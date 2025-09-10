Kreispokal in Sinn: „Flutlicht, gut, geil.“

Dillenburg. Am Dienstagabend hat es in den Zweitrundenspielen im Fußball-Kreispokalwettbewerb im TSV Bicken und im SSV Frohnhausen zwar nur zwei Sieger gegeben, aber der Abend kam auch einem dritten Team wie ein Rausch vor: A-Ligist SG Sinn/Hörbach hat dem Kreisoberliga-Zweiten einen großen Kampf geboten.