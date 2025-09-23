 2025-09-23T12:48:49.527Z

Allgemeines
Germania Wemb scheiterte in der 1. Runde an Broekhuysen.
Germania Wemb scheiterte in der 1. Runde an Broekhuysen. – Foto: Sylwia Kopeć

Kreispokal Kleve-Geldern live: So läuft die 2. Runde

Im Kreispokal Kleve-Geldern steht die Runde 2 an, gespielt wird zwischen dem 23. September und dem 8. Oktober - natürlich live auf FuPa.

Verlinkte Inhalte

Landesliga 2
Bezirksliga 4
Kreisliga A Kleve/GE
Kreisliga B1 Kleve/GE
Kreisliga B2 Kleve/GE

Im Kreispokal Kleve-Geldern steht bereits die 2. Runde an - und das mit vielen verschiedenen Anstoßzeiten. Den Auftakt machen Concordia Goch und der Uedemer SV am Dienstag, gespielt wird in der Woche auch am Mittwoch und Donnerstag, dann geht es aber in der ersten und zweiten Oktober-Woche bis zum Duell zwischen Viktoria Winnekendonk und DJK Twisteden am 8. Oktober weiter. FuPa hält euch auf dem Laufenden.

>>> FuPa Kleve-Geldern auf WhatsApp

>>> Zum Kreispokal Kleve-Geldern

Kreispokal Kleve-Geldern: die Spiele am 23. September

Heute, 19:30 Uhr
Concordia Goch
Concordia GochConc. Goch
Uedemer SV
Uedemer SVUedemer SV
19:30
Spieltext Conc. Goch - Uedemer SV

_____

Kreispokal Kleve-Geldern: die Spiele am 24. September

Morgen, 19:30 Uhr
SuS Kalkar
SuS KalkarKalkar
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
19:30
Spieltext Kalkar - TSV Weeze

Morgen, 19:30 Uhr
SV Bedburg-Hau
SV Bedburg-HauSV Bedb.-Hau
Siegfried Materborn
Siegfried MaterbornMaterborn
19:30live
Spieltext SV Bedb.-Hau - Materborn

Morgen, 19:30 Uhr
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
19:30live
Spieltext SGE B.-Hau - Vikt. Goch

Morgen, 19:30 Uhr
SV Straelen
SV StraelenSV Straelen
SV Veert
SV VeertSV Veert
19:30live
Spieltext SV Straelen - SV Veert

Morgen, 19:30 Uhr
SV Walbeck
SV WalbeckSV Walbeck
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
19:30
Spieltext SV Walbeck - Kevelaer

Morgen, 19:30 Uhr
TSV Wachtendonk-Wankum
TSV Wachtendonk-WankumTSV WaWa
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
19:30
Spieltext TSV WaWa - Broekhuysen

_____

Kreispokal Kleve-Geldern: die Spiele am 25. September

Do., 25.09.2025, 20:00 Uhr
FC Aldekerk
FC AldekerkAldekerk
SV Sevelen
SV SevelenSevelen
20:00
Spieltext Aldekerk - Sevelen

_____

Kreispokal Kleve-Geldern: die Spiele am 1. Oktober

Mi., 01.10.2025, 19:30 Uhr
SV Donsbrüggen
SV DonsbrüggenDonsbrüggen
SV Nütterden
SV NütterdenNütterden
19:30
Spieltext Donsbrüggen - Nütterden

Mi., 01.10.2025, 19:30 Uhr
DJK Rhenania Kleve
DJK Rhenania KleveDJK Kleve
BV Sturm Wissel
BV Sturm WisselWissel
19:30
Spieltext DJK Kleve - Wissel

Mi., 01.10.2025, 19:30 Uhr
Arminia Kapellen/Hamb
Arminia Kapellen/HambKapellen/H.
TSV Nieukerk
TSV NieukerkTSV Nieukerk
19:30
Spieltext Kapellen/H. - TSV Nieukerk

_____

Kreispokal Kleve-Geldern: die Spiele am 7. Oktober

Die Matchpaarung zu Grün-Weiß Appeldorn gegen den SV Rindern folgt.

_____

Kreispokal Kleve-Geldern: die Spiele am 8. Oktober

Die Matchpaarung zu Viktoria Winnekendonk gegen die DJK Twisteden folgt.

_____

Die zeitgenauen Ansetzungen für den Kreispokal

2. Runde
Di., 23.09.25 19:30 Uhr Concordia Goch - Uedemer SV
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SuS Kalkar - TSV Weeze
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SV Bedburg-Hau - Siegfried Materborn
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SGE Bedburg-Hau - Viktoria Goch
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SV Straelen - SV Veert
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SV Walbeck - Kevelaerer SV
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - Sportfreunde Broekhuysen
Do., 25.09.25 20:00 Uhr FC Aldekerk - SV Sevelen
Mi., 01.10.25 19:30 Uhr SV Donsbrüggen - SV Nütterden
Mi., 01.10.25 19:30 Uhr Arminia Kapellen/Hamb - TSV Nieukerk
Mi., 01.10.25 19:30 Uhr DJK Rhenania Kleve - BV Sturm Wissel
Di., 07.10.25 19:30 Uhr DJK Grün-Weiß Appeldorn - SV Rindern
Mi., 08.10.25 19:30 Uhr Viktoria Winnekendonk - DJK Twisteden

>>> Zum Kreispokal Kleve-Geldern

>>> FuPa Kleve-Geldern auf WhatsApp

Aufrufe: 023.9.2025, 15:20 Uhr
André NückelAutor