Kreispokal: »Hexenkessel« im Fürther Derby SV empfängt Nachbar FC im Pokal+++„Werden versuchen, unser Spiel durchzuziehen“

Fürth. Derbyzeit im Kreispokal: Kreisoberligist SV Fürth empfängt in der dritten Runde des Kreispokals an diesem Donnerstag (19.30 Uhr) den Gruppenligisten FC Fürth zum prestigeträchtigen Vergleich der Nachbarn. „In Fürth ist das immer ein Hexenkessel“, sagt Valeri Biljuk, Sportlicher Leiter des SV. „Das muss in die Köpfe der Spieler rein.“