Kreispokal Kempen-Krefeld live: So lief der Mittwoch

Kreispokal Kempen-Krefeld: Wie die Paarungen bislang gelaufen sind, gibt es hier in der Übersicht.
Der SC Union Nettetal erfüllte seine Pflicht, tat sich beim unterklassigen TIV Nettetal aber deutlich schwerer als erwartet. Nach einer 2:0-Führung zur Pause kam der Gastgeber in der 77. Minute noch einmal heran, konnte den Ausgleich aber nicht mehr erzwingen.
Der OSV Meerbusch führte nach einer guten Stunde bereits mit 3:0, ehe Kacper Ciupa mit einem Doppelpack für Spannung sorgte. Trotz des späten Drucks der Gäste brachte die Mannschaft von Trainer Dominik Voigt den Sieg über die Zeit und zog ins Achtelfinale ein.
Nach einem Fehlstart lag der BV Union Krefeld früh mit 0:2 zurück, zeigte dann aber Moral. Burhan Colakoglu, Inan Korkmaz, Giuliano Dörper und Artion Bekolli drehten die Partie mit vier Treffern in Serie und sicherten Union den Heimsieg.
Mit einer überzeugenden Vorstellung zog SC Viktoria Anrath in die nächste Runde ein. Marvin Müller glänzte mit drei Treffern, zudem trugen sich Tom Beckers, Moritz Stiepert und Benedikt Bergk in die Torschützenliste ein.
Eine deutliche Angelegenheit war das Spiel zwischen dem SC Schiefbahn und Fortuna Dilkrath. Die Gastgeber führten bereits zur Pause mit 3:0 und bauten das Ergebnis nach Wiederanpfiff weiter aus. Jens Seyferth traf doppelt, Tacettin Muslubas sah in der 84. Minute Rot wegen Nachtreten.
Der TSV Krefeld-Bockum ließ dem Dülkener FC keine Chance und setzte mit einem 8:1-Erfolg ein deutliches Ausrufezeichen. Die Gäste bestimmten das Spiel von Beginn an und zogen ungefährdet in die nächste Runde ein.
Eintracht Vinhoven führte bereits nach zwölf Minuten mit 2:0, doch der SSV Strümp zeigte Moral. Noch vor der Pause gelang der Ausgleich, ehe Florin Mahmutaj und Furkan Arslan in der Schlussphase den Auswärtssieg perfekt machten.
Ein Klassenunterschied war in dieser Partie deutlich zu erkennen, dabei sind beide Klubs B-Ligisten: Der SC Viktoria Krefeld traf nach Belieben. Pascal Domenic Leenen erzielte drei Tore, ebenso Lorenzo Pinto und Tiago Teixeira, während Jannik Thomaßen doppelt traf.
1. Runde
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr BSV Leutherheide - TSV Boisheim 9:0
Do., 11.09.25 19:30 Uhr Adler Nierst - KTSV Preussen Krefeld 1:4
Di., 16.09.25 19:30 Uhr VfR Krefeld 1920 zg. - SC Niederkrüchten 0:2
Di., 16.09.25 19:30 Uhr DJK Oberkrüchten - FC Hellas Krefeld 1:9
Di., 16.09.25 19:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - OSV Meerbusch 3:6
Di., 16.09.25 19:30 Uhr SuS Krefeld - TVAS Viersen 7:1
Di., 16.09.25 20:00 Uhr SV Oppum - SSV Strümp 1:2
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr TIV Nettetal - Linner SV 8:0
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr FC Traar - SC Rhenania Hinsbeck 4:1
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr KSV Pascha Spor - VSF Amern 0:11
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr Concordia Lötsch - TuRa Brüggen 0:2
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - Thomasstadt Kempen 1:0
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr Dülkener FC - TuS Gellep 8:6
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr Sportfreunde Leuth - Niersia Neersen 2:4
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SC Viktoria 09 Krefeld - TSF Bracht 10:8
Mi., 17.09.25 20:00 Uhr Borussia Oedt - SV Vorst 5:0
Do., 18.09.25 19:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - SC Waldniel 10:9
Do., 18.09.25 19:30 Uhr TV Lobberich - SG Dülken 2:0
Di., 23.09.25 19:30 Uhr Hülser SV - DJK VfL Willich 4:1
Di., 23.09.25 20:00 Uhr VfB Uerdingen - VfL Tönisberg 2:1
2. Runde
Di., 21.10.25 19:30 Uhr Hülser SV - VSF Amern
Di., 21.10.25 19:30 Uhr Niersia Neersen - TSV Kaldenkirchen
Di., 21.10.25 19:30 Uhr TV Lobberich - FC Traar
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr OSV Meerbusch - TuRa Brüggen
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr Dülkener FC - TSV Krefeld-Bockum
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr SC Schiefbahn - DJK Fortuna Dilkrath
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - SC Viktoria 07 Anrath
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr BV Union Krefeld - SC Niederkrüchten
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr TIV Nettetal - SC Union Nettetal
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr FC Hellas Krefeld - SSV Grefrath 1910/24
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr BSV Leutherheide - VfR Krefeld-Fischeln
Mi., 22.10.25 20:00 Uhr SC Krefeld 05 - VfB Uerdingen
Mi., 22.10.25 20:00 Uhr Eintracht Vinhoven - SSV Strümp
Mi., 22.10.25 20:00 Uhr SC Viktoria 09 Krefeld - TuS St. Hubert
Mi., 22.10.25 20:00 Uhr Borussia Oedt - SuS Krefeld
Do., 23.10.25 20:00 Uhr SuS Schaag - KTSV Preussen Krefeld