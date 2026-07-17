Kreispokal Kempen-Krefeld: Das sind die Duelle der Quali-Runde

Der Fußballkreis Kempen-Krefeld hat die Qualifikationsrunde des Sparkassen-Kreispokals 2026/27 ausgelost. Gespielt wird vom 7. bis 9. August. Insgesamt 34 Vereine kämpfen dann um 17 Plätze in der ersten Pokalrunde, die vom 8. bis 10. September ausgetragen wird.
Dann steigen auch die Mannschaften aus der Oberliga und Landesliga ein. Ebenfalls erst im September dabei sind die vier Vereine, die den Fußballkreis Kempen-Krefeld im Niederrheinpokal vertreten. Sechs weitere Teams hatten in der Qualifikationsrunde ein Freilos und greifen ebenfalls erst in der ersten Hauptrunde ein.
Schon die Qualifikation bietet mehrere interessante Paarungen. SuS Schaag, Aufsteiger in die Kreisliga A, empfängt mit VfR Krefeld-Fischeln einen Bezirksligisten. Vor sicherlich guter Kulisse dürfte der Außenseiter direkt einen echten Pokalabend erleben.
Auch in Brüggen wird es spannend. TSF Bracht 01/20 bekommt es im Stadtderby mit TuRa Brüggen zu tun. Für den B-Ligisten ist das Heimspiel gegen den Bezirksligisten ein attraktives Los - und zugleich eine frühe Gelegenheit, im Pokal für eine Überraschung zu sorgen.
Besondere Brisanz verspricht auch das Krefelder Duell zwischen SuS Krefeld und KTSV Preußen Krefeld. Beide Traditionsvereine trafen erst im Juni in der Aufstiegsrunde zur Kreisliga A aufeinander. Damals kamen mehr als 200 Zuschauer in den Rainer-Knötschke-Sportpark an der Horkesgath. Spiel & Sport lag bereits mit 0:2 zurück, drehte die Partie aber noch zum 3:2. Genutzt hat der Sieg am Ende allerdings nichts, weil im Aufstiegsrennen TIV Nettetal den Vortritt bekam.
Nun bietet der Pokal die schnelle Neuauflage. Für Preußen geht es dabei auch um Revanche - und natürlich um den Einzug in die erste Pokalrunde.
Weitere reizvolle Duelle stehen ebenfalls an. SC Waldniel muss als A-Ligist die weite Reise zum C-Ligisten Adler Nierst antreten. Viktoria Krefeld trifft auf den neuen Verein FC Aura Athletik, der seine Heimspiele in Oedt auf der Nierskampfbahn austrägt. Union Krefeld bekommt es im Nachbarschaftsduell mit Anadolu Türkspor Krefeld zu tun.
Auch TSV Krefeld-Bockum ist als Bezirksligist auswärts gefordert und spielt beim B-Ligisten SV Vorst. VfB Uerdingen reist zu den SF Leuth, TuS Gellep empfängt nach dem Abstieg aus der Kreisliga A den Hülser SV. Rhenania Hinsbeck, das sich in der vergangenen Saison erst auf den letzten Drücker den Klassenerhalt in der Kreisliga A sicherte, muss beim B-Ligisten SV Oppum antreten.
Vorrunde Herren Sparkassen-Kreispokal
7. bis 9. August 2026