Allgemeines
TuRa Brüggen jubelt, ohne gespielt zu haben.
TuRa Brüggen jubelt, ohne gespielt zu haben. – Foto: Markus Verwimp

Kreispokal Kempen-Krefeld live: Zwei Nichtantritte, Meerbusch furios

Kreispokal Kempen-Krefeld: Es läuft die 1. Runde im Kreispokal, zwei Teams treten zu ihren Spielen nicht an. OSV Meerbusch gewinnt furios. Viele Spiele am Mittwoch.

Die 1. Runde im Kreispokal Kempen-Krefeld läuft, allerdings nicht mit allen gemeldeten Mannschaften. Während der VfR Krefeld zurückgezogen hat und so den SC Niederkrüchten kampflos in die 2. Runde schickt, verzichtet Concordia Lötsch auf den Vergleich mit dem Bezirksliga-Tabellenführer TuRa Brüggen.

In der vergangenen Woche verlor Kreisliga-A-Absteiger TSV Boisheim fast zweistellig, am Dienstag kam der OSV Meerbusch in einem torreichen Auswärtsspiel beim CSV Marathon Krefeld weiter. Wie die Runde läuft:

Kreispokal Kempen-Krefeld: die Spiele am 10. September

Mi., 10.09.2025, 19:30 Uhr
BSV Leutherheide
BSV LeutherheideLeutherheide
TSV Boisheim
TSV BoisheimBoisheim
9
0
Abpfiff

Der BSV Leutherheide hat im Pokalspiel gegen den TSV Boisheim ein wahres Torfestival gefeiert. Schon nach zehn Minuten traf Lorenz Terporten zur Führung, ehe er in der 36. Minute nachlegte. Kurz darauf erhöhte Berat Deniz (39.) auf 3:0. Nach der Pause schraubten Jan Sanders (55.), Matthias Terporten (58.) und Alexander Schrörs (60., 68.) das Ergebnis in die Höhe. Auch Stephen Osei Boahen verwandelte einen Elfmeter (65.), bevor Matthias Terporten (76.) den Endstand besorgte.

_____

Kreispokal Kempen-Krefeld: die Spiele am 11. September

Do., 11.09.2025, 19:30 Uhr
Adler Nierst
Adler NierstNierst
KTSV Preussen Krefeld
KTSV Preussen KrefeldKTSV 1855
1
4

Früh brachte Alexander Bobis den KTSV Preussen Krefeld in Führung (11.), und nur wenig später erhöhte Roberto Caraman (26.). Kurz vor der Pause legte Thore Bergmann das 3:0 nach, womit die Partie vorentschieden war. Zwar verkürzte der eingewechselte Pascal Otten direkt nach Wiederanpfiff (56.), doch Stefan Ulbrich stellte den alten Abstand in der 76. Minute wieder her.

_____

Kreispokal Kempen-Krefeld: die Spiele am 16. September

Gestern, 19:30 Uhr
VfR Krefeld 1920
VfR Krefeld 1920VfR Krefeld
SC Niederkrüchten
SC NiederkrüchtenSC Niederkr.
0
2
§ Urteil
SC Niederkrüchten kommt wegen des Rückzugs des VfR Krefeld kampflos weiter.

Gestern, 19:30 Uhr
SuS Krefeld
SuS KrefeldSuS Krefeld
TVAS Viersen
TVAS ViersenTVAS Viersen
7
1
Abpfiff
Deutlich setzte sich der SuS Krefeld gegen den TVAS Viersen durch, wobei sich gleich mehrere Spieler in die Torschützenliste eintragen konnten. Markus Galenko legte mit einem Doppelpack (10., 34.) vor, ehe Georgio-Marcelino Wackers vor und nach der Pause zweimal traf (43., 52.). Zwar gelang Yusuf Panta zwischenzeitlich das 4:1 (58.), doch Berk Celik (68.), Justin Sela Aydin (84.) und Said Agcellerie (89.) bauten das Ergebnis noch deutlich aus.

Gestern, 19:30 Uhr
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
3
6
Abpfiff
Ein torreiches Duell lieferten sich der CSV Marathon Krefeld und der OSV Meerbusch. Zunächst brachte Dario Krezic die Hausherren zweimal in Führung (12., 37., per Elfmeter), die Gäste glichen jedoch durch Philip Schmelzer (20.) und Ben Israil (46.) jeweils aus. Nach einer Stunde drehte der OSV auf: Lars Stieger (62., 74.) und erneut Schmelzer (67., 80.) entschieden die Partie. Der späte Treffer von Ilay Baris (82.) war nur noch Ergebniskosmetik.

