Kreispokal Kempen-Krefeld live: Achtelfinale komplett am Mittwoch

Borussia Oedt - TSV Kaldenkirchen

Heute, 19:30 Uhr BV Union Krefeld BV Krefeld SuS Schaag SuS Schaag 19:30

BV Krefeld - SuS Schaag

VfB Uerdingen - OSV Meerbusch

TSV Bockum - Union Nettetal

VfR Fischeln - SSV Grefrath

FC Traar - Viktoria Krefeld

Die zeitgenauen Ansetzungen für den Kreispokal

2. Runde

Di., 21.10.25 19:30 Uhr TV Lobberich - FC Traar 0:7

Di., 21.10.25 19:30 Uhr Hülser SV - VSF Amern 1:2

Di., 21.10.25 19:30 Uhr Niersia Neersen - TSV Kaldenkirchen 2:3

Mi., 22.10.25 19:30 Uhr BSV Leutherheide - VfR Krefeld-Fischeln 0:2

Mi., 22.10.25 19:30 Uhr FC Hellas Krefeld - SSV Grefrath 1910/24 2:4

Mi., 22.10.25 19:30 Uhr TIV Nettetal - SC Union Nettetal 1:2

Mi., 22.10.25 19:30 Uhr OSV Meerbusch - TuRa Brüggen 3:2

Mi., 22.10.25 19:30 Uhr BV Union Krefeld - SC Niederkrüchten 4:2

Mi., 22.10.25 19:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - Anadolu Türkspor Krefeld 6:1

Mi., 22.10.25 19:30 Uhr SC Schiefbahn - DJK Fortuna Dilkrath 5:0

Mi., 22.10.25 19:30 Uhr Dülkener FC - TSV Krefeld-Bockum 1:8

Mi., 22.10.25 20:00 Uhr Eintracht Vinhoven - SSV Strümp 2:4

Mi., 22.10.25 20:00 Uhr Borussia Oedt - SuS Krefeld 2:1

Mi., 22.10.25 20:00 Uhr SC Viktoria 09 Krefeld - TuS St. Hubert zg. 13:0

Mi., 22.10.25 20:00 Uhr SC Krefeld 05 - VfB Uerdingen 0:2

Do., 23.10.25 20:00 Uhr SuS Schaag - KTSV Preussen Krefeld 3:0

1. Runde

Mi., 10.09.25 19:30 Uhr BSV Leutherheide - TSV Boisheim 9:0

Do., 11.09.25 19:30 Uhr Adler Nierst - KTSV Preussen Krefeld 1:4

Di., 16.09.25 19:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - OSV Meerbusch 3:6

Di., 16.09.25 19:30 Uhr VfR Krefeld 1920 zg. - SC Niederkrüchten 0:2

Di., 16.09.25 19:30 Uhr SuS Krefeld - TVAS Viersen 7:1

Di., 16.09.25 19:30 Uhr DJK Oberkrüchten - FC Hellas Krefeld 1:9

Di., 16.09.25 20:00 Uhr SV Oppum - SSV Strümp 1:2

Mi., 17.09.25 19:30 Uhr KSV Pascha Spor zg. - VSF Amern 0:11

Mi., 17.09.25 19:30 Uhr Concordia Lötsch - TuRa Brüggen 0:2

Mi., 17.09.25 19:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - Thomasstadt Kempen 1:0

Mi., 17.09.25 19:30 Uhr Dülkener FC - TuS Gellep 8:6

Mi., 17.09.25 19:30 Uhr Sportfreunde Leuth - Niersia Neersen 2:4

Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SC Viktoria 09 Krefeld - TSF Bracht 10:8

Mi., 17.09.25 19:30 Uhr FC Traar - SC Rhenania Hinsbeck 4:1

Mi., 17.09.25 19:30 Uhr TIV Nettetal - Linner SV 8:0

Mi., 17.09.25 20:00 Uhr Borussia Oedt - SV Vorst 5:0

Do., 18.09.25 19:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - SC Waldniel 10:9

Do., 18.09.25 19:30 Uhr TV Lobberich - SG Dülken 2:0

Di., 23.09.25 19:30 Uhr Hülser SV - DJK VfL Willich 4:1

Di., 23.09.25 20:00 Uhr VfB Uerdingen - VfL Tönisberg 2:1





