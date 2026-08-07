Kreispokal Kempen-Krefeld live: So läuft die 1. Runde

Vor dem Saisonstart ist der Kreispokal Kempen-Krefeld für viele Klubs die Generalprobe, denn die 1. Runde wird am Wochenende vor dem Ligastart ausgetragen. Wie die Spiele laufen, erfahrt ihr auf FuPa.
1. Runde
So., 09.08.26 15:00 Uhr Adler Nierst - SC Waldniel
So., 09.08.26 15:00 Uhr VfR Krefeld 1920 - TSV Boisheim
So., 09.08.26 15:00 Uhr FC Aura Athletik - SC Viktoria 09 Krefeld
So., 09.08.26 15:00 Uhr RSG Verberg/Gartenst. - TV Lobberich
So., 09.08.26 15:00 Uhr TuS Gellep - Hülser SV
So., 09.08.26 15:00 Uhr SuS Krefeld - KTSV Preussen Krefeld
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Oppum - SC Rhenania Hinsbeck
So., 09.08.26 15:00 Uhr TVAS Viersen - Borussia Oedt
So., 09.08.26 15:00 Uhr TuS St. Hubert - Concordia Lötsch
So., 09.08.26 15:00 Uhr SuS Schaag - VfR Krefeld-Fischeln
So., 09.08.26 15:00 Uhr Eintracht Vinhoven - SC Niederkrüchten
So., 09.08.26 15:00 Uhr BSV Leutherheide - FC Traar
So., 09.08.26 15:00 Uhr BV Union Krefeld - Anadolu Türkspor Krefeld
So., 09.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Leuth - VfB Uerdingen
So., 09.08.26 15:00 Uhr Dülkener FC - Niersia Neersen
So., 09.08.26 15:00 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - SC Schiefbahn
So., 09.08.26 15:00 Uhr TSF Bracht - TuRa Brüggen
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Vorst - TSV Krefeld-Bockum