Kreispokal: Klarenthal und Gräselberg im Viertelfinale

"Das war im Kollektiv eine sehr starke Leistung. Spielerisch waren wir überlegen, beide Teams haben aber noch weitere Chancen liegengelassen", sagte Klarenthals Trainer Saki Politis, der gemeinsam mit Asmellash Woldemicael den A-Ligisten coacht. Orkan Toksun brachte sein Team mit einem Traumtor in Front. Als er nach einem hohen Ballgewinn sah, dass Naurods Schlussmann Konrad Grimm zu weit vor seinem Tor stand, zog er aus über 30 Metern ab und versenkte den Ball mit einem gezielten Flachschuss. Nach dem Seitenwechsel legte Denis Mavric mit dem 2:0 nach, zuvor hatte Orhan Ismail gut nachgesetzt. Naurods Anschlusstreffer durch Marius Wanke kam zu spät.

Die Paarungen des Viertelfinals seht ihr hier.

Nun geht es für die Elf aus dem Zwinger noch zweimal in der Liga weiter. Gegen Schwarz-Weiß und Erbenheim II sollen "sechs Punkte" her, gibt Politis die Richtung vor. Möglich ist, dass sich das Team mit Wintertransfers punktuell verstärkt. Sturmtank Ramazan Sakar hat ein "Seuchenjahr" hinter sich, fiel immer mal wieder verletzungsbedingt aus und stand auch im Pokalspiel nicht zur Verfügung. Auch Abwehrspieler Tomas Krajc hat diese Saison aus beruflichen Gründen kaum gespielt. Dafür entpuppt sich Ali Almousati im zarten Alter von 40 Jahren als wichtiger Spieler im SCK-Gefüge. "Er wohnt in Kohlheck, kam Anfang der Saison zu uns. Kicken kann er, auch läuferisch hat er in den vergangenen Monaten zugelegt", lobt Politis. Naurod hat zwei Heimspiele vor der Brust, am Wochenende gibt es den Kracher gegen die Freien Turner.