 2026-08-06T13:32:42.897Z

Allgemeines

Kreispokal Kempen-Krefeld live: So läuft die 1. Runde

Kreispokal Kempen-Krefeld: So laufen die Spiele der 1. Runde - gespielt wird am Sonntag.

von André Nückel · Gestern, 18:00 Uhr · 0 Leser
Wer jubelt diesmal so schön im Pokal?
Wer jubelt diesmal so schön im Pokal? – Foto: Ralph Görtz

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Int. Testspiele
Bezirksliga 3
Kreisliga A KE/KRE
Kreisliga B1 KEM/KRE
Kreisliga B2 KEM/KRE

Vor dem Saisonstart ist der Kreispokal Kempen-Krefeld für viele Klubs die Generalprobe, denn die 1. Runde wird am Wochenende vor dem Ligastart ausgetragen. Wie die Spiele laufen, erfahrt ihr auf FuPa.

>>> Zum Kreispokal Kempen-Krefeld

Kreispokal Kempen-Krefeld: die Spiele am 9. August

Morgen, 15:00 Uhr
SuS Schaag
SuS SchaagSuS Schaag
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
15:00
Spieltext SuS Schaag - VfR Fischeln

Morgen, 15:00 Uhr
SV Vorst
SV VorstSV Vorst
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
15:00
Spieltext SV Vorst - TSV Bockum

Morgen, 15:00 Uhr
TSF Bracht
TSF BrachtTSF Bracht
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
15:00live
Spieltext TSF Bracht - Brüggen

Morgen, 15:00 Uhr
SC Viktoria 07 Anrath
SC Viktoria 07 AnrathVik. Anrath
SC Schiefbahn
SC SchiefbahnSchiefbahn
15:00live
Spieltext Vik. Anrath - Schiefbahn

Morgen, 15:00 Uhr
Dülkener FC
Dülkener FCDülkener FC
Niersia Neersen
Niersia NeersenNiersia
15:00
Spieltext Dülkener FC - Niersia

Morgen, 15:00 Uhr
Sportfreunde Leuth
Sportfreunde LeuthSF Leuth
VfB Uerdingen
VfB UerdingenVfB Uerding.
15:00live
Spieltext SF Leuth - VfB Uerding.

Morgen, 15:00 Uhr
BV Union Krefeld
BV Union KrefeldBV Krefeld
Anadolu Türkspor Krefeld
Anadolu Türkspor KrefeldAnadolu
15:00
Spieltext BV Krefeld - Anadolu

Morgen, 15:00 Uhr
BSV Leutherheide
BSV LeutherheideLeutherheide
FC Traar
FC TraarFC Traar
15:00live
Spieltext Leutherheide - FC Traar

Morgen, 15:00 Uhr
Eintracht Vinhoven
Eintracht VinhovenVinhoven
SC Niederkrüchten
SC NiederkrüchtenSC Niederkr.
15:00
Spieltext Vinhoven - SC Niederkr.

Morgen, 15:00 Uhr
Adler Nierst
Adler NierstNierst
SC Waldniel
SC WaldnielSC Waldniel
15:00
Spieltext Nierst - SC Waldniel

Morgen, 15:00 Uhr
TuS St. Hubert
TuS St. HubertSt. Hubert
Concordia Lötsch
Concordia LötschLötsch
15:00
Spieltext St. Hubert - Lötsch

Morgen, 15:00 Uhr
TVAS Viersen
TVAS ViersenTVAS Viersen
Borussia Oedt
Borussia OedtBor. Oedt
15:00live
Spieltext TVAS Viersen - Bor. Oedt

Morgen, 15:00 Uhr
SV Oppum
SV OppumSV Oppum
SC Rhenania Hinsbeck
SC Rhenania HinsbeckSC Hinsbeck
15:00live
Spieltext SV Oppum - SC Hinsbeck

Morgen, 15:00 Uhr
SuS Krefeld
SuS KrefeldSuS Krefeld
KTSV Preussen Krefeld
KTSV Preussen KrefeldKTSV 1855
15:00live
Spieltext SuS Krefeld - KTSV 1855

Morgen, 15:00 Uhr
TuS Gellep
TuS GellepTuS Gellep
Hülser SV
Hülser SVHülser SV
15:00live
Spieltext TuS Gellep - Hülser SV

Morgen, 15:00 Uhr
RSG Verberg/Gartenst.
RSG Verberg/Gartenst.RSG Verberg
TV Lobberich
TV LobberichTV Lobberich
15:00
Spieltext RSG Verberg - TV Lobberich

Morgen, 15:00 Uhr
FC Aura Athletik
FC Aura AthletikFC Aura
SC Viktoria 09 Krefeld
SC Viktoria 09 KrefeldVik. Krefeld
15:00
Spieltext FC Aura - Vik. Krefeld

Morgen, 15:00 Uhr
VfR Krefeld 1920
VfR Krefeld 1920VfR Krefeld
TSV Boisheim
TSV BoisheimBoisheim
15:00
Spieltext VfR Krefeld - Boisheim

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Die zeitgenauen Ansetzungen für den Kreispokal

1. Runde
So., 09.08.26 15:00 Uhr Adler Nierst - SC Waldniel
So., 09.08.26 15:00 Uhr VfR Krefeld 1920 - TSV Boisheim
So., 09.08.26 15:00 Uhr FC Aura Athletik - SC Viktoria 09 Krefeld
So., 09.08.26 15:00 Uhr RSG Verberg/Gartenst. - TV Lobberich
So., 09.08.26 15:00 Uhr TuS Gellep - Hülser SV
So., 09.08.26 15:00 Uhr SuS Krefeld - KTSV Preussen Krefeld
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Oppum - SC Rhenania Hinsbeck
So., 09.08.26 15:00 Uhr TVAS Viersen - Borussia Oedt
So., 09.08.26 15:00 Uhr TuS St. Hubert - Concordia Lötsch
So., 09.08.26 15:00 Uhr SuS Schaag - VfR Krefeld-Fischeln
So., 09.08.26 15:00 Uhr Eintracht Vinhoven - SC Niederkrüchten
So., 09.08.26 15:00 Uhr BSV Leutherheide - FC Traar
So., 09.08.26 15:00 Uhr BV Union Krefeld - Anadolu Türkspor Krefeld
So., 09.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Leuth - VfB Uerdingen
So., 09.08.26 15:00 Uhr Dülkener FC - Niersia Neersen
So., 09.08.26 15:00 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - SC Schiefbahn
So., 09.08.26 15:00 Uhr TSF Bracht - TuRa Brüggen
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Vorst - TSV Krefeld-Bockum

>>> Zum Kreispokal Kempen-Krefeld