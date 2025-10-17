 2025-10-15T11:43:40.576Z

Pokal
Eine Runde weiter: Die SG Orlen siegte im Taunussteiner Derby gegen Bleidenstadt mit 2:0.
Eine Runde weiter: Die SG Orlen siegte im Taunussteiner Derby gegen Bleidenstadt mit 2:0. – Foto: Jörg Halisch - Archiv

Kreispokal: Idstein und Orlen werfen Gruppenligisten raus

Die Kreisoberligisten bestätigten ihre starke Form: Idstein besiegt Ra/Ma mit 2:1, Orlen triumphiert im Derby über Bleidenstadt +++ Wie die RTK- und Wiesbadener Pokalspiele liefen

Der TV Idstein und die SG Orlen haben ihre momentan starke Form in der Kreisoberliga auch im Kreispokal-Achtelfinale bestätigt: Die SGO, die derzeit die Liga anführt, besiegte im Taunussteiner Derby den Gruppenligisten TSV Bleidenstadt mit 2:0. Die Idsteiner, aktuell als Aufsteiger KOL-Dritter, besiegten Gruppenligist SG Ra/Ma mit 2:1.

Gestern, 20:00 Uhr
TV Idstein
TV IdsteinIdstein
SG Rauenthal/Martinsthal
SG Rauenthal/MartinsthalSG RaMa
2
1
Abpfiff

„Es hat echt Bock gemacht. Wir haben über weite Strecken gut hinten gestanden und vorne sind wir in solchen Sphären immer für ein Tor gut“, sah TVI-Trainer Christian Freyer einen verdienten Sieg seiner Mannschaft angesichts der klaren Mehrzahl an Chancen für die Gastgeber. Vor 200 Zuschauern trafen die umtriebigen Außenspieler Manuel Maxeiner und David Schaffer, jeweils bedient von Stürmer Luis Cortijo-Lange. Für den Anschluss der Gäste sorgte Aiman Zamouri. Mehr war nicht drin, auch weil die Idsteiner um Tilmann Menzel und Felix Bick sicher stand. Im Viertelfinale geht es für Idstein nun zu Ligakonkurrent Oberwalluf, der sich im Rheingau-Derby beim SV Hallgarten mit 4:0 durchsetzte.

Gestern, 20:00 Uhr
SG Orlen
SG OrlenOrlen
TSV Bleidenstadt
TSV BleidenstadtBleidenstadt
2
0
Abpfiff

Für den Orlener Derbysieg vor 250 Zuschauern sorgten bereits in der ersten Halbzeit die Treffer von Gianluca de Rinaldis, der nach einer Balleroberung und Vorlage von Max Boche einen Gegenspieler aussteigen ließ und die Kugel in den Winkel jagte (30.). „Dabei war Bleidenstadt in den ersten zehn Minuten stärker, haben auf lange Bälle und Intensität gesetzt“, erklärte Robin Menger aus dem Orlener Trainerteam. Beim 2:0 kurz vor der Halbzeit legte Adrian Krienitz nach innen, Lukas Felke brauchte nur noch ins leere Tor einzuschieben. Nach einem vermeintlichen Foul nach rund einer Stunde von SGO-Keeper Janis Jung „hätten wir uns über einen Elfmeter nicht beschweren dürfen“, sagte Menger. Doch spätestens als TSV-Spieler Ante Dedic nach etwas mehr als einer Stunde die Gelb-Rote sah (wegen Meckern und später einem taktischen Foulspiel), war das Spiel so gut wie gelaufen.

Gestern, 20:00 Uhr
TuS 03 Beuerbach
TuS 03 BeuerbachBeuerbach
SG Schlangenbad
SG SchlangenbadSchlangenbad
2
1
Abpfiff

Nun wartet im Viertelfinale der TuS Beuerbach, der sich gegen Ligakonkurrent SG Schlangenbad mit 2:1 durchsetzte.

Mi., 15.10.2025, 20:00 Uhr
SV Wallrabenstein
SV WallrabensteinWallrabenst.
SV 1922 Walsdorf
SV 1922 WalsdorfWalsdorf
2
1
Abpfiff

Immerhin ein Gruppenligist kam in die nächste Runde: Der SV Wallrabenstein besiegte den Kreisoberliga-Zweiten SV Walsdorf mit 2:1, Justin Reil drehte mit einem Doppelpack in der Schlussviertelstunde den zwischenzeitlichen Rückstand durch Tjark Niklas Bell. Wallrabenstein bekommt es im Viertelfinale mit Verbandsligist SG Walluf zu tun, der bei A-Ligist Kemel mit 4:1 gewann.

Gestern, 20:00 Uhr
TuS Kemel
TuS KemelTuS Kemel
SG Walluf
SG WallufSG Walluf
1
4
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
SG Hohenstein
SG HohensteinSG Hohenstein
TSG Wörsdorf
TSG WörsdorfWörsdorf
0
5
Abpfiff

Außerdem weiter ist die TSG Wörsdorf, die bei A-Ligist SG Hohenstein 5:0 siegte und im Viertelfinale wieder ein Auswärtsspiel bei einem A-Ligisten bestreiten darf. Wer Wörsdorf im Viertelfinale herausfordern darf, machen am 30. Oktober der FV Geisenheim und der SV Johannisberg im Derby unter sich aus, wenn sie sich im letzten Achtelfinalspiel gegenüberstehen.

Pokal Wiesbaden: Bierstadt siegt im Ländches-Derby

Im Wiesbadener Pokal standen Zweitrundenspiele an: Gruppenligist und Titelverteidiger FC Bierstadt kam durch ein 5:1 im Ländches-Derby beim TuS Nordenstadt weiter. Ebenso hoch siegte im Duell der Kreisoberliga-Konkurrenten die Spvgg. Sonnenberg gegen den FSV Schierstein. In einem Torfestival hatte der FC Maroc bei der TSG Kastel 46 das bessere Ende für sich, siegte 5:4. Die weiteren Ergebnisse: TB Rambach - SC Klarenthal 2:11, SV Blau-Gelb - SC Gräselberg 0:4, VfR - CD Espanol 0:2.

Gestern, 20:00 Uhr
TuS Nordenstadt
TuS NordenstadtNordenstadt
FC Bierstadt
FC BierstadtBierstadt
1
5
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
VfR Wiesbaden
VfR WiesbadenVfR Wiesb.
C.D. Español Wiesbaden
C.D. Español WiesbadenC.D. Español
0
2
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
TSG 1846 Mainz-Kastel
TSG 1846 Mainz-KastelKastel 46
FC Maroc Wiesbaden
FC Maroc WiesbadenMaroc Wiesb.
4
5
Abpfiff

Di., 14.10.2025, 20:00 Uhr
SC Tennis Borussia Rambach
SC Tennis Borussia RambachRambach
1. SC Klarenthal
1. SC KlarenthalKlarenthal
2
11
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
SpVgg Sonnenberg
SpVgg SonnenbergSonnenberg
1. FSV Schierstein
1. FSV Schierstein1. FSV 08
5
1
Abpfiff

Mi., 15.10.2025, 19:45 Uhr
SV Blau-Gelb Wiesbaden
SV Blau-Gelb WiesbadenBlau-Gelb WI
SC Gräselberg
SC GräselbergGräselberg
0
4

