Kreispokal Kleve-Geldern live: So läuft die 1. Runde

Mit der Paarung Germania Wemb gegen den TSV Weeze beginnt am Mittwoch die 1. Runde des Kreispokals Kleve-Geldern. Auf FuPa gibt es Liveticker, Ergebnisse und im Anschluss Zusammenfassungen.
1. Runde
Mi., 05.08.26 19:30 Uhr Germania Wemb - TSV Weeze
Fr., 07.08.26 20:00 Uhr TuS Kranenburg - SV Rindern
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Griethausen - DJK Grün-Weiß Appeldorn
So., 09.08.26 15:00 Uhr SG Kessel / Ho-Ha - Alemannia Pfalzdorf
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Schottheide-Frasselt - SV Nütterden
So., 09.08.26 15:00 Uhr VfR Warbeyen - DJK Rhenania Kleve
So., 09.08.26 15:00 Uhr SSV Louisendorf - Uedemer SV
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Donsbrüggen - SG Keeken / Schanz
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Asperden - Siegfried Materborn
So., 09.08.26 15:00 Uhr SSV Reichswalde - SGE Bedburg-Hau
So., 09.08.26 15:00 Uhr SG Mehr/Niel / Wyler - SV Bedburg-Hau
So., 09.08.26 15:00 Uhr SG Kalkar / SV Hö-Nie - BV DJK Kellen
So., 09.08.26 15:00 Uhr SC Auwel-Holt - Grün-Weiß Vernum
So., 09.08.26 15:00 Uhr Concordia Goch - SG Grieth-Erfgen
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Straelen - Viktoria Winnekendonk
So., 09.08.26 15:00 Uhr DJK Labbeck/Uedemerbruch - TSV Wachtendonk-Wankum
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Issum - Kevelaerer SV
So., 09.08.26 15:00 Uhr Union Wetten - SV Veert
So., 09.08.26 15:00 Uhr Arminia Kapellen/Hamb - SV Walbeck
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Herongen - FC Aldekerk
So., 09.08.26 15:30 Uhr TSV Nieukerk - SV Sevelen