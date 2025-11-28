Kreispokal: Klarenthal und Gräselberg im Viertelfinale

Wiesbaden. Nachdem der FV Biebrich am Mittwochabend das Viertelfinale des Kreispokals gebucht hat, stehen nun auch die weiteren zwei Teilnehmer der Runde der letzten Acht fest: Der SC Gräselberg (1:0-Sieg bei der SG Germania) und der SC Klarenthal (2:1-Heimsieg gegen den klassenhöheren FC Naurod) sind weiter und treffen nun auch im Viertelfinale, das im kommenden Jahr ausgetragen wird, aufeinander.
Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
"Das war im Kollektiv eine sehr starke Leistung. Spielerisch waren wir überlegen, beide Teams haben aber noch weitere Chancen liegengelassen", sagte Klarenthals Trainer Saki Politis, der gemeinsam mit Asmellash Woldemicael den A-Ligisten coacht. Orkan Toksun brachte sein Team mit einem Traumtor in Front. Als er nach einem hohen Ballgewinn sah, dass Naurods Schlussmann Konrad Grimm zu weit vor seinem Tor stand, zog er aus über 30 Metern ab und versenkte den Ball mit einem gezielten Flachschuss. Nach dem Seitenwechsel legte Denis Mavric mit dem 2:0 nach, zuvor hatte Orhan Ismail gut nachgesetzt. Naurods Anschlusstreffer durch Marius Wanke kam zu spät.
Nun geht es für die Elf aus dem Zwinger noch zweimal in der Liga weiter. Gegen Schwarz-Weiß und Erbenheim II sollen "sechs Punkte" her, gibt Politis die Richtung vor. Möglich ist, dass sich das Team mit Wintertransfers punktuell verstärkt. Sturmtank Ramazan Sakar hat ein "Seuchenjahr" hinter sich, fiel immer mal wieder verletzungsbedingt aus und stand auch im Pokalspiel nicht zur Verfügung. Auch Abwehrspieler Tomas Krajc hat diese Saison aus beruflichen Gründen kaum gespielt. Dafür entpuppt sich Ali Almousati im zarten Alter von 40 Jahren als wichtiger Spieler im SCK-Gefüge. "Er wohnt in Kohlheck, kam Anfang der Saison zu uns. Kicken kann er, auch läuferisch hat er in den vergangenen Monaten zugelegt", lobt Politis. Naurod hat zwei Heimspiele vor der Brust, am Wochenende gibt es den Kracher gegen die Freien Turner.
Ausgerechnet Adnan Kizilgöz: Der ehemalige Germania-Spieler sorgte mit seinem Tor des Tages nach knapp einer halben Stunde für den K.O. seines Ex-Vereins und brachte damit seine Gräselberger ins Viertelfinale. Ein Freistoß aus dem rechten Halbfeld ging an Freund und Feind vorbei ins Netz. "In der ersten Halbzeit waren wir nicht gut, in der zweiten kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir hatten Chancen, waren aber nicht zwingend genug. Das Ausscheiden wurmt schon ein bisschen", sagte Germania-Coach Stefan Kühne. Nach spielfreiem Wochenende beschließt die Germania das Jahr mit dem Heimspiel gegen Schierstein. Gräselberg hat am Wochenende den TuS Medenbach zu Gast und spielt zum Jahresabschluss beim formstarken Kastel 46.
Hier das Restprogramm der vier Teams im Überblick: