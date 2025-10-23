 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Der VfL Tönisberg scheiterte bereits am VfB Uerdingen.
Der VfL Tönisberg scheiterte bereits am VfB Uerdingen. – Foto: Robin Bogaletzki

Kreispokal Kempen-Krefeld live: So lief der Mittwoch

Kreispokal Kempen-Krefeld: In dieser Woche läuft die 2. Runde - VSF Amern, FC Traar und TSV Kaldenkirchen siegen am Dienstag, der VfB Uerdingen kommt kampflos weiter. Die große Übersicht für den Mittwoch.

Landesliga 1
Bezirksliga 1
Bezirksliga 3
Kreisliga A KE/KRE
Kreisliga B1 KEM/KRE

Kreispokal Kempen-Krefeld: Wie die Paarungen bislang gelaufen sind, gibt es hier in der Übersicht.

Kreispokal Kempen-Krefeld: die Spiele am 21. Oktober

Di., 21.10.2025, 19:30 Uhr
Hülser SV
Hülser SVHülser SV
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
1
2
Abpfiff
In der 2. Runde des Kreispokals Krefeld setzte sich VSF Amern beim Hülser SV mit 2:1 durch. Nach einer torlosen ersten Hälfte traf zunächst Toya Okada in der 50. Minute zur Führung für die Gäste. Nur sieben Minuten später erhöhte Adam El Edghiri auf 2:0. Zwar gelang dem Hülser Torhüter Nicolas von Aschwege in der 70. Minute der Anschlusstreffer, doch die Mannschaft von Trainer Willi Kehrberg brachte den Vorsprung über die Zeit und wurde ihrer Favoritenrolle gerecht.

Di., 21.10.2025, 19:30 Uhr
Niersia Neersen
Niersia NeersenNiersia
TSV Kaldenkirchen
TSV KaldenkirchenTSV Kaldenk.
2
3
Abpfiff
Eine packende Partie lieferten sich Niersia Neersen und der TSV Kaldenkirchen. Die Gastgeber legten einen Traumstart hin: Bastian Kästner traf bereits in der ersten Minute, Elia Enrico Corte erhöhte in der 17. Minute auf 2:0. Danach übernahm Kaldenkirchen das Kommando. Tom Büsen verkürzte in der 31. Minute, ehe Kevin Kleier in der Schlussphase mit einem Doppelpack (69., 90.) die Partie drehte.

Di., 21.10.2025, 19:30 Uhr
TV Lobberich
TV LobberichTV Lobberich
FC Traar
FC TraarFC Traar
0
7
Abpfiff
Mit einem deutlichen Auswärtssieg ist der FC Traar in die nächste Runde des Kreispokals Krefeld eingezogen. Beim TV Lobberich setzte sich die Mannschaft von Trainer Halil Özbulat mit 7:0 durch. Nach einem Eigentor in der 22. Minute sorgte Berkay Eyüpoglu mit zwei Treffern (23., 34.) früh für klare Verhältnisse. Noch vor der Pause traf Leon Kirchholtes zum 4:0 (41.). In der Schlussphase bauten Tobias Blum (77.), Dennis Jordan (89.) und erneut Berkay Eyüpoglu (90.) das Ergebnis weiter aus.

_____

Kreispokal Kempen-Krefeld: die Spiele am 22. Oktober

Gestern, 19:30 Uhr
BSV Leutherheide
BSV LeutherheideLeutherheide
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
0
2
Abpfiff
Spieltext Leutherheide - VfR Fischeln

Gestern, 19:30 Uhr
FC Hellas Krefeld
FC Hellas KrefeldFC Hellas
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
2
n.V.
4
Abpfiff
Eine torreiche Partie sahen die Zuschauer in Krefeld. Der SSV Grefrath ging früh in Führung, doch Hellas Krefeld schlug postwendend zurück. Nach dem 2:2 in der regulären Spielzeit sorgten Christopher Claeren und Gerrit Lenssen in der Verlängerung für die Entscheidung zugunsten des Favoriten.

Gestern, 19:30 Uhr
TIV Nettetal
TIV NettetalTIV Nettetal
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
1
2
Abpfiff

Der SC Union Nettetal erfüllte seine Pflicht, tat sich beim unterklassigen TIV Nettetal aber deutlich schwerer als erwartet. Nach einer 2:0-Führung zur Pause kam der Gastgeber in der 77. Minute noch einmal heran, konnte den Ausgleich aber nicht mehr erzwingen.

Gestern, 19:30 Uhr
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
3
2
Abpfiff

Der OSV Meerbusch führte nach einer guten Stunde bereits mit 3:0, ehe Kacper Ciupa mit einem Doppelpack für Spannung sorgte. Trotz des späten Drucks der Gäste brachte die Mannschaft von Trainer Dominik Voigt den Sieg über die Zeit und zog ins Achtelfinale ein.

Gestern, 19:30 Uhr
BV Union Krefeld
BV Union KrefeldBV Krefeld
SC Niederkrüchten
SC NiederkrüchtenSC Niederkr.
4
2
Abpfiff

Nach einem Fehlstart lag der BV Union Krefeld früh mit 0:2 zurück, zeigte dann aber Moral. Burhan Colakoglu, Inan Korkmaz, Giuliano Dörper und Artion Bekolli drehten die Partie mit vier Treffern in Serie und sicherten Union den Heimsieg.

Gestern, 19:30 Uhr
SC Viktoria 07 Anrath
SC Viktoria 07 AnrathVik. Anrath
Anadolu Türkspor Krefeld
Anadolu Türkspor KrefeldAnadolu
6
1
Abpfiff

Mit einer überzeugenden Vorstellung zog SC Viktoria Anrath in die nächste Runde ein. Marvin Müller glänzte mit drei Treffern, zudem trugen sich Tom Beckers, Moritz Stiepert und Benedikt Bergk in die Torschützenliste ein.

Gestern, 19:30 Uhr
SC Schiefbahn
SC SchiefbahnSchiefbahn
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
5
0

Eine deutliche Angelegenheit war das Spiel zwischen dem SC Schiefbahn und Fortuna Dilkrath. Die Gastgeber führten bereits zur Pause mit 3:0 und bauten das Ergebnis nach Wiederanpfiff weiter aus. Jens Seyferth traf doppelt, Tacettin Muslubas sah in der 84. Minute Rot wegen Nachtreten.

Gestern, 19:30 Uhr
Dülkener FC
Dülkener FCDülkener FC
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
1
8
Abpfiff

Der TSV Krefeld-Bockum ließ dem Dülkener FC keine Chance und setzte mit einem 8:1-Erfolg ein deutliches Ausrufezeichen. Die Gäste bestimmten das Spiel von Beginn an und zogen ungefährdet in die nächste Runde ein.

Gestern, 20:00 Uhr
SC Krefeld 05
SC Krefeld 05SC Krefeld
VfB Uerdingen
VfB UerdingenVfB Uerding.
§ Urteil
Auf den Kampfsieg gegen den VfL Tönisberg folgt der kampflose Sieg des VfB Uerdingen gegen den SC Krefeld, der mangels Personal nicht antreten kann.

Gestern, 20:00 Uhr
Eintracht Vinhoven
Eintracht VinhovenVinhoven
SSV Strümp
SSV StrümpSSV Strümp
2
4
Abpfiff

Eintracht Vinhoven führte bereits nach zwölf Minuten mit 2:0, doch der SSV Strümp zeigte Moral. Noch vor der Pause gelang der Ausgleich, ehe Florin Mahmutaj und Furkan Arslan in der Schlussphase den Auswärtssieg perfekt machten.

Gestern, 20:00 Uhr
SC Viktoria 09 Krefeld
SC Viktoria 09 KrefeldVik. Krefeld
TuS St. Hubert
TuS St. HubertSt. Hubert
13
0
Abpfiff

Ein Klassenunterschied war in dieser Partie deutlich zu erkennen, dabei sind beide Klubs B-Ligisten: Der SC Viktoria Krefeld traf nach Belieben. Pascal Domenic Leenen erzielte drei Tore, ebenso Lorenzo Pinto und Tiago Teixeira, während Jannik Thomaßen doppelt traf.

