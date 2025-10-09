 2025-10-02T08:44:29.515Z

Vereinsnachrichten
Kirchlengern führt die Landesliga 1 und ist in der derzeitigen Form der Topfavorit auf den Titel im Kreispokal Herford.
Kirchlengern führt die Landesliga 1 und ist in der derzeitigen Form der Topfavorit auf den Titel im Kreispokal Herford. – Foto: Niklas Gessat

Kreispokal Herford LIVE: Die Topfavoriten im Viertelfinal-Einsatz

Verlinkte Inhalte

Kreispokal Herford

Heute, 19:30 Uhr
VfL Viktoria Mennighüffen
VfL Viktoria MennighüffenMennighüffen
RW Kirchlengern
RW KirchlengernRW Kirchlengern
19:30live

In Mennighüffen trifft der heimische Bezirksligist auf den Landesligisten RW Kirchlengern. Die Gastgeber wollen mit Einsatz und Heimvorteil für eine Überraschung sorgen, während Kirchlengern als Favorit gilt und den Einzug ins Halbfinale fest im Blick hat.

Heute, 19:30 Uhr
TuS Grün-Weiß Pödinghausen
TuS Grün-Weiß PödinghausenPödinghausen
SC Herford
SC HerfordSC Herford
19:30live

In Pödinghausen empfängt der TuS den SC Herford. Der Tabellenführer der Bezirkgsliga 1 hat in dieser Saison bereits sehr gute Leistungen gezeigt und will den Landesligisten vor heimischem Publikum fordern. Beide Teams streben den Einzug ins Halbfinale an und gehen entsprechend motiviert in das Duell.

Heute, 19:30 Uhr
SV Löhne-Obernbeck
SV Löhne-ObernbeckLöhne-Obern.
SG Frisch Auf Herringhausen-Eickum
SG Frisch Auf Herringhausen-EickumHerringhs./E
19:30live

Das dritte Viertelfinale findet in Löhne-Obernbeck statt. Der Kreisliga-A-Neunte trifft auf den Bezirksligisten SG FA Herringhausen-Eickum, den Titelträger der vergangenen beiden Jahre. Während Herringhausen als klarer Favorit gilt und seiner Favoritenrolle gerecht werden will, sieht Löhne-Obernbeck die Partie als große Chance, für eine Überraschung zu sorgen und sich gegen ein etabliertes Team zu beweisen.

Aufrufe: 09.10.2025, 18:20 Uhr
Niklas SchwarkAutor