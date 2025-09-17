Kreispokal Kempen-Krefeld live: Zwei Nichtantritte, Meerbusch furios

Die 1. Runde im Kreispokal Kempen-Krefeld läuft, allerdings nicht mit allen gemeldeten Mannschaften. Während der VfR Krefeld zurückgezogen hat und so den SC Niederkrüchten kampflos in die 2. Runde schickt, verzichtet Concordia Lötsch auf den Vergleich mit dem Bezirksliga-Tabellenführer TuRa Brüggen.
In der vergangenen Woche verlor Kreisliga-A-Absteiger TSV Boisheim fast zweistellig, am Dienstag kam der OSV Meerbusch in einem torreichen Auswärtsspiel beim CSV Marathon Krefeld weiter. Wie die Runde läuft:
Kreispokal Kempen-Krefeld: die Spiele am 10. September
Mi., 10.09.2025, 19:30 Uhr
Der BSV Leutherheide hat im Pokalspiel gegen den TSV Boisheim ein wahres Torfestival gefeiert. Schon nach zehn Minuten traf Lorenz Terporten zur Führung, ehe er in der 36. Minute nachlegte. Kurz darauf erhöhte Berat Deniz (39.) auf 3:0. Nach der Pause schraubten Jan Sanders (55.), Matthias Terporten (58.) und Alexander Schrörs (60., 68.) das Ergebnis in die Höhe. Auch Stephen Osei Boahen verwandelte einen Elfmeter (65.), bevor Matthias Terporten (76.) den Endstand besorgte.
Kreispokal Kempen-Krefeld: die Spiele am 11. September
Do., 11.09.2025, 19:30 Uhr
Früh brachte Alexander Bobis den KTSV Preussen Krefeld in Führung (11.), und nur wenig später erhöhte Roberto Caraman (26.). Kurz vor der Pause legte Thore Bergmann das 3:0 nach, womit die Partie vorentschieden war. Zwar verkürzte der eingewechselte Pascal Otten direkt nach Wiederanpfiff (56.), doch Stefan Ulbrich stellte den alten Abstand in der 76. Minute wieder her.
Kreispokal Kempen-Krefeld: die Spiele am 16. September
SC Niederkrüchten kommt wegen des Rückzugs des VfR Krefeld kampflos weiter.
Deutlich setzte sich der SuS Krefeld
gegen den TVAS Viersen
durch, wobei sich gleich mehrere Spieler in die Torschützenliste eintragen konnten. Markus Galenko
legte mit einem Doppelpack (10., 34.) vor, ehe Georgio-Marcelino Wackers
vor und nach der Pause zweimal traf (43., 52.). Zwar gelang Yusuf Panta
zwischenzeitlich das 4:1 (58.), doch Berk Celik
(68.), Justin Sela Aydin
(84.) und Said Agcellerie
(89.) bauten das Ergebnis noch deutlich aus.
Ein torreiches Duell lieferten sich der CSV Marathon Krefeld
und der OSV Meerbusch
. Zunächst brachte Dario Krezic
die Hausherren zweimal in Führung (12., 37., per Elfmeter), die Gäste glichen jedoch durch Philip Schmelzer
(20.) und Ben Israil
(46.) jeweils aus. Nach einer Stunde drehte der OSV auf: Lars Stieger
(62., 74.) und erneut Schmelzer
(67., 80.) entschieden die Partie. Der späte Treffer von Ilay Baris
(82.) war nur noch Ergebniskosmetik.
Der FC Hellas Krefeld
dominierte bei der DJK Oberkrüchten
nach Belieben, auch weil die Gastgeber gleich drei Eigentore kassierten. Schon nach zwei Minuten landete der Ball unglücklich im eigenen Netz, und bis zur Pause hatten die Gäste durch Treffer von Damir Kajevic
(12., 31.), Louka Bjalava
(16.) sowie zwei weitere Eigentore einen komfortablen 6:0-Vorsprung herausgeschossen. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Oliver Consoir
(49.), doch Alhassan Alabboud
(76.), David Toboko
(80.) und Salem Boutarba
(85., Foulelfmeter) sorgten für den deutlichen 9:1-Erfolg.
Spannung bis zur letzten Minute bot das Pokalspiel zwischen dem SV Oppum
und dem SSV Strümp
. Nach einer knappen halben Stunde brachte Nick Groll
die Gäste in Führung (38.), allerdings steckten die Gastgeber nicht auf und kamen durch Dennis Stienen
in der 75. Minute zum Ausgleich. Als sich Vieles bereits auf eine Verlängerung einstellte, erzielte der eingewechselte Hugo Wagner
kurz vor dem Abpfiff den entscheidenden Treffer (90.), mit dem der SSV den Einzug in die nächste Runde sicherstellte.
Kreispokal Kempen-Krefeld: die Spiele am 17. September
TuRa Brüggen kommt wegen Verzicht von Concordia Lötsch kampflos weiter.
Kreispokal Kempen-Krefeld: die Spiele am 18. September
Kreispokal Kempen-Krefeld: die Spiele am 23. September
Di., 23.09.2025, 19:30 Uhr
Di., 23.09.2025, 20:00 Uhr
