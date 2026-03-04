Kreispokal Kempen-Krefeld live: Achtelfinale komplett am Mittwoch

Der Abend des 4. März verspricht im Kreispokal Kempen-Krefeld eine Menge Spannung, denn alle Spiele des Achtelfinals finden parallel ab 19.30 Uhr statt. Unter anderem empfängt der VfB Uerdingen den OSV Meerbusch, Union Nettetal muss zum TSV Krefeld-Bockum und der SSV Strümp die VSF Amern. Hier gibt es zunächst die Liveticker, im Anschluss folgen die Spielberichte.
2. Runde
Di., 21.10.25 19:30 Uhr TV Lobberich - FC Traar 0:7
Di., 21.10.25 19:30 Uhr Hülser SV - VSF Amern 1:2
Di., 21.10.25 19:30 Uhr Niersia Neersen - TSV Kaldenkirchen 2:3
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr BSV Leutherheide - VfR Krefeld-Fischeln 0:2
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr FC Hellas Krefeld - SSV Grefrath 1910/24 2:4
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr TIV Nettetal - SC Union Nettetal 1:2
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr OSV Meerbusch - TuRa Brüggen 3:2
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr BV Union Krefeld - SC Niederkrüchten 4:2
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - Anadolu Türkspor Krefeld 6:1
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr SC Schiefbahn - DJK Fortuna Dilkrath 5:0
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr Dülkener FC - TSV Krefeld-Bockum 1:8
Mi., 22.10.25 20:00 Uhr Eintracht Vinhoven - SSV Strümp 2:4
Mi., 22.10.25 20:00 Uhr Borussia Oedt - SuS Krefeld 2:1
Mi., 22.10.25 20:00 Uhr SC Viktoria 09 Krefeld - TuS St. Hubert zg. 13:0
Mi., 22.10.25 20:00 Uhr SC Krefeld 05 - VfB Uerdingen 0:2
Do., 23.10.25 20:00 Uhr SuS Schaag - KTSV Preussen Krefeld 3:0
1. Runde
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr BSV Leutherheide - TSV Boisheim 9:0
Do., 11.09.25 19:30 Uhr Adler Nierst - KTSV Preussen Krefeld 1:4
Di., 16.09.25 19:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - OSV Meerbusch 3:6
Di., 16.09.25 19:30 Uhr VfR Krefeld 1920 zg. - SC Niederkrüchten 0:2
Di., 16.09.25 19:30 Uhr SuS Krefeld - TVAS Viersen 7:1
Di., 16.09.25 19:30 Uhr DJK Oberkrüchten - FC Hellas Krefeld 1:9
Di., 16.09.25 20:00 Uhr SV Oppum - SSV Strümp 1:2
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr KSV Pascha Spor zg. - VSF Amern 0:11
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr Concordia Lötsch - TuRa Brüggen 0:2
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - Thomasstadt Kempen 1:0
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr Dülkener FC - TuS Gellep 8:6
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr Sportfreunde Leuth - Niersia Neersen 2:4
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SC Viktoria 09 Krefeld - TSF Bracht 10:8
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr FC Traar - SC Rhenania Hinsbeck 4:1
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr TIV Nettetal - Linner SV 8:0
Mi., 17.09.25 20:00 Uhr Borussia Oedt - SV Vorst 5:0
Do., 18.09.25 19:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - SC Waldniel 10:9
Do., 18.09.25 19:30 Uhr TV Lobberich - SG Dülken 2:0
Di., 23.09.25 19:30 Uhr Hülser SV - DJK VfL Willich 4:1
Di., 23.09.25 20:00 Uhr VfB Uerdingen - VfL Tönisberg 2:1