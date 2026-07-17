Kreispokal Kempen-Krefeld: Das sind die Duelle der Quali-Runde Der Fußballkreis Kempen-Krefeld hat die Qualifikationsrunde im Sparkassen-Kreispokal ausgelost. 34 Vereine spielen um 17 Plätze in der ersten Runde. von André Nückel · Heute, 21:02 Uhr · 0 Leser

Die Duelle im Kreispokal. – Foto: Ralph Görtz

Der Fußballkreis Kempen-Krefeld hat die Qualifikationsrunde des Sparkassen-Kreispokals 2026/27 ausgelost. Gespielt wird vom 7. bis 9. August. Insgesamt 34 Vereine kämpfen dann um 17 Plätze in der ersten Pokalrunde, die vom 8. bis 10. September ausgetragen wird.

Dann steigen auch die Mannschaften aus der Oberliga und Landesliga ein. Ebenfalls erst im September dabei sind die vier Vereine, die den Fußballkreis Kempen-Krefeld im Niederrheinpokal vertreten. Sechs weitere Teams hatten in der Qualifikationsrunde ein Freilos und greifen ebenfalls erst in der ersten Hauptrunde ein. Schon die Qualifikation bietet mehrere interessante Paarungen. SuS Schaag, Aufsteiger in die Kreisliga A, empfängt mit VfR Krefeld-Fischeln einen Bezirksligisten. Vor sicherlich guter Kulisse dürfte der Außenseiter direkt einen echten Pokalabend erleben.

Auch in Brüggen wird es spannend. TSF Bracht 01/20 bekommt es im Stadtderby mit TuRa Brüggen zu tun. Für den B-Ligisten ist das Heimspiel gegen den Bezirksligisten ein attraktives Los - und zugleich eine frühe Gelegenheit, im Pokal für eine Überraschung zu sorgen. Krefelder Traditionsderby mit Vorgeschichte Besondere Brisanz verspricht auch das Krefelder Duell zwischen SuS Krefeld und KTSV Preußen Krefeld. Beide Traditionsvereine trafen erst im Juni in der Aufstiegsrunde zur Kreisliga A aufeinander. Damals kamen mehr als 200 Zuschauer in den Rainer-Knötschke-Sportpark an der Horkesgath. Spiel & Sport lag bereits mit 0:2 zurück, drehte die Partie aber noch zum 3:2. Genutzt hat der Sieg am Ende allerdings nichts, weil im Aufstiegsrennen TIV Nettetal den Vortritt bekam.