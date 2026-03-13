Kreispokal: Klarenthal gewinnt Elfer-Thriller gegen Gräselberg

Mit den Fans im Rücken. Der 1. SC Klarenthal (hier im Spiel gegen den FC Freudenberg) gewinnt vor heimischer Kulisse im Kreispokal gegen den SC Gräselberg und wartet nun im Halbfinale auf den FSV Hellas Schierstein oder den FC Bierstadt. – Foto: Jörg Halisch (Archiv)

Beide Teams hielten sich vor 400 Zuschauern nicht lange mit gegenseitigem Abtasten auf, sondern suchten ab dem Anstoß ihr Glück in der Offensive. Das änderte sich, als in der 30. Minute Kevin Marco Wagner einen Schuss unhaltbar ins lange Eck setzte und damit die 1:0-Führung besorgte. Kurz vor der Pause erhöhte Adnan Kizilgoez auf 2:0 für die Gäste. Dies war auch das Halbzeit-Ergebnis. Klarenthal-Trainer Asmellash Woldemicael war trotz des Ergebnisses mit der ersten Halbzeit zufrieden. "Die erste Halbzeit war sehr gut, wir hatten die besseren Chancen, aber Gräselberg war einfach kaltschnäuziger." Er sagte jedoch auch, dass in der Halbzeit die Mannschaft "kurz am Boden war", sie sich aber "schnell wieder zusammengerauft hatten und bis zum Ende fighten wollten".

Nach dem Seitenwechsel machte Gräselberg weiter Druck und erzielte in der 52. Minute durch Daniel Pulice Cavalcante das 3:0. In der Folge hielt die Mannschaft den Druck hoch und drängte auf das 4:0, verpasste es allerdings trotz guter Chancen (55. und 57. Minute) den Deckel drauf zu machen. Etwas überraschend fiel in der 64. Minute durch Orkan Toksun der Anschlusstreffer zum 1:3. Nun erwachte die Stimmung im "Zwinger" und pushte die Heimmannschaft zum Comeback.

Die Atmosphäre hoben auch Woldemicael und Klarenthal-Vorsitzender Niko Hahl heraus und beschrieben sie als "richtig laut". Wenige Minuten später (71. Minute) war es Serhat Salik, der im Getümmel den Ball zum 2:3 über die Linie stocherte. Klarenthal machte weiter Druck und schaffte nur zwei Minuten später das 3:3 durch Arbenit Ahmetaj. Der bereits sicher scheinende Halbfinaleinzug für Gräselberg geriet dadurch ins Wanken. Nach dem Ausgleich beruhigte sich das Spiel zunächst bis in der Nachspielzeit Miguel Cruz Dos Santos (Gräselberg) und Ardian Alickaj (Klarenthal) jeweils die Gelb-Rote Karte wegen wiederholtem Foulspiel sahen.

Gräselberg macht Druck

Gegen Ende der ersten Halbzeit der Verlängerung kam es außerhalb des Sportplatzes zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Der Schiedsrichter schickte in der Folge beide Mannschaften in ihre Sechzehner und unterbrach das Spiel für einige Minuten. "Das spätere Eintreffen der Polizei war auf den Lärm durch die Trommeln zurückzuführen, da sich ein Nachbar beschwert hatte", sagte Klarenthals Clubchef Hahl. Die Aktion kommentierte er wie folgt: "Wer Stress macht, hat auf und neben dem Platz nichts verloren".

Ahmetaj behält die Nerven

Weil es nach 120 Minuten immer noch 3:3 stand, musste tatsächlich das Elfmeterschießen entscheiden. Weil der SC Klarenthal einen Elfmeter mehr versenkte, macht der SCK die Überraschung perfekt. Klarenthals Vereinschef Niko Hahl hat insgesamt ein "gutes und hochwertiges Pokalspiel" gesehen, in dem es "beide Mannschaften verdient gehabt hätten, weiterzukommen". Woldemicael hob das "Klarenthal-Herz" hervor, das er auf dem Platz gesehen habe. Beide Verantwortlichen sprachen ein klares Lob an das Schiedsrichtergespann um Niklas Löhr aus, die bei einem hart geführtes Pokalspiel einen guten Job gemacht hatten.

Somit steht der SCK im Kreispokal-Halbfinale und trifft auf den Sieger der Partie zwischen dem FSV Hellas Schierstein und dem FC Bierstadt. Für den Liga-Betrieb erhofft sich Hahl, "dass die Jungs sehen, wir sind besser, als das was wir bisher in der Liga gezeigt haben". Dort steht Klarenthal, das vor der Saison als Topfavorit auf den Aufstieg gehandelt wurde, aktuell "nur" auf dem vierten Tabellenplatz, vier Punkte hinter Tabellenführer Sonnenberg II. Der SC Gräselberg spielt daheim gegen den SV Hajduk.