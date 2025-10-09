Kreispokal Herford LIVE: Die Topfavoriten im Viertelfinal-Einsatz

In Mennighüffen trifft der heimische Bezirksligist auf den Landesligisten RW Kirchlengern. Die Gastgeber wollen mit Einsatz und Heimvorteil für eine Überraschung sorgen, während Kirchlengern als Favorit gilt und den Einzug ins Halbfinale fest im Blick hat.

In Pödinghausen empfängt der TuS den SC Herford. Der Tabellenführer der Bezirkgsliga 1 hat in dieser Saison bereits sehr gute Leistungen gezeigt und will den Landesligisten vor heimischem Publikum fordern. Beide Teams streben den Einzug ins Halbfinale an und gehen entsprechend motiviert in das Duell.

Das dritte Viertelfinale findet in Löhne-Obernbeck statt. Der Kreisliga-A-Neunte trifft auf den Bezirksligisten SG FA Herringhausen-Eickum, den Titelträger der vergangenen beiden Jahre. Während Herringhausen als klarer Favorit gilt und seiner Favoritenrolle gerecht werden will, sieht Löhne-Obernbeck die Partie als große Chance, für eine Überraschung zu sorgen und sich gegen ein etabliertes Team zu beweisen.