Allgemeines
Kreispokal heute: Elf Duelle in München – Freisinger Derby

Kreispokal-Duelle in Donau/Isar, München, Inn/Salzach

Am Dienstagabend stehen zahlreiche Duelle im Kreispokal an. Elf Duelle in München, drei Spiele im Kreis Donau/Isar, darunter ein Derby im Landkreis Freising und ein Duell zweier gut Bekannter im Kreis Inn/Salzach. Die Spiele in der Übersicht.

Kreispokal Donau/Isar: Derby in Freising – Kreisligisten bei A-Klassist und Kreisklassist gefordert

Heute, 18:30 Uhr
TSV Reichertshausen
TSV ReichertshausenReichertshsn
FC Mindelstetten
FC MindelstettenMindelstette
18:30

Heute, 19:30 Uhr
FC Forstern
FC ForsternFC Forstern
SV Eintracht 60 Berglern
SV Eintracht 60 BerglernSV Berglern
19:30

Heute, 19:30 Uhr
BC Attaching
BC AttachingAttaching
SC Eintracht Freising
SC Eintracht FreisingSE Freising
19:30

Duell der kriselnden Stadtrivalen: BC Attaching empfängt SE Freising.

Kreispokal München: Elf Duelle – Kreisliga-Duell in Oberföhring – Wo gelingt die Überraschung?

Heute, 19:00 Uhr
1.FC Kollbach
1.FC Kollbach1.FC Kollbach
FC Alte Haide - DSC München
FC Alte Haide - DSC MünchenAlte Haide
19:00

Heute, 19:00 Uhr
FC Phönix Schleißheim
FC Phönix SchleißheimSchleißheim
FC Türk S. Garching
FC Türk S. GarchingGarching
19:00

Heute, 20:00 Uhr
FC Fasanerie Nord
FC Fasanerie NordFasanerie N.
FSV Harthof München
FSV Harthof MünchenFSV Harthof
20:00

Heute, 19:00 Uhr
FC Rot-Weiss Oberföhring
FC Rot-Weiss OberföhringOberföhring
SV Zamdorf 1974
SV Zamdorf 1974SV Zamdorf
19:00

Heute, 19:00 Uhr
TSV Haar
TSV HaarHaar
TSV Trudering
TSV TruderingTrudering
19:00

Heute, 19:00 Uhr
FC Biberg
FC BibergFC Biberg
TSV Waldtrudering
TSV WaldtruderingWaldtruder.
19:00

Heute, 19:00 Uhr
SV Akgüney Spor München
SV Akgüney Spor MünchenSV Akgü Spor
MSV Bajuwaren
MSV BajuwarenMSV Bajuware
19:00

Heute, 20:00 Uhr
FC Wölfe München
FC Wölfe MünchenFC Wölfe Mün
TSV Grafing
TSV GrafingTSV Grafing
20:00

Heute, 19:00 Uhr
FC Espanol München
FC Espanol MünchenFC Espanol M
FC Teutonia München
FC Teutonia MünchenTeutonia M.
19:00

Heute, 19:00 Uhr
SC Amicitia München
SC Amicitia MünchenSC Amicitia
FC Hertha München 1922
FC Hertha München 1922FC Hertha Mü
19:00

Heute, 20:00 Uhr
TSV Neuried
TSV NeuriedTSV Neuried
Spfrd BIH München
Spfrd BIH MünchenSpfrd BIH Mü
20:00

„Neues Selbstvertrauen sammeln“: Neuried im Heimspiel klar favorisiert

Kreispokal Inn/Salzach: Aschau am Inn reist zu Ex-Kreisliga-Konkurrent Engelsberg

Heute, 19:30 Uhr
TuS Engelsberg
TuS EngelsbergEngelsberg
SV Aschau am Inn
SV Aschau am InnSV Aschau
19:30

