün-Weiß Appeldorn gegen den SV Rindern folgt.
Die Matchpaarung zu Viktoria Winnekendonk gegen die DJK Twisteden folgt.
2. Runde
Di., 23.09.25 19:30 Uhr Concordia Goch - Uedemer SV
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SuS Kalkar - TSV Weeze
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SV Bedburg-Hau - Siegfried Materborn
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SGE Bedburg-Hau - Viktoria Goch
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SV Straelen - SV Veert
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SV Walbeck - Kevelaerer SV
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - Sportfreunde Broekhuysen
Do., 25.09.25 20:00 Uhr FC Aldekerk - SV Sevelen
Mi., 01.10.25 19:30 Uhr SV Donsbrüggen - SV Nütterden
Mi., 01.10.25 19:30 Uhr Arminia Kapellen/Hamb - TSV Nieukerk
Mi., 01.10.25 19:30 Uhr DJK Rhenania Kleve - BV Sturm Wissel
Di., 07.10.25 19:30 Uhr DJK Grün-Weiß Appeldorn - SV Rindern
Mi., 08.10.25 19:30 Uhr Viktoria Winnekendonk - DJK Twisteden