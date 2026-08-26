Kreispokal Kleve-Geldern: ein Freilos - die Duelle von Runde 2 Die 2. Runde im Kreispokal Kleve-Geldern steht fest. SV Grün-Weiß Vernum hat ein Freilos, Oberliga-Absteiger 1. FC Kleve reist Anfang Oktober zur SG Keeken/Schanz. von André Nückel · Heute, 21:09 Uhr · 0 Leser

Germania Wemb gelang eine Überraschung im Kreispokal. – Foto: Sylwia Kopeć

Die 2. Runde im Kreispokal Kleve-Geldern ist ausgelost. Wie der Fußballkreis mitteilt, wurde zur Ermittlung der Paarungen aus vier Lostöpfen gezogen - getrennt nach Nord- und Südvereinen. Dem klassentieferen Verein wurde dabei jeweils das Heimrecht zugesprochen.

Die Spiele sind grundsätzlich wie angesetzt geplant. Vor- und Nachverlegungen sind unter den bekannten Kriterien über das DFBnet und mit Zustimmung des Gegners möglich. Eine wichtige Änderung gilt auch im Kreis Kleve-Geldern: Steht es nach der regulären Spielzeit unentschieden, folgt direkt ein Elfmeterschießen. Eine Verlängerung gibt es nicht mehr. Die Sieger qualifizieren sich für die 3. Runde auf Kreisebene, die im November 2026 ausgetragen werden soll. SV Grün-Weiß Vernum ist bereits weiter, der Verein hat ein Freilos erhalten.

Kleve spielt im Oktober Der Großteil der Partien steigt am Mittwoch, 23. September, und Mittwoch, 30. September. 1. FC Kleve ist dagegen erst am Dienstag, 6. Oktober, gefordert. Der Landesligist tritt dann bei SG Keeken/Schanz an. In der 1. Runde blieben die ganz großen Überraschungen weitgehend aus. Eine Ausnahme gab es aber: TSV Weeze scheiterte als Bezirksligist beim B-Ligisten SV Germania Wemb. Wemb hat nun ein Heimspiel gegen FC Aldekerk vor der Brust, ebenfalls aus der Bezirksliga.