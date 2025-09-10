Kreispokal in Sinn: „Flutlicht, gut, geil.“

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Teaser KREISPOKAL DILLENBURG: +++ Im Fußball-Kreispokal erlebten die Zuschauer bei der SG Sinn/Hörbach eine packende Begegnung gegen den TSV Bicken, die ein Keeper mit vier gehaltenen Elfern entschied +++
Dillenburg. Am Dienstagabend hat es in den Zweitrundenspielen im Fußball-Kreispokalwettbewerb im TSV Bicken und im SSV Frohnhausen zwar nur zwei Sieger gegeben, aber der Abend kam auch einem dritten Team wie ein Rausch vor: A-Ligist SG Sinn/Hörbach hat dem Kreisoberliga-Zweiten einen großen Kampf geboten.