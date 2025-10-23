Kreispokal Kempen-Krefeld live: So lief der Mittwoch

Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung oberhalb klicken! Dort gibt es dann auch die entsprechende Tabelle.

Kreispokal Kempen-Krefeld: die Spiele am 21. Oktober

In der 2. Runde des Kreispokals Krefeld setzte sich VSF Amern beim Hülser SV mit 2:1 durch. Nach einer torlosen ersten Hälfte traf zunächst Toya Okada in der 50. Minute zur Führung für die Gäste. Nur sieben Minuten später erhöhte Adam El Edghiri auf 2:0. Zwar gelang dem Hülser Torhüter Nicolas von Aschwege in der 70. Minute der Anschlusstreffer, doch die Mannschaft von Trainer Willi Kehrberg brachte den Vorsprung über die Zeit und wurde ihrer Favoritenrolle gerecht.

Eine packende Partie lieferten sich Niersia Neersen und der TSV Kaldenkirchen. Die Gastgeber legten einen Traumstart hin: Bastian Kästner traf bereits in der ersten Minute, Elia Enrico Corte erhöhte in der 17. Minute auf 2:0. Danach übernahm Kaldenkirchen das Kommando. Tom Büsen verkürzte in der 31. Minute, ehe Kevin Kleier in der Schlussphase mit einem Doppelpack (69., 90.) die Partie drehte.

Mit einem deutlichen Auswärtssieg ist der FC Traar in die nächste Runde des Kreispokals Krefeld eingezogen. Beim TV Lobberich setzte sich die Mannschaft von Trainer Halil Özbulat mit 7:0 durch. Nach einem Eigentor in der 22. Minute sorgte Berkay Eyüpoglu mit zwei Treffern (23., 34.) früh für klare Verhältnisse. Noch vor der Pause traf Leon Kirchholtes zum 4:0 (41.). In der Schlussphase bauten Tobias Blum (77.), Dennis Jordan (89.) und erneut Berkay Eyüpoglu (90.) das Ergebnis weiter aus.

Kreispokal Kempen-Krefeld: die Spiele am 22. Oktober

Spieltext Leutherheide - VfR Fischeln

Eine torreiche Partie sahen die Zuschauer in Krefeld. Der SSV Grefrath ging früh in Führung, doch Hellas Krefeld schlug postwendend zurück. Nach dem 2:2 in der regulären Spielzeit sorgten Christopher Claeren und Gerrit Lenssen in der Verlängerung für die Entscheidung zugunsten des Favoriten.

Der SC Union Nettetal erfüllte seine Pflicht, tat sich beim unterklassigen TIV Nettetal aber deutlich schwerer als erwartet. Nach einer 2:0-Führung zur Pause kam der Gastgeber in der 77. Minute noch einmal heran, konnte den Ausgleich aber nicht mehr erzwingen.

Der OSV Meerbusch führte nach einer guten Stunde bereits mit 3:0, ehe Kacper Ciupa mit einem Doppelpack für Spannung sorgte. Trotz des späten Drucks der Gäste brachte die Mannschaft von Trainer Dominik Voigt den Sieg über die Zeit und zog ins Achtelfinale ein.

Nach einem Fehlstart lag der BV Union Krefeld früh mit 0:2 zurück, zeigte dann aber Moral. Burhan Colakoglu, Inan Korkmaz, Giuliano Dörper und Artion Bekolli drehten die Partie mit vier Treffern in Serie und sicherten Union den Heimsieg.

Mit einer überzeugenden Vorstellung zog SC Viktoria Anrath in die nächste Runde ein. Marvin Müller glänzte mit drei Treffern, zudem trugen sich Tom Beckers, Moritz Stiepert und Benedikt Bergk in die Torschützenliste ein.

Eine deutliche Angelegenheit war das Spiel zwischen dem SC Schiefbahn und Fortuna Dilkrath. Die Gastgeber führten bereits zur Pause mit 3:0 und bauten das Ergebnis nach Wiederanpfiff weiter aus. Jens Seyferth traf doppelt, Tacettin Muslubas sah in der 84. Minute Rot wegen Nachtreten.

Der TSV Krefeld-Bockum ließ dem Dülkener FC keine Chance und setzte mit einem 8:1-Erfolg ein deutliches Ausrufezeichen. Die Gäste bestimmten das Spiel von Beginn an und zogen ungefährdet in die nächste Runde ein.

Auf den Kampfsieg gegen den VfL Tönisberg folgt der kampflose Sieg des VfB Uerdingen gegen den SC Krefeld, der mangels Personal nicht antreten kann.

Eintracht Vinhoven führte bereits nach zwölf Minuten mit 2:0, doch der SSV Strümp zeigte Moral. Noch vor der Pause gelang der Ausgleich, ehe Florin Mahmutaj und Furkan Arslan in der Schlussphase den Auswärtssieg perfekt machten.

Ein Klassenunterschied war in dieser Partie deutlich zu erkennen, dabei sind beide Klubs B-Ligisten: Der SC Viktoria Krefeld traf nach Belieben. Pascal Domenic Leenen erzielte drei Tore, ebenso Lorenzo Pinto und Tiago Teixeira, während Jannik Thomaßen doppelt traf.

In einer ausgeglichenen Partie behielt Borussia Oedt gegen SuS Krefeld knapp die Oberhand. Nach einem 0:1-Rückstand kämpften sich die Gäste noch einmal heran, doch Oedt nutzte seine Chancen konsequenter und sicherte sich den Einzug in die nächste Runde.

Kreispokal Kempen-Krefeld: die Spiele am 23. Oktober