Kreispokal Kempen-Krefeld live: Viertelfinale in drei Tagen

Im Viertelfinale des Kreispokals Kempen-Krefeld stehen spannende Duelle auf dem Programm - mit klaren Rollen, aber auch Derby-Charakter. Der OSV Meerbusch geht gegen den Bezirksliga-Rivalen SSV Grefrath als Favorit in die Partie. Der Tabellenführer will seiner Rolle gerecht werden und den nächsten Schritt Richtung Halbfinale machen.
Besonders brisant wird das Kreisliga-A-Topspiel zwischen dem TSV Kaldenkirchen und SC Viktoria Anrath. Ebenfalls klare Vorzeichen gibt es in den Duellen mit Landesliga-Beteiligung: Der SC Union Nettetal reist als Favorit zu Viktoria Krefeld, während auch der VSF Amern beim SuS Schaag die besseren Karten hat.
1. Runde
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr BSV Leutherheide - TSV Boisheim 9:0
Do., 11.09.25 19:30 Uhr Adler Nierst - KTSV Preussen Krefeld 1:4
Di., 16.09.25 19:30 Uhr VfR Krefeld 1920 zg. - SC Niederkrüchten 0:2
Di., 16.09.25 19:30 Uhr DJK Oberkrüchten - FC Hellas Krefeld 1:9
Di., 16.09.25 19:30 Uhr SuS Krefeld - TVAS Viersen 7:1
Di., 16.09.25 19:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - OSV Meerbusch 3:6
Di., 16.09.25 20:00 Uhr SV Oppum - SSV Strümp 1:2
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr TIV Nettetal - Linner SV 8:0
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr FC Traar - SC Rhenania Hinsbeck 4:1
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SC Viktoria 09 Krefeld - TSF Bracht 10:8
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr Sportfreunde Leuth - Niersia Neersen 2:4
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr Dülkener FC - TuS Gellep 8:6
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - Thomasstadt Kempen 1:0
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr Concordia Lötsch - TuRa Brüggen 0:2
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr KSV Pascha Spor zg. - VSF Amern 0:11
Mi., 17.09.25 20:00 Uhr Borussia Oedt - SV Vorst 5:0
Do., 18.09.25 19:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - SC Waldniel 10:9
Do., 18.09.25 19:30 Uhr TV Lobberich - SG Dülken 2:0
Di., 23.09.25 19:30 Uhr Hülser SV - DJK VfL Willich 4:1
Di., 23.09.25 20:00 Uhr VfB Uerdingen - VfL Tönisberg 2:1
2. Runde
Di., 21.10.25 19:30 Uhr Hülser SV - VSF Amern 1:2
Di., 21.10.25 19:30 Uhr Niersia Neersen - TSV Kaldenkirchen 2:3
Di., 21.10.25 19:30 Uhr TV Lobberich - FC Traar 0:7
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr Dülkener FC - TSV Krefeld-Bockum 1:8
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr FC Hellas Krefeld - SSV Grefrath 1910/24 2:4
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr SC Schiefbahn - DJK Fortuna Dilkrath 5:0
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - Anadolu Türkspor Krefeld 6:1
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr OSV Meerbusch - TuRa Brüggen 3:2
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr TIV Nettetal - SC Union Nettetal 1:2
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr BSV Leutherheide - VfR Krefeld-Fischeln 0:2
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr BV Union Krefeld - SC Niederkrüchten 4:2
Mi., 22.10.25 20:00 Uhr SC Krefeld 05 - VfB Uerdingen 0:2
Mi., 22.10.25 20:00 Uhr Eintracht Vinhoven - SSV Strümp 2:4
Mi., 22.10.25 20:00 Uhr SC Viktoria 09 Krefeld - TuS St. Hubert zg. 13:0
Mi., 22.10.25 20:00 Uhr Borussia Oedt - SuS Krefeld 2:1
Do., 23.10.25 20:00 Uhr SuS Schaag - KTSV Preussen Krefeld 3:0
Achtelfinale
Mi., 04.03.26 19:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - SC Schiefbahn 3:1
Mi., 04.03.26 19:30 Uhr FC Traar - SC Viktoria 09 Krefeld 0:1
Mi., 04.03.26 19:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - SSV Grefrath 1910/24 3:6
Mi., 04.03.26 19:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - SC Union Nettetal 1:2
Mi., 04.03.26 19:30 Uhr VfB Uerdingen - OSV Meerbusch 1:4
Mi., 04.03.26 19:30 Uhr BV Union Krefeld - SuS Schaag 1:3
Mi., 04.03.26 19:30 Uhr SSV Strümp - VSF Amern 1:2
Mi., 04.03.26 20:00 Uhr Borussia Oedt - TSV Kaldenkirchen 2:3
Viertelfinale
Di., 07.04.26 19:30 Uhr OSV Meerbusch - SSV Grefrath 1910/24
Mi., 08.04.26 19:30 Uhr TSV Kaldenkirchen - SC Viktoria 07 Anrath
Mi., 08.04.26 19:30 Uhr SC Viktoria 09 Krefeld - SC Union Nettetal
Do., 09.04.26 19:30 Uhr SuS Schaag - VSF Amern