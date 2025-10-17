Eine Runde weiter: Die SG Orlen siegte im Taunussteiner Derby gegen Bleidenstadt mit 2:0. – Foto: Jörg Halisch - Archiv

Kreispokal: Idstein und Orlen werfen Gruppenligisten raus Die Kreisoberligisten bestätigten ihre starke Form: Idstein besiegt Ra/Ma mit 2:1, Orlen triumphiert im Derby über Bleidenstadt +++ Wie die RTK- und Wiesbadener Pokalspiele liefen

Der TV Idstein und die SG Orlen haben ihre momentan starke Form in der Kreisoberliga auch im Kreispokal-Achtelfinale bestätigt: Die SGO, die derzeit die Liga anführt, besiegte im Taunussteiner Derby den Gruppenligisten TSV Bleidenstadt mit 2:0. Die Idsteiner, aktuell als Aufsteiger KOL-Dritter, besiegten Gruppenligist SG Ra/Ma mit 2:1.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Gestern, 20:00 Uhr TV Idstein Idstein SG Rauenthal/Martinsthal SG RaMa 2 1 Abpfiff „Es hat echt Bock gemacht. Wir haben über weite Strecken gut hinten gestanden und vorne sind wir in solchen Sphären immer für ein Tor gut“, sah TVI-Trainer Christian Freyer einen verdienten Sieg seiner Mannschaft angesichts der klaren Mehrzahl an Chancen für die Gastgeber. Vor 200 Zuschauern trafen die umtriebigen Außenspieler Manuel Maxeiner und David Schaffer, jeweils bedient von Stürmer Luis Cortijo-Lange. Für den Anschluss der Gäste sorgte Aiman Zamouri. Mehr war nicht drin, auch weil die Idsteiner um Tilmann Menzel und Felix Bick sicher stand. Im Viertelfinale geht es für Idstein nun zu Ligakonkurrent Oberwalluf, der sich im Rheingau-Derby beim SV Hallgarten mit 4:0 durchsetzte.

Für den Orlener Derbysieg vor 250 Zuschauern sorgten bereits in der ersten Halbzeit die Treffer von Gianluca de Rinaldis, der nach einer Balleroberung und Vorlage von Max Boche einen Gegenspieler aussteigen ließ und die Kugel in den Winkel jagte (30.). „Dabei war Bleidenstadt in den ersten zehn Minuten stärker, haben auf lange Bälle und Intensität gesetzt“, erklärte Robin Menger aus dem Orlener Trainerteam. Beim 2:0 kurz vor der Halbzeit legte Adrian Krienitz nach innen, Lukas Felke brauchte nur noch ins leere Tor einzuschieben. Nach einem vermeintlichen Foul nach rund einer Stunde von SGO-Keeper Janis Jung „hätten wir uns über einen Elfmeter nicht beschweren dürfen“, sagte Menger. Doch spätestens als TSV-Spieler Ante Dedic nach etwas mehr als einer Stunde die Gelb-Rote sah (wegen Meckern und später einem taktischen Foulspiel), war das Spiel so gut wie gelaufen.

Nun wartet im Viertelfinale der TuS Beuerbach, der sich gegen Ligakonkurrent SG Schlangenbad mit 2:1 durchsetzte.

Immerhin ein Gruppenligist kam in die nächste Runde: Der SV Wallrabenstein besiegte den Kreisoberliga-Zweiten SV Walsdorf mit 2:1, Justin Reil drehte mit einem Doppelpack in der Schlussviertelstunde den zwischenzeitlichen Rückstand durch Tjark Niklas Bell. Wallrabenstein bekommt es im Viertelfinale mit Verbandsligist SG Walluf zu tun, der bei A-Ligist Kemel mit 4:1 gewann.