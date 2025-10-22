Kreispokal Kempen-Krefeld live: So läuft der Mittwoch

Kreispokal Kempen-Krefeld: In dieser Woche läuft die 2. Runde - und hat Spannung wie das Topspiel zwischen OSV Meerbusch und TuRa Brüggen oder das Derby zwischen TIV Nettetal und Union Nettetal zu bieten. Der SCU feiert nach Jahren in der Oberliga sein Kreispokal-Comeback. Wie die Paarungen laufen, könnt ihr auf FuPa verfolgen. Den ersten Nichtantritt gibt es schon.
1. Runde
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr BSV Leutherheide - TSV Boisheim 9:0
Do., 11.09.25 19:30 Uhr Adler Nierst - KTSV Preussen Krefeld 1:4
Di., 16.09.25 19:30 Uhr VfR Krefeld 1920 zg. - SC Niederkrüchten 0:2
Di., 16.09.25 19:30 Uhr DJK Oberkrüchten - FC Hellas Krefeld 1:9
Di., 16.09.25 19:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - OSV Meerbusch 3:6
Di., 16.09.25 19:30 Uhr SuS Krefeld - TVAS Viersen 7:1
Di., 16.09.25 20:00 Uhr SV Oppum - SSV Strümp 1:2
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr TIV Nettetal - Linner SV 8:0
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr FC Traar - SC Rhenania Hinsbeck 4:1
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr KSV Pascha Spor - VSF Amern 0:11
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr Concordia Lötsch - TuRa Brüggen 0:2
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - Thomasstadt Kempen 1:0
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr Dülkener FC - TuS Gellep 8:6
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr Sportfreunde Leuth - Niersia Neersen 2:4
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SC Viktoria 09 Krefeld - TSF Bracht 10:8
Mi., 17.09.25 20:00 Uhr Borussia Oedt - SV Vorst 5:0
Do., 18.09.25 19:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - SC Waldniel 10:9
Do., 18.09.25 19:30 Uhr TV Lobberich - SG Dülken 2:0
Di., 23.09.25 19:30 Uhr Hülser SV - DJK VfL Willich 4:1
Di., 23.09.25 20:00 Uhr VfB Uerdingen - VfL Tönisberg 2:1
2. Runde
Di., 21.10.25 19:30 Uhr Hülser SV - VSF Amern
Di., 21.10.25 19:30 Uhr Niersia Neersen - TSV Kaldenkirchen
Di., 21.10.25 19:30 Uhr TV Lobberich - FC Traar
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr OSV Meerbusch - TuRa Brüggen
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr Dülkener FC - TSV Krefeld-Bockum
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr SC Schiefbahn - DJK Fortuna Dilkrath
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - SC Viktoria 07 Anrath
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr BV Union Krefeld - SC Niederkrüchten
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr TIV Nettetal - SC Union Nettetal
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr FC Hellas Krefeld - SSV Grefrath 1910/24
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr BSV Leutherheide - VfR Krefeld-Fischeln
Mi., 22.10.25 20:00 Uhr SC Krefeld 05 - VfB Uerdingen
Mi., 22.10.25 20:00 Uhr Eintracht Vinhoven - SSV Strümp
Mi., 22.10.25 20:00 Uhr SC Viktoria 09 Krefeld - TuS St. Hubert
Mi., 22.10.25 20:00 Uhr Borussia Oedt - SuS Krefeld
Do., 23.10.25 20:00 Uhr SuS Schaag - KTSV Preussen Krefeld