 2026-08-06T13:32:42.897Z

Allgemeines

Kreispokal Kleve-Geldern live: So läuft die 1. Runde

Ab Mittwoch live auf FuPa: die Spiele der 1. Runde des Kreispokals Kleve-Geldern! Germania Wemb empfängt zum Auftakt den TSV Weeze.

von André Nückel · Gestern, 13:05 Uhr · 0 Leser
Kreispokal live auf FuPa.
Kreispokal live auf FuPa. – Foto: Susanne Schmidt

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Int. Testspiele
Landesliga 1
Bezirksliga 3
Bezirksliga 4
Kreisliga A Kleve/GE

Mit der Paarung Germania Wemb gegen den TSV Weeze beginnt am Mittwoch die 1. Runde des Kreispokals Kleve-Geldern. Auf FuPa gibt es Liveticker, Ergebnisse und im Anschluss Zusammenfassungen.

>>> Zum Kreispokal Kleve-Geldern

Kreispokal Kleve-Geldern: die Spiele am 5. August

Mi., 05.08.2026, 19:30 Uhr
Germania Wemb
Germania WembWemb
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
2
1
Spieltext Wemb - TSV Weeze

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Kreispokal Kleve-Geldern: die Spiele am 7. August

Gestern, 20:00 Uhr
TuS Kranenburg
TuS KranenburgKranenburg
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
0
1
Abpfiff
+Video
Spieltext Kranenburg - SV Rindern

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Kreispokal Kleve-Geldern: die Spiele am 9. August

Morgen, 15:00 Uhr
SC Auwel-Holt
SC Auwel-HoltAuwel-Holt
Grün-Weiß Vernum
Grün-Weiß VernumVernum
15:00live
Spieltext Auwel-Holt - Vernum

Morgen, 15:00 Uhr
SV Herongen
SV HerongenHerongen
FC Aldekerk
FC AldekerkAldekerk
15:00live
Spieltext Herongen - Aldekerk

Morgen, 15:00 Uhr
Arminia Kapellen/Hamb
Arminia Kapellen/HambKapellen/H.
SV Walbeck
SV WalbeckSV Walbeck
15:00
Spieltext Kapellen/H. - SV Walbeck

Morgen, 15:00 Uhr
Union Wetten
Union WettenUnion Wetten
SV Veert
SV VeertSV Veert
15:00live
Spieltext Union Wetten - SV Veert

Morgen, 15:00 Uhr
SV Issum
SV IssumSV Issum
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
15:00
Spieltext SV Issum - Kevelaer

Morgen, 15:00 Uhr
DJK Labbeck/Uedemerbruch
DJK Labbeck/UedemerbruchLabbeck/Ued.
TSV Wachtendonk-Wankum
TSV Wachtendonk-WankumTSV WaWa
15:00live
Spieltext Labbeck/Ued. - TSV WaWa

Morgen, 15:00 Uhr
SV Straelen
SV StraelenSV Straelen
Viktoria Winnekendonk
Viktoria WinnekendonkSV WiDo
15:00live
Spieltext SV Straelen - SV WiDo

Morgen, 15:00 Uhr
Concordia Goch
Concordia GochConc. Goch
SG Grieth-Erfgen
SG Grieth-ErfgenSG Grieth-Erfgen
15:00live
Spieltext Conc. Goch - SG Grieth-Erfge...

Morgen, 15:00 Uhr
SG Mehr/Niel / Wyler
SG Mehr/Niel / WylerSG Mehr/Niel
SV Bedburg-Hau
SV Bedburg-HauSV Bedb.-Hau
15:00live
Spieltext SG Mehr/Niel - SV Bedb.-Hau

Morgen, 15:00 Uhr
SSV Reichswalde
SSV ReichswaldeReichswalde
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau
15:00live
Spieltext Reichswalde - SGE B.-Hau

Morgen, 15:00 Uhr
SV Asperden
SV AsperdenSV Asperden
Siegfried Materborn
Siegfried MaterbornMaterborn
15:00live
Spieltext SV Asperden - Materborn

Morgen, 15:00 Uhr
SV Donsbrüggen
SV DonsbrüggenDonsbrüggen
SG Keeken / Schanz
SG Keeken / SchanzSG Keeken
15:00
Spieltext Donsbrüggen - SG Keeken

Morgen, 15:00 Uhr
SSV Louisendorf
SSV LouisendorfLouisendorf
Uedemer SV
Uedemer SVUedemer SV
15:00live
Spieltext Louisendorf - Uedemer SV

Morgen, 15:00 Uhr
VfR Warbeyen
VfR WarbeyenVfR Warbeyen
DJK Rhenania Kleve
DJK Rhenania KleveDJK Kleve
15:00
Spieltext VfR Warbeyen - DJK Kleve

Morgen, 15:00 Uhr
SV Schottheide-Frasselt
SV Schottheide-FrasseltSchottheide
SV Nütterden
SV NütterdenNütterden
15:00live
Spieltext Schottheide - Nütterden

Morgen, 15:00 Uhr
SG Kessel / Ho-Ha
SG Kessel / Ho-HaSG Kessel / Ho-Ha
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
15:00live
Spieltext SG Kessel / Ho-... - Pfalzdorf

Morgen, 15:30 Uhr
TSV Nieukerk
TSV NieukerkTSV Nieukerk
SV Sevelen
SV SevelenSevelen
15:30live
Spieltext TSV Nieukerk - Sevelen

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Die zeitgenauen Ansetzungen für den Kreispokal

1. Runde
Mi., 05.08.26 19:30 Uhr Germania Wemb - TSV Weeze
Fr., 07.08.26 20:00 Uhr TuS Kranenburg - SV Rindern
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Griethausen - DJK Grün-Weiß Appeldorn
So., 09.08.26 15:00 Uhr SG Kessel / Ho-Ha - Alemannia Pfalzdorf
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Schottheide-Frasselt - SV Nütterden
So., 09.08.26 15:00 Uhr VfR Warbeyen - DJK Rhenania Kleve
So., 09.08.26 15:00 Uhr SSV Louisendorf - Uedemer SV
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Donsbrüggen - SG Keeken / Schanz
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Asperden - Siegfried Materborn
So., 09.08.26 15:00 Uhr SSV Reichswalde - SGE Bedburg-Hau
So., 09.08.26 15:00 Uhr SG Mehr/Niel / Wyler - SV Bedburg-Hau
So., 09.08.26 15:00 Uhr SG Kalkar / SV Hö-Nie - BV DJK Kellen
So., 09.08.26 15:00 Uhr SC Auwel-Holt - Grün-Weiß Vernum
So., 09.08.26 15:00 Uhr Concordia Goch - SG Grieth-Erfgen
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Straelen - Viktoria Winnekendonk
So., 09.08.26 15:00 Uhr DJK Labbeck/Uedemerbruch - TSV Wachtendonk-Wankum
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Issum - Kevelaerer SV
So., 09.08.26 15:00 Uhr Union Wetten - SV Veert
So., 09.08.26 15:00 Uhr Arminia Kapellen/Hamb - SV Walbeck
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Herongen - FC Aldekerk
So., 09.08.26 15:30 Uhr TSV Nieukerk - SV Sevelen

>>> Zum Kreispokal Essen