Gestern, 19:30 Uhr
DJK Oberkrüchten
DJK OberkrüchtenOberkrüchten
FC Hellas Krefeld
FC Hellas KrefeldFC Hellas
1
9
Abpfiff
Der FC Hellas Krefeld dominierte bei der DJK Oberkrüchten nach Belieben, auch weil die Gastgeber gleich drei Eigentore kassierten. Schon nach zwei Minuten landete der Ball unglücklich im eigenen Netz, und bis zur Pause hatten die Gäste durch Treffer von Damir Kajevic (12., 31.), Louka Bjalava (16.) sowie zwei weitere Eigentore einen komfortablen 6:0-Vorsprung herausgeschossen. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Oliver Consoir (49.), doch Alhassan Alabboud (76.), David Toboko (80.) und Salem Boutarba (85., Foulelfmeter) sorgten für den deutlichen 9:1-Erfolg.

Gestern, 20:00 Uhr
SV Oppum
SV OppumSV Oppum
SSV Strümp
SSV StrümpSSV Strümp
1
2
Abpfiff
Spannung bis zur letzten Minute bot das Pokalspiel zwischen dem SV Oppum und dem SSV Strümp. Nach einer knappen halben Stunde brachte Nick Groll die Gäste in Führung (38.), allerdings steckten die Gastgeber nicht auf und kamen durch Dennis Stienen in der 75. Minute zum Ausgleich. Als sich Vieles bereits auf eine Verlängerung einstellte, erzielte der eingewechselte Hugo Wagner kurz vor dem Abpfiff den entscheidenden Treffer (90.), mit dem der SSV den Einzug in die nächste Runde sicherstellte.

_____

Kreispokal Kempen-Krefeld: die Spiele am 17. September

Heute, 19:30 Uhr
Concordia Lötsch
Concordia LötschLötsch
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
0
2
§ Urteil
TuRa Brüggen kommt wegen Verzicht von Concordia Lötsch kampflos weiter.

Heute, 19:30 Uhr
TIV Nettetal
TIV NettetalTIV Nettetal
Linner SV
Linner SVLinner SV
19:30
Spieltext TIV Nettetal - Linner SV

Heute, 19:30 Uhr
KSV Pascha Spor
KSV Pascha SporPascha Spor
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
19:30
Spieltext Pascha Spor - VSF Amern

Heute, 19:30 Uhr
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
19:30
Spieltext DJK Dilkrath - Thomasstadt

Heute, 19:30 Uhr
Dülkener FC
Dülkener FCDülkener FC
TuS Gellep
TuS GellepTuS Gellep
19:30
Spieltext Dülkener FC - TuS Gellep

Heute, 19:30 Uhr
Sportfreunde Leuth
Sportfreunde LeuthSF Leuth
Niersia Neersen
Niersia NeersenNiersia
19:30live
Spieltext SF Leuth - Niersia

Heute, 19:30 Uhr
SC Viktoria 09 Krefeld
SC Viktoria 09 KrefeldVik. Krefeld
TSF Bracht
TSF BrachtTSF Bracht
19:30
Spieltext Vik. Krefeld - TSF Bracht

Heute, 19:30 Uhr
FC Traar
FC TraarFC Traar
SC Rhenania Hinsbeck
SC Rhenania HinsbeckSC Hinsbeck
19:30live
Spieltext FC Traar - SC Hinsbeck

Heute, 19:30 Uhr
Borussia Oedt
Borussia OedtBor. Oedt
SV Vorst
SV VorstSV Vorst
19:30live
Spieltext Bor. Oedt - SV Vorst

_____

Kreispokal Kempen-Krefeld: die Spiele am 18. September

Morgen, 19:30 Uhr
SC Viktoria 07 Anrath
SC Viktoria 07 AnrathVik. Anrath
SC Waldniel
SC WaldnielSC Waldniel
19:30
Spieltext Vik. Anrath - SC Waldniel

Morgen, 19:30 Uhr
TV Lobberich
TV LobberichTV Lobberich
SG Dülken
SG DülkenSG Dülken
19:30
Spieltext TV Lobberich - SG Dülken

_____

Kreispokal Kempen-Krefeld: die Spiele am 23. September

Di., 23.09.2025, 19:30 Uhr
Hülser SV
Hülser SVHülser SV
DJK VfL Willich
DJK VfL WillichVfL Willich
19:30live
Spieltext Hülser SV - VfL Willich

Di., 23.09.2025, 20:00 Uhr
VfB Uerdingen
VfB UerdingenVfB Uerding.
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
20:00live
Spieltext VfB Uerding. - Tönisberg

_____

Die zeitgenauen Ansetzungen für den Kreispokal