Gestern, 20:00 Uhr
Borussia Oedt
Borussia OedtBor. Oedt
SuS Krefeld
SuS KrefeldSuS Krefeld
2
1
Abpfiff

In einer ausgeglichenen Partie behielt Borussia Oedt gegen SuS Krefeld knapp die Oberhand. Nach einem 0:1-Rückstand kämpften sich die Gäste noch einmal heran, doch Oedt nutzte seine Chancen konsequenter und sicherte sich den Einzug in die nächste Runde.

_____

Kreispokal Kempen-Krefeld: die Spiele am 23. Oktober

Heute, 20:00 Uhr
SuS Schaag
SuS SchaagSuS Schaag
KTSV Preussen Krefeld
KTSV Preussen KrefeldKTSV 1855
20:00
Spieltext SuS Schaag - KTSV 1855

_____

Die zeitgenauen Ansetzungen für den Kreispokal

1. Runde
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr BSV Leutherheide - TSV Boisheim 9:0
Do., 11.09.25 19:30 Uhr Adler Nierst - KTSV Preussen Krefeld 1:4
Di., 16.09.25 19:30 Uhr VfR Krefeld 1920 zg. - SC Niederkrüchten 0:2
Di., 16.09.25 19:30 Uhr DJK Oberkrüchten - FC Hellas Krefeld 1:9
Di., 16.09.25 19:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - OSV Meerbusch 3:6
Di., 16.09.25 19:30 Uhr SuS Krefeld - TVAS Viersen 7:1
Di., 16.09.25 20:00 Uhr SV Oppum - SSV Strümp 1:2
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr TIV Nettetal - Linner SV 8:0
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr FC Traar - SC Rhenania Hinsbeck 4:1
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr KSV Pascha Spor - VSF Amern 0:11
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr Concordia Lötsch - TuRa Brüggen 0:2
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - Thomasstadt Kempen 1:0
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr Dülkener FC - TuS Gellep 8:6
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr Sportfreunde Leuth - Niersia Neersen 2:4
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SC Viktoria 09 Krefeld - TSF Bracht 10:8
Mi., 17.09.25 20:00 Uhr Borussia Oedt - SV Vorst 5:0
Do., 18.09.25 19:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - SC Waldniel 10:9
Do., 18.09.25 19:30 Uhr TV Lobberich - SG Dülken 2:0
Di., 23.09.25 19:30 Uhr Hülser SV - DJK VfL Willich 4:1
Di., 23.09.25 20:00 Uhr VfB Uerdingen - VfL Tönisberg 2:1

2. Runde
Di., 21.10.25 19:30 Uhr Hülser SV - VSF Amern
Di., 21.10.25 19:30 Uhr Niersia Neersen - TSV Kaldenkirchen
Di., 21.10.25 19:30 Uhr TV Lobberich - FC Traar
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr OSV Meerbusch - TuRa Brüggen
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr Dülkener FC - TSV Krefeld-Bockum
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr SC Schiefbahn - DJK Fortuna Dilkrath
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - SC Viktoria 07 Anrath
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr BV Union Krefeld - SC Niederkrüchten
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr TIV Nettetal - SC Union Nettetal
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr FC Hellas Krefeld - SSV Grefrath 1910/24
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr BSV Leutherheide - VfR Krefeld-Fischeln
Mi., 22.10.25 20:00 Uhr SC Krefeld 05 - VfB Uerdingen
Mi., 22.10.25 20:00 Uhr Eintracht Vinhoven - SSV Strümp
Mi., 22.10.25 20:00 Uhr SC Viktoria 09 Krefeld - TuS St. Hubert
Mi., 22.10.25 20:00 Uhr Borussia Oedt - SuS Krefeld
Do., 23.10.25 20:00 Uhr SuS Schaag - KTSV Preussen Krefeld

