Germania Wemb scheiterte in der 1. Runde an Broekhuysen.
Germania Wemb scheiterte in der 1. Runde an Broekhuysen. – Foto: Sylwia Kopeć

Kreispokal Kleve-Geldern live: So läuft der Mittwoch!

Im Kreispokal Kleve-Geldern steht die Runde 2 an, gespielt wird zwischen dem 23. September und dem 8. Oktober - natürlich live auf FuPa.

Im Kreispokal Kleve-Geldern steht bereits die 2. Runde an - und das mit vielen verschiedenen Anstoßzeiten. Den Auftakt machen Concordia Goch und der Uedemer SV am Dienstag, gespielt wird in der Woche auch am Mittwoch und Donnerstag, dann geht es aber in der ersten und zweiten Oktober-Woche bis zum Duell zwischen Viktoria Winnekendonk und DJK Twisteden am 8. Oktober weiter. FuPa hält euch auf dem Laufenden.

Update: Als erste Mannschaft kam der Uedemer SV weiter.

Kreispokal Kleve-Geldern: die Spiele am 23. September

Gestern, 19:30 Uhr
Concordia Goch
Concordia GochConc. Goch
Uedemer SV
Uedemer SVUedemer SV
0
3
Abpfiff
Bei der klassentieferen Concordia Goch mühte sich der Uedemer SV, denn der erlösende Treffer fiel durch einen verwandelten Elfmeter von Tim Kerkmann erst nach einer Stunde. In der Folge erhöhte der USV Matthias van Gemmeren (87.) und Till Lennart Bienemann (90.) erst spät.

Concordia Goch – Uedemer SV 0:3
Concordia Goch: Cyril Paul Obi, Janik Müller, Louis Schaap, Massimo Elias Loosen, André Küppers, Lukas Ingram, Torben Koch, Dirk van de Mötter, Andre Koth, David van Rennings - Trainer: André Küppers
Uedemer SV: Till Hinckers, Tom Ebbing, David Pouwels, Mathis Neu, Jonas van den Heuvel, Nils Oliver Krey, Matti Kuypers, Till Lennart Bienemann, Levin Terlinden, Tim Kerkmann, Leon Schuler - Trainer: Peter Janßen
Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Tim Kerkmann (60. Foulelfmeter), 0:2 Matthias van Gemmeren (87.), 0:3 Till Lennart Bienemann (90.)

_____

Kreispokal Kleve-Geldern: die Spiele am 24. September

Heute, 19:30 Uhr
SuS Kalkar
SuS KalkarKalkar
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
0
3
Spieltext Kalkar - TSV Weeze

Heute, 19:30 Uhr
SV Bedburg-Hau
SV Bedburg-HauSV Bedb.-Hau
Siegfried Materborn
Siegfried MaterbornMaterborn
0
5
+Video
Spieltext SV Bedb.-Hau - Materborn

Heute, 19:30 Uhr
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
0
2
+Video
Spieltext SGE B.-Hau - Vikt. Goch

Heute, 19:30 Uhr
SV Straelen
SV StraelenSV Straelen
SV Veert
SV VeertSV Veert
0
1
Spieltext SV Straelen - SV Veert

Heute, 19:30 Uhr
SV Walbeck
SV WalbeckSV Walbeck
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
1
3
Spieltext SV Walbeck - Kevelaer

Heute, 19:30 Uhr
TSV Wachtendonk-Wankum
TSV Wachtendonk-WankumTSV WaWa
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
1
2
Spieltext TSV WaWa - Broekhuysen

_____

Kreispokal Kleve-Geldern: die Spiele am 25. September

Morgen, 20:00 Uhr
FC Aldekerk
FC AldekerkAldekerk
SV Sevelen
SV SevelenSevelen
20:00
Spieltext Aldekerk - Sevelen

_____

Kreispokal Kleve-Geldern: die Spiele am 1. Oktober

Mi., 01.10.2025, 19:30 Uhr
SV Donsbrüggen
SV DonsbrüggenDonsbrüggen
SV Nütterden
SV NütterdenNütterden
19:30
Spieltext Donsbrüggen - Nütterden

Mi., 01.10.2025, 19:30 Uhr
DJK Rhenania Kleve
DJK Rhenania KleveDJK Kleve
BV Sturm Wissel
BV Sturm WisselWissel
19:30
Spieltext DJK Kleve - Wissel

Mi., 01.10.2025, 19:30 Uhr
Arminia Kapellen/Hamb
Arminia Kapellen/HambKapellen/H.
TSV Nieukerk
TSV NieukerkTSV Nieukerk
19:30
Spieltext Kapellen/H. - TSV Nieukerk

_____

Kreispokal Kleve-Geldern: die Spiele am 7. Oktober

Die Matchpaarung zu Grün-Weiß Appeldorn gegen den SV Rindern folgt.

_____

Kreispokal Kleve-Geldern: die Spiele am 8. Oktober

Die Matchpaarung zu Viktoria Winnekendonk gegen die DJK Twisteden folgt.

_____

